O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Iguaba Grande

A Copa Rio Beach Sprint acontece, neste final de semana nos dias 11 e 12, na Praia do Popeye, em Iguaba Grande, partir das 8h. O evento promete adrenalina e competição acirrada, reunindo os melhores atletas da modalidade do remo em praia. As disputas acontecem em diferentes categorias, desde iniciantes até atletas de elite, proporcionando um espetáculo tanto para competidores quanto para o público presente. Além das provas, o evento contará com atividades interativas, música e uma estrutura completa para garantir uma experiência inesquecível para todos.

Cabo Frio

A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio identificou a presença de uma fogueira, às margens da Lagoa de Araruma, no bairro Portinho, durante fiscalização na manhã de ontem, e acionou a Guarda Marítima e Ambiental. Os agentes encontraram um morador em situação de rua utilizando uma fogueira para cozinhar, com pedras e madeiras retiradas da própria lagoa — prática que configura infração ambiental. O fogo foi rapidamente apagado e a área, controlada. A Secretaria de Assistência Social foi chamada e ofereceu acolhimento por meio da Casa de Passagem, mas o homem recusou a ajuda. Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313. Em casos de incêndio, os órgãos responsáveis são o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Arraial do Cabo

A próxima edição do CRAS Itinerante de Arraial do Cabo acontece no dia 16 de abril, quarta-feira, das 9h às 16h, na Associação de Moradores e Amigos Praia do Pontal. A ação, realizada pela Prefeitura vai atender gratuitamente os moradores dos bairros Praia do Pontal e Vila Industrial. Os participantes terão acesso a serviços como emissão de documentação básica civil, orientação sobre programas sociais disponíveis; inscrição para programas de assistência; atividades de convivência e fortalecimento de vínculo; ID Jovem; Trabalho e Renda; Inclusão e atualização de Cadastro Único; aferição de pressão e de glicose; atualização da caderneta de vacinação; testagem de ISTs e orientações sobre cuidados paliativos. A Associação de Moradores e Amigos Praia do Pontal fica localizada na Rua Pendotiba, casa 03.

Búzios

Na última sexta-feira, o ex-prefeito, de Búzios, Dr. André Granado, tomou um café com o vereador Felipe Lopes. Segundo o Sombra, a resenha durante o café foi longo. Ambos saíram felizes, mas o Sombra não conseguiu fazer leitura labial. Que coisa!

Araruama

A Prefeitura de Araruama deu início nessa terça-feira, 08, a uma obra de drenagem para amenizar os problemas de alagamento no bairro Novo Horizonte. Os serviços começaram 24 horas depois do anúncio feito pela prefeita Daniela Soares, que visitou o local ontem e conversou com os moradores sobre o problema. Ela estava acompanhada dos secretários de Governo, Anderson Moura, de Ambiente, Carlos Russo, de Obras, Daniel Moraes, e de Serviços Públicos, Nelsinho do Som.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, estará no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, desta quinta-feira (10). Pierre vai falar sobre sua ascensão na política em poucos meses após reeleição. O moço está contudo e não tá prosa. Ouça amanhã na Litoral.