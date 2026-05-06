O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Araruama

A XII Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 11 de maio, das 8h às 14h, no salão da Paróquia de São Sebastião. As inscrições para a Conferência começaram nesta segunda-feira (4) e seguem até o dia 10, das 8h às14h, na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizada na Secretaria de Saúde, na Av. Getúlio Vargas, s/nº. No dia 11, as inscrições poderão ser feitas até às10h, no local da conferência. O evento tem como proposta central promover debates sobre quatro eixos fundamentais que refletem os desafios contemporâneos da gestão pública: Direto e Soberania, Financiamento, Emergências Climáticas e Modelo de Gestão. “O objetivo é discutirmos a saúde como um todo, como pilar da democracia, debatermos sobre a sustentabilidade fiscal, compreender como o meio ambiente impacta na defesa da vida, além da integração de territórios e dos cuidados ao paciente. A intenção é ouvir as demandas e construir diretrizes que impactem diretamente na qualidade dos atendimentos da rede municipal”, explica o secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara. A Conferência Municipal é uma etapa preparatória e marca o início dos trabalhos para a 18ª Conferência Nacional de Saúde, que terá como tema “Saúde, Democracia,Soberania e SUS – Cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

Saquarema

O ator Saquaremense Pedro Sol Victorino comemorou, ontem, a seleção do curta “Jacaré”. A Competitiva do Festival Internacional de Cinema de Cabo Frio. Pedro Sol conquistou, ano passado, com o curta dirigido por Victor Quintanilha, o “Kikito” de melhor ator no Festival de Cinema de Gramado. O curta também levou o prêmio de Menção Especial do Júri Internacional d maior festival de curtas-metragens do mundo, em Clermont-Ferrand, na França e concorre ao Prêmio Grande Otelo considerado o Oscar do Cinema Nacional.

Búzios

A Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves, em Búzios, será palco, de sexta a domingo, da Quarta Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross que vai distribuir R$ 20 mil Reais em premiação. As pré-inscrições estão abertas no site da FEMERJ, A competição, que é disputada em 16 categorias, já passou por Atafona, Tangua e São José e deve reunir pilotos de diversas regiões, em um circuito preparado para garantir emoção e segurança. A expectativa é de um fim de semana marcado por motores em alta, manobras radicais e muita competitividade. O piloto Juninho Taytson lidera na categoria MXI, considerada a elite do Motocross com 50 pontos com Karmichael Pimetel em segundo com 38 pontos e o piloto Raul Guilherme em terceiro com 29. Juninho também é o lider na categoria de corrida destinada a motocicletas importadas de alta performance.

São Pedro da Aldeia

As mães do Bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, vão ganhar um presente especial no próximo dia 24, por conta do Dia das Mães comemorado no próximo domingo. A Igreja Tempo de Colher vai realizar um dia de beleza totalmente gratuito destinado as mães. A ação social, a-contece na Estrada do Alecrim, 94 e vai oferecer uma série de serviços, entre eles, cabeleireira, manicure, sobrancelha, massagem entre outros. A interessadas já podem entrar em contato com a igreja para garantir o trata-mento de beleza, já que as vagas são limitadas. A igreja do pastor Genilson Prudêncio e da pastora Juliana Prudêncio tem culto aos domingos, segundas e quartas-feiras as sete e mela da noite. O Pastor, por iniciativa própria, está conssrtuindo uma creche-escola para atender crianças em situação de vulnerabilidade. A unidade deve acolher 400 crianças, oferecendo refeições diárias, e aulas gratuitas.



Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou e o prefeito Sérgio Azevedo que sancionou a lei que extinguiu à secretaria da Cidade, do vice Miguel Alencar e criou a Secretaria Adjunta de Economia Azul e Bioeconomia, a Secretaria da Casa CIvil e a Coordenadoria de Compras e Licitação. O projeto tramitou em regime de urgência e foi aprovado na sessão de ontem por 12 votos. Os vereadores Jeferson Vidal e Milton Alencar Júnior não compareceram. A Lei foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial A extinção da Secretaria da Cidade sela o rompimento de Serginho e Miguel. A briga entre prefeitos e vices tem side tornado comum na história política de Cab o Frio. A relação entre José Bonifácio e Magdala Furtado se desgatou logo após a posse Adriano Moreno e Felipe Monteiro virou caso de polícia, mas o rompimento mais ruidoso, até agora, foi entre Alair Corrêa e Marquinho Mendes.

Iguaba Grande

O Projeto Iguaba Mais Verde iniciou, nesta quarta-feira (06), mais uma importante etapa com o plantio de 80 mudas de espécies nativas na Praia das Andorinhas. A ação contribui diretamente para a recuperação ambiental e reforça o compromisso com uma cidade cada vez mais verde e sustentável. Com mais de 2.500 mudas já plantadas em diferentes bairros, o projeto vem revitalizando espaços públicos e fortalecendo a consciência ambiental em Iguaba Grande.