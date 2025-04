O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Cabo Frio

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Teatro Invisível II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de obstrução da Justiça, caixa dois, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A ação acontece nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e tem como alvo, entre outras cidades, o município de Mangaratiba. Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba, Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG). A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 3,5 bilhões nas contas dos envolvidos e a suspensão das atividades econômicas de oito empresas. Essa nova fase da operação é um desdobramento da primeira etapa, deflagrada em 12 de setembro de 2024. A investigação revelou que os membros do grupo criminoso destruíram provas armazenadas em meios digitais, com o intuito de evitar futuras incriminações.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo participou ontem do Seminário sobre a importância dos Núcleos Municipais de Violência e Promoção da Cultura de Paz. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Saúde e contou com a participação da responsável pela pasta, Dra. Cláudia Mello, na abertura oficial. Segundo os organizadores, a proposta do seminário é trabalhar com a perspectiva de contribuir para a estruturação da rede de prevenção às violências no Estado do Rio de Janeiro. Outros 4 profissionais de setores distintos da Secretara de Saúde de Arraial do Cabo participaram da programação. Os núcleos municipais de violência e promoção da Cultura de Paz foram criados para promover a interação entre diferentes políticas públicas, capacitar gestores e profissionais que atuam em políticas públicas e viabilizar a implementação de redes de atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

São Pedro da Aldeia

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, será palco do Festival Regional de Esquetes SATED RJ 2025. O evento acontece hoje, às 19h. De caráter competitivo, a iniciativa acontecerá em diversas regiões do estado, promovendo e valorizando a produção teatral local. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla. A programação tem apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem classificação indicativa de 16 anos. O festival premiará com valores em dinheiro os destaques em seis categorias: Melhor Esquete, Melhor Direção, Melhor Texto, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Figurino. De acordo com a organização do evento, a iniciativa visa fortalecer o intercâmbio cultural entre artistas e fomentar a cena teatral fluminense. Os esquetes terão tempo máximo de 10 minutos. A avaliação será realizada por um júri composto por profissionais qualificados, que analisarão o desempenho individual dos atores, além dos aspectos técnicos e artísticos. O evento é organizado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo está participando da WTM Latin America 2025, maior feira de turismo da América Latina, realizada em São Paulo. A Secretaria de Turismo busca ampliar a visibilidade do destino no cenário nacional e internacional, atrair eventos de grande porte e fortalecer a malha aérea da Região dos Lagos. Durante o evento, a equipe de Búzios realiza importantes encontros com representantes do Ministério do Turismo, companhias aéreas nacionais e internacionais, operadores latino-americanos e instituições do setor de hospedagem e alimentação. Entre os principais pontos da agenda, estão: Alinhamento com o Ministério do Turismo e as Instâncias de Governança Regionais sobre o evento nacional que ocorre em setembro, em Búzios. A definição do Encontro Nacional da entidade no município ainda este ano; Planejamento da ABAV Expo 2025 e Reuniões com as companhias aéreas para expansão de voos com destino ao Aeroporto de Cabo Frio e parceria internacionais.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, está disponibilizando para os moradores mais 02 cursos de capacitação: Design de Sobrancelhas; e Hotel Revenue. Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.