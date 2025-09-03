O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Araruama

A Prefeitura de Araruama receberá, no dia 6 de setembro, das 9h às 14h, a 7ª edição do Programa Agricultura Social, um encontro de valorização da agricultura familiar, cidadania e bem-estar na região desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento acontecerá com entrada gratuita em Morro Grande, e contará com uma programação diversificada, voltada para toda a população. Local: Rua Honorino Coutinho, s/n – Morro Grande, Araruama.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está avançando na implantação de um moderno sistema de energia solar que vai atender unidades de ensino e repartições públicas da pasta. O projeto contempla a instalação de painéis solares na Usina de Partição da cidade, reforçando o compromisso do município com a sustentabilidade e a eficiência energética. Ao todo, estão sendo instalados 3.618 módulos fotovoltaicos, que irão gerar, em média, 205.736 kWh de energia limpa por mês. Toda essa produção será destinada ao abastecimento das repartições da Secretaria Municipal de Educação, reduzindo significativamente os gastos com eletricidade e contribuindo para a preservação ambiental. O investimento faz parte de uma política pública voltada à modernização da infraestrutura e à adoção de práticas sustentáveis na gestão municipal. “A energia solar é uma energia limpa, sustentável e que vai trazer uma economia aos cofres públicos e também a conscientização ambiental. É o caminho para o futuro e mais um grande avanço para o nosso município “, comenta o Secretário de Educação, Bernardo Alcântara.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que a eleição da Câmara caiu para o prefeito, Alexandre Martins, como uma ‘espinha de peixe’ na garganta e de pargo. O Portuga até agora tá engasgado. Ainda se fala pela cidade que o vereador Felipe Lopes pode ter perdido as bênçãos do Portuga. Fora isso, o Sombra descobriu que Lopes não sai do Monte onde vive orando. O que isso significa?

Cabo Frio

O Grupo Iguais, em nota, classificou as declarações do secretário de cultura de Cabo Frio Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, em entrevista a Litoral FM, ontem, de antidemocráticas, ilegais, inconstitucionais e de desrespeito ao movimento LGBTI+ e a população. O grupo desmentiu o secretário e garantiu quie a Cultura não promoveu qualquer discussão democrática com o movimento nem levou o tema ao Conselho de Cultura para deliberação participativa, como determina a lei e lamentou que que o Secretário se preste a propagar falácias e se apresente como democrático já que, na prática, impede o diálogo. O Iguais frisa que Carlão não possui legitimidade ou representatividade no movimento LGBTI+ para se pronunciar sobre representação ou deslegitimar instituições.

O grupo reafirma a confiança na justiça para garantir que a Parada Gay seja realizada de forma inclusiva e respeitosa.

São Pedro da Aldeia

O programa do Detran Presente estará na Praça Hermogenes Freire da Costa, a Praça das Aguas, no Centro, de São Pedro, hoje, das nove da manhã as quatro da tarde, com atendimento por ordem de chegada. Os aldeenses poderão tirar documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional e a Carteira Nacional de Habilitação, fazer a transferência de propriedade de veículos e o emplacamento, recorrer de multas de transito e resolver pendencias. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade é gratuita mas é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original e CPF. Para os serviços de Habilitação – como a renovação ou a segunda via da CNH – é preciso pagar o Duda corres-pondente. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos: preciso, também, estar atento a lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço.

Iguaba Grande

A Princesinha da Região dos Lagos receberá, pela primeira vez, nos dias 12 e 13 de setembro, na Praia do Popeye, um dos eventos mais aguardados do ano: o MPB In Iguaba! Serão dois dias de muita música boa, com shows de artistas renomados e tributos emocionantes a grandes nomes da MPB. Um festival que promete encantar moradores e turistas numa verdadeira celebração à cultura brasileira! Fique atento a programação e não perca: Sexta-feira (12/09) 21h – Gabriel O Pensador / 23h – Tributo ao Poeta – Sábado (13/09) 19h – Tributo ao Tim Maia / 20h – Tributo a Rita Lee / 21h – Tributo Charlie Brown / 23h – Cléo