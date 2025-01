O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara de Cabo Frio autorizaram, ontem, por unanimidade, que o prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, contrate empréstimo destinado ao pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais e a investimentos em infraestrutura.

O projeto não especifica o valor do empréstimo nem os investimentos em infraestrutura. O próprio prefeito revelou, recentemete, que a dívida com servidores somariam R$ 64 milhões de Reais. De acordo com fontes que falaram sob a condição de anonimato o valor da operçaão de cred Camara tambem aprovou o projeto do soverno que reconhece o estado de calamidade financeira do município de Cabo Frio, pelo prazo de 180 dias. O estado de calamidade financeira permite que a prefeitura renegocie contratos e reduza salários para enfrentar a crise.

Búzios

Yago da Silva Lima que atropelou e matou a estudante Maria Eduarda Souza, de 18 anos, e feriu gravemente Giovana Larrubia, de 19, na madrugada de domingo na em Búzios admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e que dormiu ao volante. Yago se apresentou na delegacia na noite de segunda-feira prestou depoimento a delegada Flávia Monteiro e foi liberado por não ter sido detido em flagrante.

Arraial do Cabo

O Verão Esportivo vai agitar Arraial do Cabo com uma série de competições. O evento, promovido pela Subsecretaria de Esporte e Lazer contará com competições de diversas modalidades como futevộlei, torneio de vôlei, luta nas areias da Praia Grande, altinha entre outras. Um aulão de zumba, às sete da noite, na Praça do Sindicato, abre o Verão Esportivo de Arraial do Cabo com a jornalista, dançarina e personal trainer, Karla Mead, nome que é referência internacional. Ela é Especialista em Educação Lumba, ou seja, profissional responsável por treinar instrutores de Zumba em todo o mundo. O objetivo do Verão Esportivo de Arraial do Cabo é incentivar a prática esportiva e melhorar a qualidade de vida. O evento vai seguir realizando atividades no município até o final do verão, é aberto a todas as idades. e promete muita diversão para toda a população.

São Pedro da Aldeia

O advogado Carlos Magno anda falando que alguns líderes políticos aldeenses estão o incentivando para ser candidato candidato ao executivo de São Pedro. Carlindo Filho e Dr. Iedio, Rosa, figurão na lista dos incentivadores.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que os vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva e Tikinho de Itamar Franco estão formando um conselho para ficar de olho na tesouraria da Câmara. Os querem saber de tudo e não vão deixar o presidente mandar sozinho. “Olho no lance”.

Araruama

Presidente da Câmara de Araruama, Magno Dheco, fez um boletim oficial. De acordo com ele, “tendo em vista as graves, infundadas e maldosas veiculações, envolvendo o meu nome, em portais de notícias locais, sobre o assassinato ocorrido em São Vicente de Paulo, estive na data de ontem (14) na sede da 118ª Delegacia de Polícia em Araruama, para registrar o boletim de ocorrência por calúnia contra os responsáveis pelas páginas. Conforme se nota das imagens, o comentário menciona a palavra “vereadores”, não mencionando em momento algum meu nome. Agora, todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas, e a irresponsabilidade terá consequências”, disse.