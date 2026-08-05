O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

Araruama

Há escritores que transformam a maneira como vemos o mundo. Outros dedicam a vida a ampliar o espaço da literatura, incentivando novas vozes e novas formas de pensar. Na FLA Araru 2026, esses dois caminhos se encontram na celebração dos legados de Manoel de Barros e Heloisa Teixeira, personalidades escolhidas para representar o espírito da quinta edição da maior feira literária da Região dos Lagos. A escolha dialoga com o tema deste ano, “A Construção do Ser: Um Mergulho no Oceano da Literatura”. Isso porque ele convida o público a refletir sobre o papel da leitura na formação humana. Mais do que destacar grandes nomes da literatura brasileira, a proposta é reconhecer trajetórias que continuam inspirando gerações por meio da palavra, do conhecimento e da educação. Manoel de Barros é reconhecido como um dos principais nomes da poesia brasileira do século XX. Sua obra, marcada pela valorização da natureza, da infância e da linguagem, recebeu importantes premiações nacionais e consolidou o escritor como uma das maiores referências da literatura em língua portuguesa, influenciando diferentes gerações de leitores e autores. Já Heloisa Teixeira teve papel decisivo na crítica literária e na pesquisa acadêmica no Brasil. Professora emérita da UFRJ, dedicou décadas ao estudo da literatura brasileira e ao fortalecimento do debate cultural, sendo reconhecida pela contribuição à formação de pesquisadores e pela defesa da diversidade na produção literária nacional. Promovida pela Prefeitura de Araruama, a FLA Araru 2026 será realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, na Praça Antônio Raposo. Além de grandes autores e personalidades nacionais, a programação contará com palestras, oficinas, apresentações culturais, atividades infantis, shows e experiências voltadas para toda a família, consolidando a feira como um dos principais eventos culturais do estado do Rio de Janeiro.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o Curso Preparatório para Concursos Públicos. A iniciativa oferece preparação gratuita para moradores do município que desejam se qualificar para disputar vagas em concursos públicos. As inscrições devem ser realizadas presencialmente até sexta-feira, 7 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Castelo Branco, nº 5, no prédio do antigo Sindicato da Álcalis, na Praia dos Anjos. As aulas serão presenciais e acontecerão em dois polos: no Centro, no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, e no distrito de Monte Alto, na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho. Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão. Também é obrigatória a apresentação do comprovante de renda no ato da inscrição. Podem participar do curso candidatos que tenham concluído o Ensino Médio em escola pública, residam em Arraial do Cabo há pelo menos seis meses, possuam renda familiar de até três salários mínimos e comprovem não ter condições de custear um curso preparatório particular.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, fez algumas mudanças no secretariado. A chamada dança das cadeiras já está acontecendo e tem gente chamando de “carimbaço” do Fabinho. O vereador, Luciano Silva, agora secretário de Turismo vai até fazer um curso de Turismo. O moço tá motivado mesmo.

Saquarema

Atenção, moradores de Saquarema! Tem alerta de vento forte em vigor! A Defesa Civil está em estágio de observação devido à previsão de ventos moderados a forte. Fiquem atentos às orientações e protejam sua saúde nos próximos dias.

Cabo Frio

A LATAM Airlines anunciou uma nova rota direta entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio com início em dezembro de 2026. A operação terá 4 voos semanais operados pelas novas aeronaves Embraer E195-E2.

Búzios

A prefeitura de Búzios divulgou a lista dos cinquenta e cinco contemplados pelo Programa Bolsa Atleta. A relação completa foi publicada na edição de ontem do Diario Oficial Eletrônico do município. Ao todo, onze atletas foram selecionados na categoria internacional.