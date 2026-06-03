O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03



Búzios

Búzios é a capital do vinho de hoje até o próximo domingo. A cidade recebe o “Wine in Búzios” , o maior festival de vinhos da região. Com programação gratuita na Praça Santos Dumont, no centro, o evento reúne expositores nacionais e internacionais, degustações de rótulos variados, atrações musicais e experiências exclusivas. A principal atração do festival é a tradicional Feira de Vinhos, quê reúne produtores, importadores e distribuidores do Brasil e do exterior. O espaço oferece ao público a oportunidade de conhecer diferențeș rótulos, ampliar experiências enogastronômicas e participar de degustações ao longo dos dias de programação. Outro símbolo do evento é a taça oficial do Wine in Búzios. Entre as experiências especiais da programação está o Wine Boat, passeio que encerra o festival no domingo. A programação musical também promete atrair o publico com apresentações de blues, jazz, rock e música contemporânea.

Araruama

A confecção dos tapetes de Corpus Christi vại provocar mudanças no trânsito de Araruama das cinco e meia da tarde desta quarta-feira até a noite desta quinta após o encerramento da programação. Os bloqueios acontecerão em pelo menos dez pontos do centro da cidade, entre eles, Rua Nilo Peçanha – próximo à Igreja Católica e ao Banco do Brasil; Rua Getúlio Vargas com a Beira Rio – próximo ao Fórum; Rua Getúlio Vargas com, a Rua República do Chile – próximo ao Restaurante Agua na Boca; Rua República do Chile com a Avenida Araruama – próximo ao Restaurante do Fofão. A Guarda Municipal vại atuar nos pontos de interdição para orientar motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito durante o período de montagem dos tapetes. A prefeitura pede à colaboração dos motoristas e moradores para que utilizem rotas alternativas.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Serginho, classificou de organização criminosa portais de notícias da região que criticam o governo e acusou esses mesmos perfis de atuarem de forma coordenada e de serem financiados com dinheiro ilícito. Serginho, em vídeo divulgado numa rede social negou que ele e a COMSERCAF a Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio, tenham sido alvo de uma operação da Polícia Federal como divulgado pelos perfis de oposição ao governo nas redes sociais. Serginho, que não revelou a origem do finaciamento ilícito das páginas, garantiu que na casa děle ninguém esteve, mas confirmou a presença da PF na COMSERCAF conforme registrado por fotos divulgadas nas redes sociais. O prefeito esclareceu que os policiais estiveram na empresa para solicitar a instalação de três postes de iluminacão pública na Estrada do Aeroporto Internacional.

São Pedro da Aldeia

Os Pescadores de São Pedro da Aldeia entregaram, ontem, ao Ministro da Peșca e Aquicultura Edipo Ararújo, que visitou o município, documento com as demandas consideradas prioritárias para a atividade. O material reúne propostas e reivindicações voltadas ao fortalecimento do setor, ampliando o diálogo com os pescadores. O ministro classifcou de fundamental o diálogo dıreto com os pescadores para compreender as necessidades da categoria e construir políticas públicas alinhadas à realidade de quem vive da pesca. Ele fisou que o fortalecimento do setor passa pela escuta, pela parceria e pelo compromisso com quem movimenta a atividade. O ministro lembrou que o governo Lula recriou o Ministério da Pesca e Aquicultura por entender que o setor é estrategico para o País, já que o pescado brasileiro representa R$ 15 bilhões do PIB Nacional. Ele frisou ainda que a aquicultura já é uma realidade cujo volume de produção iá supera a pesca extrativista.

Arraial do Cabo

Os pescadores de Arraial do Cabo terão acesso gratuito a diversos serviços de assistência social, cidadania e cuidados pessoais em uma ação promovida pela Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. A iniciativa será realizada na segunda-feira (08/06), das 9h às 16h, na sede da entidade, na Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos. O objetivo é facilitar o acesso da categoria a atendimentos essenciais, reunindo em um único local serviços gratuitos. Durante a ação, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estarão disponíveis para prestar atendimento para atualização e informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), além de oferecer suporte para o agendamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), mediante a disponibilidade do portal de agendamento do Detran-RJ. A programação contará, também, com corte de cabelo masculino, realizado por jovens participantes da Oficina de Barbeiro, projeto desenvolvido pela Superintendência da Juventude. O presidente da FIPAC, Rodrigo de Jesus Felix, destacou a importância da participação dos profissionais da pesca na ação. “Pensamos nessa iniciativa justamente para aproximar os serviços públicos dos nossos pescadores, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar esses atendimentos durante a rotina de trabalho. É uma oportunidade de resolver pendências, buscar orientações e garantir direitos de forma gratuita e acessível. Convido todos os pescadores do município a participarem e aproveitarem os serviços disponibilizados”, afirmou. Os atendimentos acontecerão na sede da FIPAC que fica localizada na Rua Santa Cruz, nº 15, na Praia dos Anjos. Para realizar o cadastro ou atualização no CadÚnico, será necessário apresentar comprovante de residência, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de casamento, declaração escolar (caso possua filhos em idade escolar) e a carteira do ICMBio. Os documentos originais deverão ser apresentados de todos os moradores da residência do pescador.

Saquarema

A tradicional Festa de Santo Antônio, de Saquarema, promete reunir fé, cultura e confraternização em uma programação especial para moradores e visitantes de Bacaxa de 7 a 14 de junho, com atrações religiosas musicais e momentos de convivência para família. O tradicional Almoço de Santo Antônio, Procissão luminosa e shows com Bianca Dalobo e luta e Erica Vidal, abrem a programação. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, será celébrada Missa com bênção aos namorados, seguida de show de Jeferson & Daniel.