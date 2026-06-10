O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Saquarema

Escândalo na Igreja Católica em Saquarema – A Arquidiocese de Niterói afastou o padre Ademar Ermilindo Pimenta do exercício das funções na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, após denúncias de supostos constrangimentos, intimidações e abordagens consideradas inadequadas envolvendo crianças e jovens. O escândalo já ganhou repercussão nacional. A denúncia partiu de Laura Gabriel, que em carta aberta a comunidade paroquial publicada nas redes sociais, denuncia que crianças e jovens que servem ao altar foram vítimas de abordagens invasivas, comentários impróprios, intimidações veladas e exposições moralmente violentas. A Arquidiocese informou a suspensão do padre em nota diante de algumas manifestações que tomou conhecimento nas redes sociais e de outras situações que chegaram recentemente à Cúria Metropolitana. O caso ganhou ainda mais repercussão após novos relatos serem compartilhados por pessoas que viveram situações.

Cabo Frio

Cabo Frio terá três arenas para reunir a torcida pelo Hexa da Seleção Basileira na Copa do Mundo do México, Estados, Unidos e Canadá que q instaladas em São Cristóvão, Jardim Esperança e Tamoios. As arenas contarão com telões de LED para transmissão ao vivo das partidas do Brasil e atrações musicais, além de praça de alimentação e espaços de convivência para toda a família. De acordo com o secretário de Eventos, Weverton Andrade, a proposta é descentralizar as comemorações e proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência coletiva durante o Mundial. No Jardim Esperança, a Arena da Copa será montada na Rua Ezio Cardoso da Fonseca. Já em São Cristóvão, os torcedores poderão acompanhar os jogos na Praça São Cristóvão: Em Tamoios, a programação acontecerá no Ginásio Poliesportivo.

Araruama

A vice-prefeita de Araruama, Verônica Januário, representou a prefeita Daniela Soares, nesta terça-feira (2), em uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos) realizada na Prefeitura de Iguaba Grande. O encontro reuniu representantes dos municípios para discutir pautas voltadas às políticas públicas, mobilidade urbana, segurança e desenvolvimento econômico regional. Durante a reunião, Verônica destacou a importância da união entre os municípios para fortalecer projetos regionais. “A Região dos Lagos tem demandas em comum e esses encontros são fundamentais para construirmos soluções integradas, principalmente nas áreas de mobilidade, saúde, turismo e segurança. A gestão municipal tem um compromisso com esse diálogo regional em busca de avanços para a população”, afirmou a vice-prefeita. Entre os temas debatidos estiveram a preparação de uma agenda conjunta com o Governo do Estado, ações da campanha Junho Vermelho de incentivo à doação de sangue e a implantação de agências transfusionais nos municípios da região, buscando ampliar o atendimento e reduzir a dependência de deslocamentos para Cabo Frio. Também foram discutidas iniciativas voltadas ao turismo e à segurança pública regional. Segundo o secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra, houve avanços nas conversas sobre um possível intercâmbio turístico entre a Região dos Lagos e o Panamá, além de tratativas envolvendo a companhia aérea Copa Airlines e o Aeroporto de Cabo Frio. “O Consórcio também está trabalhando no cinturão de segurança da Região dos Lagos, para que a nossa região seja tão segura quanto bela”, destacou Eron.

Arraial do Cabo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou e Arraial do Cabo se prepara para viver a emoção do futebol em grande estilo. A Prefeitura Municipal realizará o Arraial Fun Fest, uma grande festa voltada para moradores e turistas que desejam acompanhar juntos os jogos da Seleção Brasileira durante a primeira fase da competição. O principal ponto de encontro será o Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, no Centro da cidade, que receberá uma estrutura especial para transmissão das partidas. O espaço contará com mega telão de LED, área de alimentação, atrações musicais e uma programação voltada para o entretenimento do público antes dos jogos. A abertura da programação acontece neste sábado (13/06), data da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Antes da transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, marcada para às 19h, o público poderá curtir o show do cantor Renan Oliveira, às 17h. Considerado um dos destaques da nova geração do pagode carioca, o artista promete animar a torcida com sucessos como “Teu Jeitinho”, “É Demais” e outros clássicos do gênero. Antes da apresentação, um DJ fará o esquenta da torcida. Além do Barcelão, as praças de Figueira e de Monte Alto também receberão telões para transmissão das partidas da Seleção Brasileira, ampliando as opções para que moradores dos distritos e visitantes possam torcer juntos pelo Brasil. Nos dois locais, DJs serão responsáveis por animar o público antes do início dos jogos.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Vasques dos Santos, o Chumbinho, foi nomeado para a superintendência de Gestão Portuária de Niterói, vinculada à PortosRio que administra o Porto de Niterói com salario de pouco mais de R$ 22 mil Reais bruto e R$ 16 mil líquido. A nomeação descumpre as exigências legais para o cargo. O regimento interno da PortosRio, exige para cargos de superintendência (como a de Gestão Portuária) pelo menos oito anos de experiência no setor portuário, sendo quatro deles obrigatoriamente em cargos de liderança e gestão. A regra é uma exigência técnica para comissionados. O currículo do ex-prefeito disponibilizado pela Portos Rio consta formação em gestão pública e experiência como gerente de “TI” na Unilagos distribuidora de bebidas e na prefeitura de São Pedro; Vereador, assessor especial da prefeitura de Nova Iguaçu e prefeito.

Búzios

Búzios lançou o SOS Saúde Mental – Você Importa, um serviço pioneiro na Região dos Lagos de escuta, acolhimento e orientação em saúde mental disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. O programa passa a funcionar por teletone e WhatsApp (22-99902-3603), permitindo que moradores tenham acesso imediato a protissionais capacitados para acolher situações de sofrimento emocional, ansiedade, crises psi-relacionadas saúde mental, angustia e outras demandas. Segundo o prefeito Alexandre Martins, o projeto nasce da compreensão de que o cuidado com a saúde deve estar disponível quando as pessoas mais precisam. Além da escuta qualificada, o serviço poderá orientar e encaminhar usuários para os equipamentos da rede, como CAPS, Clínica Beija-Flor, Ambulatório de Saúde Mental, Núcleo de Saúde Mental e unidades de Saúde da Família.

Iguaba Grande

Neste sábado (13), a partir das 17h, a Praça da Estação será o ponto de encontro para acompanhar Brasil x Marrocos em um grande telão, com muita animação, encontro entre amigos, famílias e aquele clima de torcida que só o futebol proporciona. E a festa não para por aí! Após a partida, tem show da cantora Thali Lima para encerrar a noite em grande estilo. Vista sua camisa, reúna a família e venha torcer com a gente!