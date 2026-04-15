O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15





Iguaba Grande

Iguaba Grande ganha na próxima quarta-feira um destacamento do Corpo de Bombeiros. A nova unidade vai ampliar a capacidade de resposta a emergências, beneficiando não apenas o município, mas também toda a região do entorno. O destacamento contará com estrutura adequada para permanência de até seis militares, com operação diária estimada entre quatro e seis bombeiros por turno em escala de serviço. Entre os atendimentos previstos estão o combate a incêndios, salvamentos diversos, atendimento pré-hospitalar e resposta a acidentes de trânsito. O destacamento fica localizado no bairro Estação, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento, local estratégico e central em Iguaba Grande. O prefeito Fabio Costa, o Fabinho, disse que a unidade é uma conquistaque garantir mais mais agilidade no atendimento e mais proteção para as famílias iguabenses.

Cabo Frio

Cerca de trinta prefeitos do Estado do Rio se reúnem amanhã no Paradiso Corporate Hotel, em Cabo Frio, a partir das nove e meia da manhã, para debater a passível redistribuição dos royalties do petróleo que reduzir drasticamente os repasses para o Estados e os municípios produtores. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 6 de maio o julgamento da constitucionalidade da Lei, que redistribui os recursos em favor de estados e municípios não produtores. O impacto da redistribuição dos royalties nos municípios será forte na economia fluminense. O encontro em Cabo Frio é organizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos). Diretor-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra, estima que as perdas dos municípios poderão variar de R$ 6 a R$ 10 bilhões/ano. De acordo com ele, caso a lei seja validada, o Estado do Rio fecha as portas.

Búzios

Daniele Martins, pré-candidata do partido Republicanos a deputada Estadual, aposta no trabalho desenvolvido a frente da Secretaria de Mulher de Búzios, que ocupou nos últimos cinco anos para se tornar a primeira buziana a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. A primeira-dama de Búzios disse que o trabalho, segundo ela, uma referência para outros municípios, que transformou a vida de muitas pessoas, mais do que discursos bonitos é a principal motivação para trilhar o que chamou de árdua caminhada. Daniela diz que além da defesa das mulheres vai priorizar também as Pessoas com Deficiência, os idosos, a causa Animal, além do Turismo e o desenvolvimento econômico. Com uma visão humanitária, ela acredita que a política pode mudar a vida das pessoas. Daniele lembra que é a primeira candidata da cidade. Buziana, Caiçara, ela liz que é preciso pensar a cidade.

São Pedro da Aldeia

As passagens dos ônibus municipais de São Pedro da Aldeia vão ficar 20% mais caras a partir da próxima segunda-feira. A tarifa passará dos atuais R$ 2 Reais e 50 Centavos para R$ 3 Reais. O reajuste ocorre após um longo período sem atualização tarifária, desde agosto de 2022, quando o município passou a operar diretamente o serviço. O novo valor considera a inflação acumulada no período. A medida,, de acordo com a prefeitura, é necessária para garantir a sustentabilidade econômica e financeira do sistema, assegurando a continuidade, regularidade e qualidade do transporte público municipal. O reajuste foi aprovado pela Câmara com a justificativa de que o transporte coletivo no município conta com uma frota de ônibus novos, equipados com ar-condicionado, câmeras internas e externas, além de acessibilidade, garantindo mais conforto, segurança e qualidade aos usuários.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, está com diversas oportunidades de trabalho abertas em diferentes setores do município. As vagas são destinadas principalmente a áreas como comércio, hotelaria, pousadas e restaurantes. Entre as funções disponíveis, há oportunidades para recepcionista, vigia, camareira, serviços gerais, entre outras. A maioria das vagas exige experiência prévia e dá preferência a candidatos que residam em Arraial do Cabo ou em localidades próximas. Os interessados devem encaminhar currículo por e-mail para trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (22) 98151-7899. É importante informar o nome completo e a vaga desejada no assunto do e-mail ou na mensagem.

Araruama

Araruama se prepara para um domingo especial de esporte, sol no rosto e contato com a natureza. A tradicional Corrida de São Jorge acontece neste domingo,19, em Praia Seca, com concentração a partir das 7h da manhã, reunindo cerca de 400 participantes nas categorias masculino e feminino. Com um percurso de 5 quilômetros, a prova vai levar os competidores por cenários encantadores do distrito, transformando o desafio esportivo em uma experiência ainda mais marcante. O ponto de partida e chegada será a Paróquia de São Jorge, símbolo de fé e devoção que dá ainda mais significado ao evento. Todos os corredores que cumprirem a prova vão ganhar medalha de participação. Haverá entrega de troféus para os 10 primeiros colocados das categorias feminina e masculina.



Saquarema

A cidade foi palco de mais uma etapa dos Circuitos Mundial e Brasileiro de Vôlei de Praia, reunindo atletas de alto nível, movimentando o turismo e atraindo milhares de visitantes. Mais do que grandes competições, o evento reforça o potencial de Saquarema em sediar experiências completas que unem esporte, lazer e desenvolvimento econômico. E não para por aí! Com a Vila do Vôlei, moradores e turistas puderam curtir gastronomia, entretenimento e muito esporte em um só lugar — fortalecendo o comércio local e criando novas oportunidades para empreendedores. Com ocupação hoteleira em alta e cerca de 60 eventos previstos para 2026, Saquarema mostra que superou a sazonalidade e mantém a economia girando o ano inteiro. E vem mais por aí! A cidade já se prepara para receber o campeonato mundial de surfe da WSL, consolidando ainda mais seu lugar no cenário esportivo internacional.