O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Araruama

A Prefeitura de Araruama segue firme no compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, estão sendo realizadas as obras de drenagem e pavimentação da Rua da Praça do Poço, no bairro Praça da Bandeira, e a revitalização da Praça da Bandeira, localizada no bairro Outeiro. Na Rua da Praça do Poço, uma antiga demanda dos moradores finalmente está sendo atendida. A via, que enfrentava problemas recorrentes com alagamentos e poeira, está recebendo um moderno sistema de drenagem pluvial e, em seguida, será totalmente pavimentada. A obra vai melhorar significativamente o escoamento das águas das chuvas, prevenir transtornos no período chuvoso e garantir mais segurança e conforto para quem transita pela região. Além disso, o novo pavimento trará mais valorização para os imóveis do entorno e mais dignidade aos moradores, que por anos conviveram com ruas esburacadas e sem infraestrutura adequada. Já no bairro Outeiro, a Prefeitura realiza a revitalização da Praça da Bandeira, um espaço tradicional de lazer, encontro e memória afetiva para muitas famílias araruamenses. A proposta é transformar a praça em um ambiente mais seguro, acolhedor e funcional, estimulando a convivência social e o uso comunitário do espaço público. A revitalização resgata a importância da praça como lugar simbólico, de afeto e identidade local. As obras fazem parte de um pacote de investimentos robusto que vem sendo implementado pela atual gestão municipal. Até o momento, mais de 14 quilômetros de pavimentação já foram executados em diversos bairros da cidade, refletindo uma política de descentralização dos recursos e de atenção às necessidades reais da população. Segundo a Secretaria de Obras e Urbanismo, o objetivo é continuar promovendo intervenções que não apenas solucionem problemas estruturais antigos, mas também preparem Araruama para o crescimento urbano com qualidade, acessibilidade e respeito ao meio ambiente.

Saquarema

A prefeitura de Saquararema anunciou a realização de concurso público para 1.794 vagas para para as áreas de Saúde, Educação e Segurança. O cronograma prevê o lançamento de três editais. A primeira reunião da Comissão Especial de Acompanhamento da Realização do Concurso aconteceu ontem. A estimativa da Comissão é de que a divulgação da banca realizadora do concurso público seja feita até o final do mês de agosto. Após a divulgação, a previsão é de que os editais do concurso sejam publicados no final do mês de setembro, com provas no mês de dezembro. A admissão dos candidatos aprovados será a partir de 2026. ) último concurso público da prefeitura de Saquarema foi em 2022, para 1.126 vagas e atraiu 60 mil candidatos. O Secretário de Administração Hallson Ramalho acredita que o concurso este ano também deve atrair número recorde de candidatos.

Cabo Frio

Uma operação de retirada da traineira que afundou no canal do Itajuru em Cabo Frio, no início da tarde de ontem, esta prevista para hoje. Uma barreira inflável foi instalada ao redor da embarcação como uma “cerca” flutuante para evitar que a gasolina e óleo se espalhe. O cheiro de combustível lá é sentido por todo o Boulevard Canal e pessoas relatam a morte de peixe, mas ainda não se sabe a extensão do impacto ambiental. A traineira adernou no momento em que deixava o cais para buscar gelo. A hélice do motor, segundo relatou testemunhas no momento do acidente, foi arrancada depois de enroscar no cabo da embarcação de turismo Pérola Negra 2, tambem atracada no cais. O barco adernou e afundou. Ninguém se feriu. Os tripulantes foram resgatados por agentes da Capitania dos Portos.

Búzios

A prefeitura de Búzios firmou um termo de cooperação para compartilhar as imagens captadas pelas câmeras de reconhecimento facial instaladas no município diretamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio. Termo semelhante vai monitorar placas veiculares. Todas as câmeras de reconhecimento facial da Central Integrada de Operações de Segurança Pública de Búzios passam a integrar o sistema de monitoramento do Estado, permitindo a identificação em tempo real de pessoas procuradas pela Justiça. Ao detectar um indivíduo com mandado de prisão em aberto, o sistema do Estado aciona imediatamente as forças de segurança de Búzios, que encaminham uma equipe ao local para conduzir o suspeito à delegacia. As imagens também auxiliam na localização de pessoas desaparecidas.

Arraial do Cabo

A secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo realizou, ontem, mais uma operação contra a invasão de terra no município no mirante do Morro da Boa Vista. A área tem sido alvo de constante de ocupação ilegal com fixação de cercas e estacas e desmatamento.

Iguaba Grande

A nova UPA de Iguaba Grande está quase pronta. Totalmente reformada e ampliada, a Unidade de Pronto Atendimento já começou a receber os mobiliários e equipamentos necessários para garantir um atendimento mais moderno, acolhedor e eficiente.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início às obras de infraestrutura na Rua Três, no bairro Poço Fundo. A intervenção contempla serviços de drenagem pluvial urbana, pavimentação com blocos intertravados de concreto, construção de calçadas e instalação de meios-fios, em uma área de aproximadamente 2.300 m². A iniciativa atende a uma demanda antiga dos moradores e é fruto de parceria com o Ministério das Cidades (MCID), por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), somando um investimento superior a 617 mil reais. Os trabalhos começaram com a instalação da placa de obra e, na sequência, as equipes darão início à etapa de topografia, que inclui o levantamento técnico detalhado da área para garantir a correta execução dos serviços.