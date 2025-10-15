O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

A dragagem da Enseada da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, tem previsão de ser inciada no dia primeiro de novembro. A dragagem que vai ser usada na remoção da lama já está em Cabo Frio. O maquinário chegou ao canteiro de obras da Prolagos na noite de segunda-feira. Todo o serviço é de responsabilidade da concessionária, com o respaldo o INEA. Caberá à prefeitura de Cabo Frio apenas o acompanhamento do trabalho, cessão de área para o canteiro de obras e a fiscalização do andamento do serviço. A dragagem abrangerá toda a faixa da orla da Praia do Siqueira, alcançando cerca de 400 metros de largura. A estimativa é de retirada de aproximadamente 485 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados ao longo de décadas. O objetivo é restaurar a qualidade da água, melhorar a balneabilidade e devolver à população um ambiente saudável e propício ao lazer é a pesca.

Saquarema

Saquarema está “on” nesta quarta-feira. O Saquarema Pro segue até o próximo domingo na Praia de Itauna. A competição tem transmissão ao vivo da Liga Mundial de Surfe, no “WORLDSURFLEAGUE.COM” ou no aplicativo gratuito da WSL.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo está convocando os moradores do bairro Sabiá para uma reunião pública marcada para está quinta-feira, as seis da tarde, nas dependências da Unidade de Estratérgia de Saúde da Família do bairro. A reunião tem o objetivo de apresentar o relatório, mapeamento e estudo técnico realizado pela prefeitura no bairro. Os moradores são alvo de um ação de depejo que foị suspensa recentemente por decisão do Tribunal de Justiça. O desembargador Horácio dos Santos Ribeiro suspendeu as autorizações de demolição dos imóveis para a construção de um ecoresort de luxo. O magistado reconheceu que havia risco de “dano grave e de difícil reparação” diante da possibilidade de desalojamento coletivo em situação de vulnerabilidade social

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Defesa Civil Municipal, em parceria com o Instituto Escola do Mar, realizou esta semana um treinamento para os dez guarda-vidas que atuam nas praias do município. Na terça-feira (14), o treino foi concluído na Praia do Vargas, em Praia Seca, com atividades práticas de primeiros socorros e salvamento no mar, reforçando o preparo técnico dos profissionais para situações reais de resgate. A capacitação é voltada para garantir que a equipe esteja permanentemente preparada para agir com rapidez, segurança e eficiência – tanto nos salvamentos, evitando afogamentos, quanto nas ações de orientação e prevenção junto aos banhistas. O treino envolve técnicas de resgate, primeiros socorros, simulações práticas e atualização de protocolos, fundamentais para a atuação eficaz nas praias, especialmente durante o período de alta temporada. Segundo a Defesa Civil, o investimento na formação dos guarda-vidas é de suma importância para quem trabalha na linha de frente na prevenção e no salvamento aquático. “Uma equipe capacitada é essencial para garantir a segurança de todos que frequentam as praias. Um guarda-vidas bem treinado salva vidas. Mas é fundamental que os banhistas respeitem a sinalização, especialmente as bandeiras que indicam os locais apropriados para o banho e os pontos de risco”, ressalta Sheila Mendes, superintendente da Defesa Civil de Araruama.

Búzios

A Câmara de Búzios deve votar nesta quinta-feira (16) o Projeto de Lei do vereador Adiel da Silva, o Dida Gabarito, que aumenta de 80 para 93 o número de licenças para a exploração do serviço de “Buggy-Turismo” no município. Segundo informações, o vereador não teria conseguido os votos necessários para a aprovação. O Programa Bom Dia Litoral, traz tudo sobre o tema a partir das 7 da manhã.

Iguaba Grande

Neste sábado (18), das 8h às 12h, acontece a culminância da Feira de Ciências de Iguaba Grande (FECIG), na E. M. Prof.ª Maria Lúcia de Oliveira. Os alunos do Ensino Fundamental I e II vão apresentar os melhores trabalhos sobre o tema “Cultura Oceânica”, mostrando criatividade, pesquisa e muito aprendizado! E tem mais! A feira contará com a participação dos alunos do IFF de Cabo Frio e do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, trazendo ainda mais conhecimento e troca de experiências. A partir das 11h, prepare-se para o incrível “Ciência em Show”, um espetáculo interativo que une ciência, tecnologia e diversão numa verdadeira explosão de descobertas!

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan SENAI SESI oferecem uma oportunidade para quem deseja se capacitar sem comprometer o dia a dia. O curso gratuito de assistente administrativo oferece aulas à noite, das 18h às 22h. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), no Horto Escola Artesanal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30. Podem participar pessoas a partir de 16 anos com ensino fundamental completo.