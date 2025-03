O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, o Fábio do Pastel, encaminhou projeto a Câmara flexibilizando as regras de concessão de licença de obras atravé da criação do alvará provisório. O projeto, que tramita em regime de urgência, já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O alvará provisório, de acordo com o projeto permite o início da obra antes da emissão do alvará de construção, acelerando o processo de construção. O prefeito aldeense diz, na justificativa do projeto, que a medida vai acelerar o processo de construção e fazer girar a economia criando empregos e aquecendo o comercio de construção civil. O alvará provisório beneficiará apenas contruções unifamiliares de até dois pavimentos para uso residencial e será obtido com apresentação do projeto básico.

Búzios

A justiça determinou a demolição de construções irregulares no costão rochoso da Praia das Caravelas, em Búzios, incluindo piscina, deck e estruturas auxiliares construídas sobre área de preservação permanente. A Justiça fixou o prazo de 90 dias para que o proprietário do imóvel execute a demolição e retire todo o entulho. Caso isso não ocorra, o município deverá intervir em 15 dias. A decisão atende ao pedido feito pelo Ministério Público Federal em ação civil pública do procurador Leandro Mitidieri, que apontou danos ambientais causados pelas construções irregulares e acusou o município de omissão. O juiz determinou o pagamento de indenização de R$ 500 mil Reais por réu, a ser definida pela Justiça, além de multa diária pelo descumprimento da decisão.

Saquarema

O maior festival de esportes náuticos da América Latina, o Aloha Spirit em formato Grand Slam, tem início nesta sexta-feira, em Saquarema e tera dez dias de duração, reunindo uma série de atrações e atividades culturais, integrando as competições esportivas com música, cinema, exposições, palestras e ações ambientais. O festival, este ano, abriga, de 17 a 23 de março, na Praia de Itaúna, o “Maracanã do Surfe”, a primeira etapa dos Circuitos da Confederação Brasileira de Surf, reunindo a elite do Surf Master, Longboard, SUP Surf e SUP Race durante o CBSurf Aloha Spirit Saquarema. O festival terá aida uma série de palestras que vai reunir nomes como Igor de Souza, que cruzou o Canal da Mancha tres vezes; o fisioterapeuta Alexander Kehder, que cuida de atletas como Ana Marcela e Gabriel Medina e a ultramaratonista Alessandra Melo. A Leca, entre outros.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva está mais feliz do que criança quando ganha presente. O moço estreou um gabinete novinho. Líder de governo, já disse que o primeiro convidado para um café, será o prefeito, Fábio Costa. Quem ficou morrendo de ciúmes, segundo o Sombra, foi seu amigo Alan Rodrigues. Que coisa!

Arraial do Cabo

De olho na eleição de 2028, o vice prefeito, Diego Silveira, o Diego de Hilda, meteu o pé e foi para ruas. Quem tá muito satisfeito com o desempenho de Diego é prefeito, Marcelo Magno. Aliás, quando alguém solicita qualquer coisa, Magno fala que o vice resolve. O moço tá contudo e não está prosa. Vale lembrar que os são muito amigos desde antes.

Araruama

A foto já diz tudo. A vereadora, Cláudia Barreto e seu esposo, Cláudio Barreto, estiveram com o prefeito de Belford RoxoOs fofoqueiros de plantão estão dizendo que o primeiro ministro, levou o casal, mas deu uma saidinha na hora da foto. Além disso, a turma da fofoca tá dizendo que Cláudio Barreto conseguiu uma vaga no “time” Dr. Márcio Canellas.





Cabo Frio

1º Seminário de Segurança de Navegação de Cabo Frio acontece dia 26 de março (quarta-feira), com inscrições gratuitas. O evento será das 8h às 17h30, no Paradiso Corporate Hotel (Braga) e terá como objetivo promover a conscientização e a educação sobre os cuidados essenciais para uma navegação segura. O encontro é promovido pelo Cabo Frio Convention Bureau e OAB Cabo Frio, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Marinha do Brasil. Os interessados devem se inscrever através do link https://www.sympla.com.br/evento/1-seminario-de-seguranca-da-navegacao/2865280

O evento vai reunir especialistas e autoridades para apresentar e debater temas cruciais, tais como prevenção de acidentes, cuidados com motores e o uso adequado de equipamentos de salvatagem.