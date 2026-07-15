O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15



Iguaba Grande

Cașais apaixonados vão realizar o sonho do “sim”! As inscrições para o Casamento Comunitário de Iguaba Grande estão abertas. O programa municipal vai selecionar 15 casais para uma cerimônia gratuita em setembro. Os interessados devem comparecer à Central de Atendimento até sexta-feira. O programa, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos é voltado para moradores de Iguaba que possuem renda familiar de até dois salários mínimos e não têm condições de, arcar com os custos cartoriais. Inscritos no Cadastro Unico têm preferência na seleção. Os candidatos devem comparecer à Central de Atendimento, na Rua Antelin Teixeira de Carvalho, número 140, no Centro. O objetivo é e garantir o acesso aos direitos patrimoniais, previdenciários e sucessórios. A lista com os nomes dos selecionados será divulgada no dia 27.

Araruama

A Prefeitura de Araruama concluiu nesta semana mais uma importante obra de infraestrutura viária no município. Desta vez, as equipes técnicas realizaram o serviço de manilhamento na Estrada de Rio Pardo, localizada no distrito de Morro Grande. A intervenção foi executada para solucionar problemas recorrentes de alagamento que comprometiam a mobilidade e a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região. O manilhamento consiste na instalação de manilhas de concreto no sistema de drenagem da via, permitindo o escoamento adequado das águas pluviais. A Estrada de Rio Pardo sofria com o acúmulo constante de água durante os períodos de chuva, situação que danificava o leito da estrada e, em casos mais severos, dificultava ou até impedia o trânsito de veículos e o acesso das famílias às suas residências. Com a instalação da nova rede de manilhas, a via passa a contar com uma estrutura de drenagem mais eficiente, reduzindo os pontos de retenção de água e prevenindo a formação de lamaçais, buracos e erosões. A medida também contribui para preservar as condições de trafegabilidade da estrada e ampliar a segurança de quem utiliza o trecho diariamente. A recuperação da drenagem melhora o acesso dos moradores do distrito de Morro Grande a serviços essenciais. Veículos de passeio, transporte escolar, ambulâncias e serviços de entrega passam a contar com melhores condições de circulação, especialmente em períodos de chuva, representando um ganho significativo para a rotina das famílias que residem e trabalham na localidade.

Cabo Frio

A cerimônia oficial de celebração do aniversário da Ponte Feliciano Sodré reuniu inúmeras manifestações culturais. No ato também foram encerradas a gincana de pintura livre e o concurso municipal de poesia, ambos com o centenário da ponte como temática. A programação contou ainda com shows, sarau de leitura, exposição de artesanato e mais. Durante a tarde, dezenas de canoas havaianas repletas de praticantes da modalidade ocuparam as águas com uma remada coletiva, passando sob a ponte com sinalizadores festivos. O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destacou a funcionalidade e a importância da Ponte, muito além de unir bairros e margens cabo-frienses.

Búzios

Búzios se prepara para celebrar os duzentos e oitenta e seis anos de devoção à sua padroeira. A tradicional Festa de Sant’ Anna acontece entré os dias vinte e quatro e vinte e seis de julho, com uma programação totalmente gratuita que reúne, cultura e shows musicais no Morro da Igreja. As celebracões religiosas começam mais cedo, Já nesta sexta-teira, com a Procissão do Mastro saindo da Praça Santos Dumont, às seis da tarde. No domingo, a histórica capela recebe a tradicional feijoada beneficente com show le premios ao meio-dia divididas em dois palcos. No sábado, 25 o cantor Leon se apresenta às dez da noite. Já no domingo, dia 26, dia da padroeira, a programação conta com Alvorada às seis da manhã, Missa Solene às dez e procissão no início da noite. O encerramento dos festejos fica por conta da banda católica Anjos de Resgate e do cantor Toni Lima.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia que o vereador Moisés Batista pode voltar para a chefia de Gabinete do prefeito Fábio do Pastel. No Canhão da Fofoca, tem gente que garante ser Moisés, o nome que o prefeito vai indicar para assumir sua cadeira em 2028. Será?

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta semana mais uma ação de combate às arboviroses na Policlínica do município. A equipe de saúde distribuiu panfletos educativos e conversou diretamente com os moradores sobre a prevenção contra doenças como dengue, zika e chikungunya. Durante a ação, os profissionais orientaram a população sobre cuidados simples do dia a dia, como eliminar água parada em vasos, pneus e outros recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Também foram reforçadas informações sobre os sintomas das arboviroses e a importância de buscar atendimento médico assim que surgirem sinais da doença.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inicia na próxima segunda-feira (20) o período de inscrições para o Programa Ônibus Universitário 2026. O atendimento será destinado tanto aos estudantes que já utilizam o transporte universitário e precisam renovar a inscrição para o segundo semestre letivo de 2026, quanto aos novos universitários que necessitam do serviço oferecido pelo município. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Antônio Wenceslau da Cunha, nº 191, no bairro Macedônia, para os moradores da região central. Já os estudantes residentes nos distritos deverão realizar o cadastro nos CRAS de Monte Alto e CRAS de Figueira. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos originais e cópias de RG, CPF, comprovante de residência, declaração de matrícula da instituição de ensino, grade de horários da faculdade e uma foto 3×4. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social orienta os estudantes a reunirem toda a documentação necessária antes de comparecerem ao local de atendimento, a fim de agilizar o processo de inscrição e evitar contratempos.