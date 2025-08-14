O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

Araruama

Praia Seca, distrito de Araruama, se prepara para receber nos dias 16 e 17 de agosto a XI Expo de Veículos Antigos, um dos eventos mais esperados pelos apaixonados por carros clássicos da Região dos Lagos. Realizado no Calçadão de Praia Seca, o encontro vai reunir verdadeiras preciosidades sobre rodas, com destaque para modelos raros e cheios de história — como o icônico Ford 1929, o esportivo Puma 1980, o elegante Bianco 1980 e a clássica Caravan General Motors 1975, que será homenageada pelos seus 50 anos de fabricação. A programação começa às 08h do sábado (16), com uma carreata que percorrerá as ruas de Praia Seca, marcando a chegada oficial dos veículos ao local do evento. Ao longo do fim de semana, mais de 400 carros antigos estarão em exposição, oferecendo ao público uma verdadeira viagem no tempo. Aqueles que desejam participar como expositores ainda podem se inscrever. São aceitos veículos com data de fabricação até 1999, e as inscrições podem ser feitas presencialmente no dia do evento.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação Instituto de Pesca, e em parceria com a Colônia de Pesca do município e o Detran – RJ, farão na sexta-feira (15), um mutirão de atendimento a todos os pescadores da cidade. A ação prevê a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, A CIN), agora um requisito para o pescador profissional artesanal que busca inscrição ou manutenção no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). Sem o documento, o pescador não cumprirá os requisitos para acessar o seguro-desemprego do defeso. O Seguro Defeso é um benefício pago aos pescadores artesanais durante o período em que há restrição da pesca de alguma espécie, seja no mar ou na lagoa. O mutirão a ser realizado na sexta-feira é gratuito e acontecerá das 9h às 16h, no cais, na Praia dos Anjos. Para o atendimento é necessário apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento (De acordo com estado civil), CPF e Comprovante de Residência.

Búzios

A eleição antecipada da mesa diretora da Câmara de Búzios já movimenta os bastidores da política de Búzios. Segundo pesquisa de “boca de Câmara”, o atual presidente é favorito, mas os vereadores Aurélio Barros e Tony Russo, estão de olho na cadeira do presidente Victor Santos.

Saquarema

Nesta semana, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade e da Secretaria Municipal de Transparência e Integridade, em parceria com o SEBRAE-RJ, apresentou a consultoria especializada para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no município. Durante o encontro foram apresentados o escopo da consultoria do SEBRAE e o caso de sucesso da Prefeitura do Rio de Janeiro na sua jornada de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Os servidores de todas as secretarias da prefeitura também receberam capacitação com o objetivo de alinhar o conhecimento de todos sobre a LGPD para que a implementação do Plano de Trabalho da Prefeirura possa ser realizado da melhor forma possível A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a responsabilidade e a cautela no uso das informações dos munícipes que utilizam os serviços públicos, promovendo transparência, integridade e respeito à privacidade.

Iguaba Grande

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Mirante Dona Célia vai receber mais de 300 bailarinos de várias cidades da Região dos Lagos e do Rio de Janeiro para o 2º Festival de Dança de Iguaba Grande. Serão dois dias de apresentações emocionantes, com técnica, talento e muita diversidade cultural! Sob a organização da bailarina e professora, Paula Andrade, o festival traz diversas modalidades: Ballet Clássico de Repertório e Clássico Livre, Jazz, Danças Urbanas e Dança Contemporânea, Sapateado e Dança do Ventre. O evento também contará com jurados renomados, garantindo uma competição de alto nível.

São Pedro da Aldeia

As inscrições para as setecentas vagas da Corrida da Morada da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, abertas ontem, ao meio-dia, se esgotam em poucos segundos e provocaram uma enxurrada de críticas a organização da prova de pessoas que não conseguiram se inscrever para disputa ra prova no site do Sympla. As reclamações se multiplicaram com a mesma rapidez com que as inscrições foram esgotadas. Um internauta escreveu: “Fraude descarada, já abriram as incrições com as vagas esgotadas. A Marinha deve explicações a população e não pode se abster da responsabilidade e dessa falta de respeito com o público. As pessoas contaram que o link nem carregou, primeiro deu erro e logo em seguida o aviso de que as vagas estavam, esgotadas. A prova esta marcada para 24 de agosto com largada na Praça Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão. nara um percurso de seis quilômetros e meio.