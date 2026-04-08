O Sombra: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08



Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou na sessão desta terça-feira, com o voto de 16 vereadores – Johnny Costa faltou a sessão – o projeto de lei do prefeito Sergio Azevedo, o Serginho, que reduz o valor da Taxa de Lixo. As mudanças já estão valendo com a publicação da Lei no Diário Oficial Eletrônico de ontem. O valor da taxa, com a mudança, vai variar de R$ 100 cobrados de imóveis de uso residencial, até 30 metros quadrados a R$ 1.725 para imóveis de uso industrial acima de 500 metros quadrados. Imóveis residenciais entre 101 e 300 metros quadrados serão taxados em R$ 250 por ano. Os contribuintes que pagaram a Taxa em valor superior ao devido, em razão das alterações promovidas pela lei não terão o dinheiro de volta, mas um crédito correspondente à diferença. A Lei estabelece que o valor poderá ser compensado automaticamente nas parcelas futuras da taxa, em caso de parcelamento ativo ou em outros tributos municipais.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, exonerou ontem a Secretária da Causa Animal Amanda Cristina de Azevedo Mozer e todo o pessoal da secretaria indicado pelo vereador Tony Russo. A crise política que resultou no rompimento do prefeito com o vereador foi agravada com o anúncio de qué Russ é pré-candidato a deputado Estadual. Martins queria queo vereador se candidatasse a federal numa dobradinha com a primeira-dama Daniela Guimarães, que vai disputar uma cadeira na Alerj. Os dois lados tem se articulado nos bastidores e trocado ameaças, até então veladas, desde desde o início da semana. Russo, reagiu e promete transformar a vida de Alexandre num interno. Em áudio a apoiadores o vereador chamou Alexandre de covarde. O listão publicado ontem no Diário Oficial tem 36 exonerações.

São Pedro da Aldeia

A Recopa dos Campeões, abre a temporada 2026 de competições do futebol amador de São Pedro da Aldeia no próximo domingo. A competição será disputada entre Contrec da Ponta do Ambrósio, campeão da Taça Libertadores de 2025 e o Red Bull do Manoel Corrêa, campeão da Copa Brilho do Cruzeiro. A decisão acontece no Campo do Cruzeiro, nove e mela da manha e a entrada é um pacote de biscoito que será doado para Casa do Idoso do Porto da Aldeia.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Administração Tributária, informa que o prazo para pagamento da cota única do IPTU 2026 com 5% de desconto encerra nesta sexta-feira, dia 10 de abril. Na mesma data, também vence a terceira parcela para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado em até 10 vezes. As guias de pagamento podem ser emitidas de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, ou por meio do Xareuzinho – Servidor Público Virtual, pelo número (22) 99998-8566.

Araruama

O Ferryboat de Araruama, que faz a travessia da Orla do Centro ao distrito de Praia Seca, registrou recorde de passageiros na Semana Santa, com o maior volume já contabilizado este ano. “Ao longo do período, quase 600 passageiros utilizaram a embarcação. A grande procura pelo serviço foi tanto como atração turística quanto pela praticidade como meio de locomoção”, comemorou o subsecretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Frederico Marchon Silva. Segundo o comandante Marinho, o aumento na demanda foi impulsionado por uma soma de fatores que contribuíram para o sucesso do período. “A procura aumenta no fim de semana, quando tem evento e quando as condições climáticas ajudam. Contamos com a combinação perfeita desses três fatores: feriadão prolongado com Festival Gastronômico em Praia Seca, e sol com vento fraco”, destacou o comandante, que trabalha fazendo a travessia há cinco anos. Com capacidade para 29 passageiros, o serviço segue critérios rigorosos de operação. Segundo a comandante Elizabeth Ligaldino, o rigor com as regras é justamente para garantir a segurança para todos. “Não podemos operar com ventos acima de 16 nós (aproximadamente 30km/h), temos que respeitar o limite de passageiros e, agora, no outono, o último horário de Praia Seca para o Centro foi antecipado para 16h15, porque anoitece mais cedo e não circulamos à noite”, explicou a comandante. Com o cenário favorável, o ferryboat se consolidou como uma das opções preferidas do público que seguiu para o II Festival Gastronômico de Praia Seca. “O tempo estava ótimo, então achamos que seria um passeio agradável e passarmos o domingo de Páscoa no festival”, contou Domingas, moradora do bairro da Fazendinha, acompanhada pelo marido, Paulo, e pelo filho, Ruam.

Saquarema

Lideranças da política de São Pedro da Aldeia, vão receber a pré candidata a deputada federal, Manoela Peres, nesta quarta-feira(08) para um bate-papo sobre o futuro da Região dos Lagos. O encontro será no Dom Leal Eventos, às 19h.