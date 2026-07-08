O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08



Iguaba Grande

Rola em Iguaba Grande que o ex-prefeito Vantoil Martins não está nada satisfeito com alguns vereadores que até agora não falaram nada sobre sua pré-candidatura. Como dizia “Vovó”, o moço tá olhando o pezinho de todo mundo! Que coisa!

Cabo Frio

Estão abertas até o próximo dia 10 às inscrições para a eleição dos membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de Cabo Frio. Os interessados devem se inscrever para participar como eleitores ou candidatos a uma vaga no Conselho. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Turismo, de nove da manhã ao meio-dia e das duas as cinco da tarde. De acordo com o Edital, publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico da prefeitura, a Assembleia de Eleição está marcada para dia 27, dez da manhã em local a ser definido. A relação dos candidatos aptos a concorrerem à vaga de conselheiro e dos que estarão aptos a votar será divulgada na edição do próximo dia 23 de julho do Diário Oficial do Município. Uma vez eleitas titulares ou suplentes, as entidades civis deverão indicar o nome do seu representante até às cinco da tarde dos dias 28 e 29.

Araruama

Morro Grande vai ser palco, nos dias 18 e 19 de julho, da Copa Araruama de Velocross. A competição vale pela terceira etapa do Campeonato Estadual e deve reunir mais de 130 pilotos de diversos estados e movimentar o esporte no município. A competição vai distribuir R$ 5 mil Reais em prêmios. A programação começa no sábado com os treinos de reconhecimento para todas as categorias. No mesmo dia, acontecem as provas das categorias VX Local, VX 50 cilindradas e VX Nacional B. No domingo, de acordo com a organziação, os treinos terão início às dez da manhã, enquanto as corridas das demais categorias tem largada marcada para uma da tarde. A competição contará com disputas em quinze categorias. As inscrições custam R$ 50 por categoria. A segunda Etapa da competição também foi disputada no Distrito de São Vicente, em Araruama, no mês de abril.

Búzios

O SENAC vai oferecer atendimentos gratuitos de beleza em Búzios e Cabo Frio entre os dias 17 e 25, durante a programação do Festival SESC de Inverno. O público terá acesso a serviços de corte de cabelo masculino, trança, higienização facial, limpeza de sobrancelhas e maquiagem. Em Búzios, as ações serão realizadas no Espaço de Leitura SESC na Praça do INEFI, no bairro da Rasa. Em Cabo Frio, no Espaço de Leitura SESC na Praça Altredo Castrro, em São Cristóvão. As inscrições serão por ordem de chegada e estarão sujeitas à lotação. O Festival Sesc de Inverno 2026 ocupa mais de 25 localidades, reunindo mais de 300 atrações em 500 horas de programação, com 850 artistas. Com música, teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual e literatura, a programação é 95% gratuita, com o restante das atrações com preços populares. Em breve será divulgada a programação completa por município.

Arraial do Cabo

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos pela FAETEC em Arraial do Cabo estarão abertas a partir desta sexta-feira e seguem até o dia 19 ou o preenchimento das vagas. Os interessados poderão se inscrever de forma preșencial, na unıdade da FAETEC Arraial, ou online, por meio do site oficial da Fundação. Estarão sendo oferecidas vagas para os cursos de Espanhol – Básico I, Inglês – Iniciante, Agente de Recepção e Organizador de Eventos, contribuindo para a qualificação de protissionais e de pessoas que desejam ingressar ou se aperfeiçoar no mercado de trabalho. O objetivo é ampliar as oportunidades de capacitação, fortalecer a mão de obra local e preparar profissionais para atuar em diferentes segmentos, especialmente aqueles ligados ao turismo, um dos principais pilares da economia do município. O candidato deverá apresentar cópias do documento de identidade, CPF e comprovante de residência.