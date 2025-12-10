O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Araruama

Em Iguabinha, as obras de drenagem e pavimentação realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, avançam em ritmo acelerado. A intervenção é essencial para acabar com os históricos problemas de alagamento que atingiam o bairro durante as fortes chuvas. As obras representam um avanço significativo no saneamento do bairro, vão garantir infraestrutura de qualidade, e vão levar mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores da região. Estão sendo realizados serviços de drenagem com manilha dupla de 600 mm. Após a conclusão das manilhas, seguem as fases de terraplanagem, sub-base e base, além da instalação de meio-fio, sarjetas e calçadas para pedestres, etapas fundamentais para garantir uma pavimentação duradoura e maior segurança viária. As frentes de trabalho contemplam as ruas Chicago, Ari Barroso e a Avenida do Contorno. Só este ano, Araruama já contabiliza 16 km de vias pavimentadas, mais que o dobro do registrado no ano anterior, reforçando o comprometimento da gestão com a infraestrutura urbana. A secretária de Obras, Winny Quintanilha, reforçou a importância desse investimento para o bairro. “Iguabinha está recebendo uma obra estruturante, pensada para resolver problemas antigos e garantir um futuro mais seguro para a população”, ressaltou a secretária. A previsão é que a obra seja totalmente concluída até o final de janeiro, beneficiando de forma definitiva os moradores de Iguabinha e preparando o bairro para um futuro com mais segurança e desenvolvimento.

Arraial do Cabo

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Arraial do Cabo, vinculada à Secretaria de Obras, realizou, nesta terça-feira (9), o simulado de Evacuação Escolar Emergencial 2025 no Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus. A ação integra o programa anual de preparação e orientação da comunidade escolar para situações de risco. O objetivo do simulado é ensinar alunos, professores e funcionários a agirem com calma, rapidez e organização diante de emergências, como vendavais, enchentes ou qualquer evento que possa comprometer a estrutura do prédio e colocar vidas em perigo. Antes da atividade prática, a equipe da Defesa Civil apresentou de forma lúdica o passo a passo que deve ser seguido ao ouvir a sirene de alerta, incluindo a formação das filas, o papel do aluno monitor, a marcação das salas evacuadas e o deslocamento até o ponto de encontro. Durante a simulação, toda a rota de evacuação foi previamente sinalizada e acompanhada pelos agentes, garantindo que os estudantes mantivessem o percurso correto com segurança. Ao final, os profissionais conferiram a presença de todos os alunos e servidores no ponto de encontro, encerrando o exercício com sucesso. “Esse tipo de treinamento é fundamental para preparar a comunidade escolar e reduzir riscos. Todos os anos realizamos simulados para reforçar esses protocolos e garantir que, caso algum evento ocorra, todos saibam como agir”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Ricardo Ferreira.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, vai realizar uma audiência pública on-line na próxima segunda-feira (15/12), às 9h. A reunião tem como objetivo revisar o Plano Diretor do município (Lei Complementar nº 40/2005) e a Lei de Parcelamento do Solo (nº 1.829/2025).

Cabo Frio

Jorge dos Santos Vicente Junior, o Kiko Jorge, é o novo secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio. Ele assume a cadeira deixada pelo vereador Josias Rocha de Medeiros, encontrado morto na madrugada de sábado. Kiko Jorge estava na chefia de Gabiente do prefeito que já tem novo titular, o também advogado Mauro Azevedo Neto, que deixa a Diretoria de Tecnologia da FAPER nomeado para o triênio 2024 – 2027. Ele foi procurador da Câmara de Cabo Frio e atua como juiz auditor do Tribunal Interdiocesano de Niterói.

Cabo Frio

Os surfistas Pablo Gabriel de Cabo Frio e Aisha Ratto de Búzios tem se destacado no Mundial Junior de Surfe que está sendo disputado em Lima, no Peru. Os dois integram a Seleção Brasileira Junior da Confederação Brasileira de Surf, que segue 100% completa na competição da Associação Internacional. O time Sub-18 feminino e o Sub-16 masculino passaram ontem para a terceira fase. Luara Mandelli, Aysha Ratto e Maria Eduarda fecharam a terça-feira nas esquerdas de Le Bosque. E nas direitas de Punta Rocas, Anuar Chiah, Pablo Gabriel e Arthur Vilar também superaram seus adversários. Pablo Gabriel, na terceira fase, encara o português Manuel Pirujinho, além do representante da indonésia e de Barbados. Aysha Ratto e Maria Eduarda competirão juntas na nona bateria mas ainda aguardam a definição das adversárias.

Saquarema

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM será o responsável pela organização do novo concurso público da prefeitura de Saquarema, que ofertará 1.794 vagas.

Iguaba Grande

Papai Noel chega, no próximo sabado, na Praça Edyla Pinheiro, em Iguaba Grande, cedrcado de personagens do imagonário infantil, distribuindo presentes e abrindo, oficialmente, o Natal na cidade. Iguaba ganhou uma decoração especial. Os enfeites e a iluminação se estendem por toda a orla ate o Mirante dona Célia. O Natal está transformando os espaços públicos em verdadeiros cenários de encantamento. A decoração promete valorizar os cartões-postais e criar uma atmosfera especial para moradores e turistas. A programação será aberta pelo Ballet Estúdio das Artes da secretaria de Cultura, seguida da apresentação da Companhia de Dança Grupo em Movimento da professora Gleyce e do Balé Paula Andrade que vai apresentar o espetáculo “Alice no Brasil das Maravilhas”.