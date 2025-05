O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 14

Cabo Frio

Cabo Frio vai ganhar um Calendário Anual de Eventos. O lançamento está marcado para a próxima segunda-feira, às nove da manhã, no auditório da Prefeitura, na Praça Tiradentes, no centro. Trade turístico, imprensa comerciantes e toda a população estão convidados. Com uma programação que promete movimentar a cidade ao longo de todo o ano, o calendário vai reunir festivais, shows, feiras, atividades culturais e eventos tradicionais além de competições esportivas. O governo promete um calendário ambicioso para posicionar Cabo Frio como referência em turismo, lazer e entretenimento. O empresário Carlos Cunha disse que a expectativa é grande para a divulgação do calendário, uma ferramenta, segundo ele, para atrair turistas nesses meses de baixa temporada, que registra movimento muito ruim, segundo ele, abaixo de anos anteriores.

Búzios

Búzios sedia, neste sábado, a Conferência Regional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ que vai reunir representantes de trezes municipios da baixada litorânea de oito da manhã às sete da noite, na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, na Rua Pastor Gentil Medeiros, no Centro. A data marca também o Dia Internacional de Combate à GBTfobia.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja vai colocar o cinturão dos peso mosca em jogo diante do lutador Kai Kara-France. A luta entre Pantoja e Kara-France já era esperada desde março, quando surgiram especulaçoes após a vitória de Manel Kape. Pantoja, que não luta desde dezembro de 2023, defendeu com sucesso seu titulo contra Kal Asakura, finalizado no segundo round. O brasileiro possui um cartel de 29 vitórias e cinco derrotas e vem de uma sequência de sete triunfos no UFC.

Iguaba Grande

O vereador Tikinho reuniu quatro colegas da Câmara em sua residência. A resenha foi das melhores, segundo um dos participantes e galinhada também. O tema principal foi a mesa diretora futura. Renatinho da Saúde, Fabrício Torquatro, Luciano Silva e Alan Rodrigues, estavam felizes e firmando compromissos.

São Pedro da Aldeia

Vem aí o nosso tradicional Desfile Cívico Escolar! Nesta sexta-feira, dia 16 de maio, São Pedro da Aldeia celebra 408 anos de história, cultura e tradição. O desfile contará com a participação de 2.500 participantes, incluindo representantes das 42 escolas da rede municipal, uma instituição de ensino particular, a Escola de Artes Municipal e 13 bandas marciais, entre outros. A programação terá início às 9h na Praça Agenor Santos, no Centro.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema alerta sobre e-mails falsos enviados em nome da administração pública. Essas mensagens mencionam supostos “débitos ajuizados” e orientam o cidadão a clicar em links suspeitos. Esses e-mails são fraudulentos. A Prefeitura não envia esse tipo de comunicação por e-mail nem solicita dados através de links. Não clique, não forneça dados e não compartilhe essas mensagens. Os e-mails oficiais utilizam o domínio @saquarema.rj.gov.br. Em caso de dúvida, consulte os canais oficiais da Prefeitura.