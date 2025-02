O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

Saquarema

A licitação para a contratação de segurança pessoal armada para os vereadores da Câmara de Saquarema foi adiada por tempo indeterminado, segundo publicação do Potal da Transparência da Câmara. A publicação não explica os motivos, mas a licitação no valor de R$2 milhões. A indignação dos saquaremenses ganhou as redes sociais diante da contratação de proteção pessoal para os 13 vereadores. Cada segurança teria ainda um auxílio paletó.

Arraial do Cabo

Um acidente automobilístico na Curva da Morte, na entrada de Arraial do Cabo, deixou um motorista de aplicativo e três turistas chilenos feridos, na noite de ontem, menos de uma semana depois de um destastre matar, no mesmo local, a adolescente Ana Julia Leite Almeida, de 16 anos, e o namorado dela, de 19 anos, gravemente ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sao trệs homens e uma mulher, todos encaminhados ao Hospital.

Búzios

Uma vaquinha on-line está levantando recursos para uma cirurgia de implantação de uma placa na mandíbula de um labrador de quatro anos que atende pelo nome de “Marley” e que levou um tiro na boca na porta de casa, na praia de Tucuns, em Búzios, disparado por um policial militar do Vigésimo Quinto Batalhão. A cuidadora de idosos Elaine Cristina Xavier Correia, tutora de Marley, disse que o cão é dócil, estava na porta de casa na areia da praia e fol baleado no intervalo de minutos em que ela saiu para levar um amigo ao portão. Elaine acredita que o tiro tenha dado na cara e pegou na boca. na boca. Ela chegou a confrontar os PMs logo após o disparo e denuncia ter sido intimidada pelos policiais. Elaine revela que, em áudio enviado a ela, que o verador Toni Russo, defensor da causa animal, conta que os policiais assumiram ter atirado no cachorro porque se assustaram. A tutora, revoltada, diz Marley resistiu apesar da omissão do vereador, do governo e da PM.

Cabo Frio

Os cantores Dudu Nobre e Vitor Kley se aprentam nesta sexta e sábado, respectivamente, nas areias da Praia do Forte, em Cabo Frio. É a sétima edição do Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos no estado do Rio. Além dos shows a programação inclui Oficinas esportivas com atletas e diversas atividades, gratuitas. A Arena Sesc, instalada na altura da Praça da Aguas recebe no sábado, atletas de elite de diferentes modalidades, entre eles, Nilo Peçanha do Skate; Vinicius Lira e Luiz Negão do Frescobol; Ratinha Futmesa do Futsmea e Munique do Futevôlei. Nos dois dias, a partir das cinço da tarde o espaço recreativo estará aberto para prática de esportes como Basquete, Futebol, Minivôlei e Altinha, além de Muro de Escalada e Pebolim Gigante. O Sesc Verão 2025 acontece em 25 cidades até 16 de fevereiro.

Iguaba Grande

Os suplentes de vereador de Iguaba Grande estão na expectativa de ocupar uma vaga na Câmara, mas, pelo visto, o prefeito Fábio Costa, não vai convocar nenhum vereador, por enquanto. Os trabalhos no legislativo ainda não começaram no município iguabense.

São Pedro da Aldeia

A preservação da Lagoa de Araruama e a atual situação sanitária do corpo hídrico foram foco de mais um encontro presidido pelo prefeito Fábio do Pastel, nesta quarta-feira (05/02). Empenhado em buscar soluções, o chefe do executivo aldeense convidou os prefeitos das cidades banhadas pela laguna com o objetivo de alinhar esforços e estratégias entre os municípios. Além do corpo técnico aldeense, a reunião contou com a presença do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e de representantes dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio e de Iguaba Grande. Também estiverem presentes representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e representantes da Câmara de Vereadores.