O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo lançou, na terça-feira (5), o edital para os interessados em ter um estande no Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp 2025. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Governo, Eventos e Turismo, e tem o objetivo de fortalecer e resgatar as tradições da culinária local baseada na maricultura. Na edição de 2024, o Festival contou com cerca de 25 expositores e comercializou mais de 10 mil pratos e mais de 8 mil litros de chopp, além de impactar significativamente na geração de empregos diretos e indiretos no comércio em torno do evento. Para os interessados em ter um estande no evento, as inscrições estarão abertas de 11 a 29 de agosto de 2025, por meio da Secretaria de Turismo. Para mais informações, leia o edital completo no Diário Oficial da Prefeitura, disponível no link da bio. O Festival acontecerá de 7 a 9 de novembro, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, vai inaugurar nesta quinta-feira, 07, às 18h, a nova Praça Renaldo Raposo, conhecida como Praça do Poço, no bairro Praça da Bandeira. O espaço público foi completamente reformado e agora conta com estrutura moderna, acessível e multifuncional, reafirmando o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população. Com uma área de aproximadamente 900m², a praça ganhou novos ares após a execução de um amplo projeto de urbanização. Entre as principais intervenções estão as obras de drenagem, aterramento, construção de passeios e reestruturação do antigo poço existente no local. A revitalização também incluiu o paisagismo completo, com áreas verdes integradas à circulação de pedestres, além da implantação de espaços voltados ao lazer e bem-estar. Um dos grandes destaques da nova praça é o parquinho infantil de cerca de 78m², equipado com três brinquedos modernos e seguros: um balanço duplo, um artefato recreativo com escorrega e uma gaiola labirinto. Já os adultos e idosos vão poder se exercitar com conforto e segurança na nova academia ao ar livre, que foi instalada sobre piso de grama sintética e coberta com pergolado. A academia conta com equipamentos de última geração, como totem de informações e simuladores diversos, entre eles: triplo simulador para estimulação dos membros e da cervical, simulador quádruplo para fortalecimento de todo o corpo, simulador de alongamento, equipamento de equilíbrio, além de artefatos para estímulo de quadril e pernas. Outro atrativo do espaço são os bancos com tabuleiros para jogos, que convidam ao convívio social e à ocupação plena da área pública. A nova Praça Renaldo Raposo também recebeu a construção do primeiro ponto de ônibus dentro do novo padrão visual adotado pela gestão da prefeita Daniela Soares, trazendo mais conforto e identidade urbana ao local.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início, nesta quarta-feira (06/08), ao curso do projeto “Nós na Rede”, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O curso tem como objetivo qualificar continuamente os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), promovendo cuidados em liberdade, a redução de estigmas e o fortalecimento de uma rede integrada, ética e intersetorial, que articule os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a comunidade, os direitos humanos e as práticas de cuidado no âmbito do SUS. O município de Saquarema foi o primeiro do Brasil a iniciar as atividades do projeto, demonstrando o compromisso da gestão municipal com o aprimoramento das políticas públicas de saúde mental e a construção de práticas de cuidado mais efetivas e humanizadas.

Búzios

De 28 a 31 de agosto, Búzios será o ponto de encontro para os apaixonados por motos, rock e pelo charme único da península buziana. Vem aí o Búzios Biker Fest 2025. O evento, que acontece no Campo da Sociedade Esportiva de Búzios (CEB), promete unir o ronco dos motores à energia contagiante das bandas de rock, em um cenário que combina a vibração da cidade com a beleza natural da região. Durante quatro dias, fãs de rock’n’roll e entusiastas do motociclismo poderão curtir grandes atrações, como shows de wheeling, globo da morte, expositores, praça de alimentação e apresentações de bandas renomadas e muito queridas pelo público. O Búzios Biker Fest 2025 contará com dois palcos: o Palco Búzios (principal) e um palco montado próximo ao setor gastronômico, no novo e querido Moto Bar.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta terça-feira (05/08), representantes da Firjan SENAI SESI para tratar da ampliação de ações da instituição no município. A reunião teve como objetivo a implantação do Ensino Médio articulado ao Técnico, com previsão de início em 2026, e a criação de um programa gratuito de complementação educacional para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. As propostas visam ampliar as oportunidades educacionais dos jovens aldeenses, oferecendo uma formação mais completa e alinhada às demandas do mercado de trabalho. A iniciativa do Ensino Médio Técnico prevê que os estudantes ingressem por meio de Edital, que deve ser lançado ainda este ano. Ao final do curso, os alunos sairão com dois certificados: um de conclusão do Ensino Médio e outro de Formação Técnica. A iniciativa será gratuita e aberta a estudantes das redes pública, estadual e particular. Também participaram da reunião a secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani. Além do Ensino Técnico, foi apresentada a proposta de um programa de complementação educacional, com foco em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Robótica, Redação e preparação para o Enem. A iniciativa será oferecida de forma gratuita, como suporte adicional às aulas regulares, para alunos das redes pública e privada. Após a reunião, os secretários levaram os representantes da Firjan à quadra da Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-militar e ao Centro Esportivo Rei Pelé, no bairro Campo Redondo. Os espaços poderão ser utilizados para atividades práticas previstas na formação, especialmente na disciplina de Educação Física.

Iguaba Grande

A secretaria de Melo Ambiente de Iguaba Grande esta lançando o projeto Guardiões dos Cavalos-Marinhos. destinado a alunos do município, com idades entre 10 e 14 anos. O projeto é uma parceria da prefeitura com a Universidade Santa Ursula, através da bióloga e coordenadora do Projeto Cavalos-Marinhos, Nathalie Freret.

Cabo Frio

Milhares de motociclistas de vários estados brasileiros são esperados em Cabo Frio para o décimo nono Diveneta Motofest, que acontece de amanhã a sábado na Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio. O público terá dez shows de rock, e poderá ainda gastronomia, exposição e venda de produtos de couro. Um dos principais ícones do motociclismo nacional. Ezequiel Diveneta, fundador e presidente do Moto Clube Diveneta, celebra mais um ano, promovendo um dos encontros mais procurados do Estado do Rio. Ele e a esposa, Sibele, chegaram recentemente de uma viagem de moto de 47 dias até o Canadá. Os motociclistas e visitantes, durante o vento, irão doar alimentos para a igreja de São Cristóvão, onde será servido um almoço no sábado. Uma das principais atrações do evento é a banda Faixa Etária, que se apresenta na sexta-feira às dez da noite.