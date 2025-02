O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Búzios

Motoristas que circulam pela RJ-102 na altura do bairro Marina, em Búzios, estão colando a vida de ciclistas e pedestres em risco ao desviar de um quebra-molas pelo acostamento da rodovia. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, após várias denúncias e flagrantes da infração de trânsito chegou a instalar uma barra de ferro com sinalização no acostamento para ver impedir a prática ilegal. O governo, entretanto, optou pela retirada da barra diante da não aceitação da população. O município entrou em contato com o Estado para estudar uma solução a fim de coibir a prática que compromete a segurança de pedestres, ciclistas e alunos de uma escola nas proximidades. A rodovia RJ-102 é de responsabilidade do Estado. O município argumenta que não pode realizar nenhuma ação nem monitorar os veículos por câmeras para identificar os infratores.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue avançando na imunização contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Neste sábado (15), a vacinação estará disponível das 9h às 12h nas unidades de Figueira e Hermes Barcelos. Nesta sexta-feira (14), a partir das 9h, equipes de saúde estarão nas ruas promovendo um trabalho de conscientização sobre a importância da vacina. Durante a semana, o imunizante segue disponível nas oito unidades de saúde da família do município. Além da vacina contra a dengue, também serão aplicadas outras vacinas do calendário vacinal para aqueles que estiverem com a caderneta em atraso.

Araruama

O juíz Danilo Marques Borges, diretor do Fórum da Comarca de Araruama desobrigou advogados no exercício da profissão do uso de terno e gravata nas dependências do Fórum até 20 de março por conta do verão e das ondas de calor previstas para o período. A liberação está em portaria publicada pelo magistrado e vale para a pratica de atos processuas em cartorio, despacho com magistrados e audiências. Aqueles que optarem por não usar paletó e gravata, de acordo com a portaria, deverão trajar calça e camisa social. O juiz atendeu a uma solicitação da Vigésima Oitava Subseção da OAB de Araruama. O ofício, assinado pela presidente da Urdem dos Advogados do Brasil, Rosana arani, argumentou cue a medida visa assezurar melhores condições de trabalho e preservar o bem-estar dos profissionais, sem comprometer a formalidade necessária ao exercício da profissão.

São Pedro da Aldeia

A Prolagos está executando uma série de obras para complementar o sistema de esgotamento sanitário de São Pedro da Aldeia. De acordo com a concessionaria, o Canal do Mossoró, no bairro Nova São Pedro, está sendo blindado com mais de 1.300 metros de cinturão coletor de esgoto, somando aos atuais 38 quilômetros de rede já existente no entorno da Lagoa de Araruama. Além do cinturão, a obra conta ainda com a implantação de 13 pontos de coleta em tempo seco, para interceptar a rede de drenagem. mais de 680 metros de linha de recalque para bombear o material e uma estação elevatória. A empresa anuncia ainda a construção de três estações elevatórias, três captações em tempo seco, mais 2 quilômetros de rede coletora de esgoto è quase 2 quilômetros de linha de recalque na área próxima à Base Area Naval, além de mais 890 metros de rede de bombeamento para melhoria no sistema do bairro São João.

Cabo Frio

O Sepe Lagos criou um canal de denuncias para que candidatos possam relatar irregularidades no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. O Sindicato acusa a secretaria de descumprir regras previstas no edital, comprometendo a lisura do processo. As denúncias estão sendo recebidas de forma on line na página sepelagos.org.br. O sindicato garante o total sigilo dos denunciantes e utilizará as informações enviadas para fundamentar cobranças e medidas necessárias para garantir transparência e justiça aos candidatos que comprovarem que foram lesados. O sindicato também criou um canal para receber denúncias sobre a situação das escolas neste início de ano letivo. O SEPE quer relatos sobre salas superlotadas, falta de professores e outros profissionais, problemas na merenda. infraestrutura precária etc.

Iguaba Grande

É isso mesmo, a secretaria de Esporte está trazendo mais seis modalidades esportivas para população. Beach Soccer, Vôlei de Praia, Handebol, Canoa Havaiana, Jiu-Jitsu Nogi e Skate. Anotou aí? Para não ficar fora dessa, basta realizar a inscrição diretamente na sede da secretaria de Esporte, localizada na Rua das Alamandas s/n no bairro Jardim Solares, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, munidos dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Comprovante de residência, Atestado médico e Documento do responsável em casos de menor de idade.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará mais uma ação do projeto Secretaria Itinerante. A ação acontecerá no dia 22 (sábado), das 08 às 12 horas, no campo do Guarani. Durante o evento, serão oferecidos serviços como corte de unhas, microchipagem, limpeza de olhos e ouvidos além do agendamento para castração. Para determinadas raças, o uso de focinheira é obrigatório, conforme a Lei Federal 2.140/2011.