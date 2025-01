Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho disse, em entrevista ao Bom Dia Litoral, que as contas da prefeitura estão abertas e garantiu que vai se reunir com os representantes dos sindicatos dos servidores para discutir não só o pagamento de salários mas, também, melhorias das condições de trabalho. O prefeito lembrou que não existe mágica. Ele explicou que a folha de pagamento de dezembro da Educação, por exemplo, é de pouco mais de R$ 28 milhões e o saldo nas contas do FUNDEB é de cerca de R$ 10 milhões. O prefeito encarou com naturalidade as críticas ao parcelamento dos salários de dezembro, classificado de absurdo por sindicalistas. Ele ressaltou que quem trabalhou tem o direito de receber o salário.

Arraial do Cabo

Os contribuintes de Arraial do Cabo já podem emitir o carnê para do IPTU. Quem optar pelo pagamento da cota única terá descontos progressivos, conforme o prazo de pagamento. Quem pagar a cota única até 7 de fevereiro terá desconto de dez por cento. O contribuinte que optar pelo pagamento integral até 10 de março terá sete por cento de desconto no valor do imposto. O pagamento da cota única até dez de abril garante 5% de redução no valor do imposto. O contribuinte também pode optar por parcelar o valor do IPTU em 10 vezes, com a primeira parcela vencendo no dia 10 de fevereiro. Os carnês podem ser acessados de três formas: Online no site da Prefeitura; utilizando o “Xareuzinho” ou presencialmente na Secretaria de Administração Tributária.

Araruama

A tradicional Corrida de São Sebastião de Araruama, que comemora o padroeiro da cidade, será realizada, este ano, na Orla Oscar Niemeyer. A prova, acontece no próximo dia 19 no percurso de 10 mil e 200 metros ao ongo da orla inaugurada ano passado. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, gratuitamente pelo site da prefeitura até chegar ao limite de 600 vagas. A corrida será disputada em 12 categorias, divididas por idade; entre masculino e feminino. A concentração do evento será na Praia do Barbudo, sendo a largada do feminino às sete da manhã e e do masculino, às sete e neia. A chegada será na Pontinha do Outeiro, no Areal. era, era premia a cura os tramprimeira os loes dos no neiros colocados das 12 categorias, além da entrega da nedalha de participacão para todos os atletas.

Saquarema

A prefeita de Saquarema, Lucimar Pereira Vidal, nomeou o ex-prefefeito do município, Dalton Borges de Mendonça, como Subsecretário de Relação com Orgãos Federais. Ele foi condenado em 2022, junto com mais cinco pesoas por por ato de improbidade administrativa por participação na “Máfia das Sanguessugas”. O grupo fraudou licitação para aquisição de ônibus para ser montada uma Unidade Móvel de Saúde a partir do Convênio no valor de R$ 100 mil Reais à época, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Saquarema. O procurador da República Leadnro Mitidieri atuou no caso e lembra que o esquema de fraude a licitações e malversação de recursos públicos federais, foi promovido por empresários, em conluio com parlamentares, servidores do Ministério da Saúde e prefeito.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ser palco da Copa Brasil de Futevôleis, nos dias 18 e 19, na orla da Praia do Centro. A competição contará com a participação dos maiores nomes da modalidade no Brasil e no mundo. A competição contará com mais de 240 atletas, divididos nas categorias Escolinha, Intermediário B, Intermediário A, Misto Intermediário, Open e Profissional. Enrte os jogadores que contiramrtam pesença na competção estão nomes como Anderson Aguia, Renan Billy, Bruno Barros, Felipinho e muitos outros. Os interessados em participar devem se inscrever no torneio por meio do WhatsApp (22) 9.9985-0881. Os vencedores de todas as categorias receberão premiações em dinheiro. O secretário de Esportes e Lazer Ricardo Ramos destacou que eventos como esses fomentam não só a prática esportiva do município, mas também o turismo.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande adquiriu na tarde desta terça-feira (07), 10 novas máquinas roçadeiras que foram recebidas no galpão pela secretaria de Serviços Públicos e que vêm intensificando os trabalhos por toda a cidade. A aquisição facilitará o andamento dos serviços de roçagem de ruas e vias públicas, além de ter como objetivo manter o município cada vez mais limpo, organizado e esteticamente agradável. A pasta tem realizado uma série de ações de roçagem em diversos bairros ao longo desta semana. Considerado como serviço essencial, atualmente a secretaria conta com uma equipe específica para a realização de corte de matos das ruas e avenidas, além de contribuir para o embelezamento do município. Através dessa e de outras iniciativas que estão na programação, a Prefeitura busca proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos e visitantes.