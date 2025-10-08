O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Araruama

A Câmara de Araruama julga amanhã a conta da ex-prefeita Lívia Soares Belo, a Lívia de Chiquinho. Ela teve as contas de 2023 reprovadas pelo TCE e pode ficar inelegível por oito anos. Lívia ignorou a notificação da Câmara e não apresentou defesa na sessão de ontem. O advogado, Ubirajara Motta , em agosto, encaminhou a Câmara ofício informando que as contas estão sob embargos de declaração e diante do efeito suspensivo do recurso, os vereadores não podem dar prosseguimento ao processo. Ubirajra informou que foi destituído e não representa mais a ex-prefeita no caso. A Câmara solicitou a indicação de um Defensor Público para representar Lívia no julgamento. O pedido, foi negado pelo Defensor Público-Geral Paulo Vinícius Cozzolino. Ele esclareceu, em ofício lido ontem, em plenário, que a atuação da defensoria em processos de natureza político-administrativa é inconstitucional.

Arraial do Cabo

Os diretores pedagógicos Fabio Bianchini e Elisangela Ramos, representando a Secretaria de Educação cabista, tiveram artigo aprovado e publicado no e-book “Educação integral em tempo integral: formação de gestores(as) e construção de políticas na Região Sudeste”, publicado pelo MEC e universidades públicas parceiras através da Editora Fino Traço. A obra traz uma coletânea de experiências e práticas de sucesso na implementação e práticas cotidianas em municípios que oferecem Educação Integral na Região Sudeste. O artigo dos nossos Diretores contribuiu com um breve histórico sobre as experiências com Educação Integral no Brasil desde o início do século XX até os desafios e práticas inerentes à implementação do modelo no nosso município, que já é referência no estado.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont em Búzios que o nome de Gugu Braga é o mais falado nos corredores da prefeitura. O Sombra investiga o caso que está tirando o sono de alguns. Loucura!

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande está muito bem representado em Brasília. Lá estão os vereadores, Sueli Dama de Ferro, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Renatinho da Saúde. O quarteto tá batendo de porta em porta em busca de recursos para o município iguabense.

São Pedro da Aldeia

Fernando Frauches não é mais chefe de gabinete da prefeitura de São Pedro da Aldeia. Ontem, no final da tarde, ele colocou no grupo de secretários sua despedida. Agradeceu o prefeito Fábio do Pastel e seus colegas. Frauches ficou na prefeitura 4 anos e 9 meses.

Cabo Frio

O Governador Claudio Castro e o secretário de Estado de Meio Ambiente Bernardo Rossi anunciaram, ontem, na região o início das obras de asfaltamento da Estrada da Fazendinha, em Búzios; da Praça do Pontal de Santo Antônio em Tamoios, e do o início da dragagem do lodo da enseada da Praia do Siqueira. A obra da Estrada da Fazendinha é apontada como fundamental para a mobilidade urbana, já que vai estabelecer uma rota alternativa que deve aliviar o trânsito e facilitar o deslocamento de moradores de bairros como Maria Joaquina, Rasa e Vila Verde em direção a Cabo Frio.

Saquarema

Nesta semana, os Guardas Municipais de Saquarema : GCM Brasil, GCM Marcel e GCM Cardoso concluíram com sucesso o 1º Curso Tático Operacional da Ronda Ostensiva Municipal (CTO-ROMU). Realizado em Cabo Frio, o curso teve uma carga de 140 horas de treinamentos intensos, abrangendo atividades físicas, instruções teóricas e avaliações psicológicas, com foco no aperfeiçoamento das ações táticas e operacionais da Guarda Municipal. A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) atua de forma estratégica no patrulhamento preventivo e no apoio às demais forças de segurança, contribuindo para a proteção da população e o fortalecimento da segurança pública em todo o município.