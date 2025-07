O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Araruama

O Arraiá Araruama foi reagendado para os dias 11 e 12 de julho, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Muita música, quadrilhas das escolas municipais e da terceira idade; além de apresentação especial especial da quadrilha Asa Branca, comidas típicas e gincanas com a turma da tia Carol. Na sexta-feira (11/07) a programação tem início a partir das 18h40 com as quadrilhas das escolas e no sábado (12/07) a festa vai começar às 16h20. A festa tem o objetivo de valorizar as tradições e promover lazer e cultura para toda a população.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que a vereadora Jô anda pensando em voltar para Câmara. Caso se confirme, Uriel da Saúde deve assumir uma secretaria. Só que a atuação de Uriel na Câmara, segundo membros governo, é muito importante. E agora?

Iguaba Grande

Confirmado na FLIG 2025: O jornalista, escritor e historiador Eduardo Bueno é uma das grandes atrações. No dia 11 de julho, às 16h, ele sobe ao palco do Pavilhão Brasil em Versos e Prosas para uma palestra imperdível, repleta de histórias, reflexões e, claro, seu jeito provocador e bem-humorado de contar o Brasil.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca informa que estão abertos os requerimentos para o Seguro-Defeso 2025 (Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal). A Secretaria Adjunta de Pesca auxilia os profissionais com o envio da documentação. Os pescadores interessados devem comparecer à sede da Secretaria Adjunta de Pesca em posse dos seguintes documentos: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira de Pescador e comprovante de residência.

Cabo Frio

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio voltou a receber voos internacionais marcando a retomada parcial da aviaçao comercial no terminal, que estava sem voos regulares desde março. A Aerolineas Argentinas iniciou uma rota sazonal de voos fretados entre Rosario, na Argentina, e a região. A operação é realizada aos sábados e se estende até 16 de agosto. Os trechos são operados com aeronaves Boeing 737 MAX & ou 737-800, por meio de pacotes turísticos oferecidos por uma agência argentina. Como se trata de voos charter, os bilhetes não estão disponíveis para compra direta no site da companhia. A nova rota representa uma alternativa logística para turistas argentinos que desejam visitar Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. O trajeto direto reduz o tempo de viagem em comparação ao desembarque no Galeão que pode levar mais de duas horas.

Arraial do Cabo

O Ministério Público Federal encaminhou oficio ao Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – o ICMBIO – Tou onando se a empresa de turismo náutico “Azimute , proprieatia da embarcação “Azimute” da em decorrência da colisão com uma baleia no fim de semana em Arraial do Cabo. O procurador da república Leandro Mitidieri, que assina o documento, estipulou prazo de trina dias para a res-posta. Ele quer a cópia integral da autuação caso tenha ocorrido apria saber se a empresa ou a embarcaçao foram responsabilizadas pela colisão com o animal. O INEA informou ontem que identificou a embarcação e, de acordo com o órgão, medidas cabives estão sendo tomadas junto ao ICMBio. O acidente aconteceu no mês de pico de avistamento de baleias e golfinhos no mar de Arraial do Cabo. A temporada vai até meados de setembro e atrai um grande número de turistas.

Saquarema

A unidade volante de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde está em Saquarema até esta sexta-feira. O caminhão, estacionado na Praça de Bacaxa, vacina contra a gripe diariamente, das nove da manhã às quatro da tarde. Saquarema tem uma cobertura vacinal de 29,3%, enquanto a meta estabelecida é de 90%. Desde de junho a Secretaria de Estado de Saúde vem apoiando os municípios com baixa cobertura vacinal. Para isso, iniciou a vacinação volante contra Influenza e já passou por Mage, Queimados, Japeri e Paraiba do Sul. O objetivo é reforçar a aplicação do imunizante e evitar agravos da doença, principalmente em idosos e crianças, que são os grupos mais vulneráveis. A cobertura vacinal em todo o estado está em 43,23%. O público-alvo da vacinação contra a gripe é crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais de idade.