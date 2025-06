O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 04

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na quarta edição do Fórum de Secretariado de Desenvolvimento Econômico da Região dos Lagos. O encontro foi realizado no município de Búzios. A iniciativa é organizada pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin). O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, o diretor da pasta, Sandro Bouth, e o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, representaram o município. Na ocasião, foi dada continuidade ao debate que objetiva fortalecer o desenvolvimento econômico da Região dos Lagos, promovendo a melhoria do ambiente de negócios e a geração de emprego e renda para a população local. Durante o encontro, também foi discutida a apresentação do projeto da Rodovia RJ-140, no trecho que liga Silva Jardim a São Pedro da Aldeia, passando pelo município de Araruama.

Búzios

O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do registro do candidato a vereador de Búzios Cláudio César da Conceição Ribeiro, o Cláudio Temporada do Democracia Cristã, nas alegações finais da Ação de Investigação Eleitoral que invetigou compra de votos. O promotor Rafael Dopico da Silva pediu também que ele seja condenado ao pagamento de multa de R$ 50 mil UFIR. Temporada não foi eleito, mas obteve 399 votos. Caso ele seja condenado, Búzios tera retotalização de votos e o único vereador do DC, Felipe Lopes, pode perder a cadeira. Assume Jose Henrique Pereira da Costa Vieira, O José de DJ, do PRD, que obteve 1.199 votos na eleição. Cláudio e o genro Lucas da Silva de Souza foram presos em flagrante no dia da eleição comprando votos no Cruzeiro da Rasa. O promotor ressalta nas alegações finais que não há dúvida de que o candidato e o genro ofereceram e entregaram dinheiro à eleitores em troca de votos.

Iguaba Grande

O cantor Nando Reis e os sertanejos Diego e Victor Hugo, além do grupo de pagode Di Propósito e do cantor gospel Mattos Nascimento são as grandes atrações do aniversário de 30 anos de emancipação político-administrativa de Iguaba Grande. Além da programação musical, o município contará com diversas ações ao longo do mês, incluindo inaugurações de obras, atividades culturais, esportivas e sociais.

Araruama

Araruama vai realizar nesta sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélio. a primeira Conferência Municipal das Cidades. O tema é “Construindo o futuro das cidades com participação social!” A população podera contribuir com ideias, propostas para o desenvolvimento urbano sustentavel e solucoes para uma Araruama mais justa, acessível e inclusiva.

Saquarema

O Ministério Público Federal e a Liga Mundial de Surf promovem, no próximo dia 12, às três da tarde, no Centro de Treinamento de Surf Leo Neves. O encontro contará com a participação de representantes da Prefeitura, Associação de Surfe, de organizações e movimentos ambientais, bem como da população local, e tem como objetivo garantir a proteção das praias por meio de medidas de sustentabilidade promovidas pelo evento, organizado anualmente pela Liga Mundial. Segundo o procurador da República, Leandro Mitidieri, as maiores preocupações do MPF são com o lixo nas praias e a restinga. A atuação do MPF tem se concentrado na proteção da vegetação de restinga e na prevenção de danos ecológicos associados à instalação de estruturas.

Arraial do Cabo

Com o objetivo de fortalecer a integração entre municípios e promover o desenvolvimento econômico sustentável, prefeitos de 10 cidades da Baixada Litorânea e Região dos Lagos se reuniram nesta quarta-feira (4), em Arraial do Cabo. O encontro, a convite do prefeito Marcelo Magno, aconteceu no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo.