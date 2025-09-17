O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17



São Pedro da Aldeia

Com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, a Base Aérea Naval (BAeNSPA) vai realizar mais uma edição do tradicional evento “Portões Abertos”. Os interessados em participar devem se inscrever, de forma gratuita, pelo site Sympla (clique aqui para acessar a página de inscrição). A programação, que encerra as comemorações dos 109 anos da Aviação Naval, acontece neste domingo (21/09), das 9h às 17h, no Complexo Aeronaval (CAN).

Araruama

As águas cristalinas da Lagoa de Araruama serão palco de um dos maiores eventos esportivos da região. De 19 a 21 de setembro, a cidade recebe o Desafio Nacional de Kitesurf 2025, organizado pela Confederação Brasileira de Vela, com apoio da Prefeitura de Araruama. A competição será realizada na Praia Pontinha do Outeiro, reunindo atletas de diferentes regiões do Brasil em duas modalidades: Kiteboard TT Race (masculino e feminino) e Kiteboard Freestyle/Big Air, que promete manobras radicais e saltos de tirar o fôlego. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 19 de setembro, através do link: https://forms.gle/cHLNKjhEXkM9vG4C6

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Sala do Empreendedor e da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Sebrae, realizou nesta segunda-feira (15) a palestra “Posso ter um negócio e continuar no Bolsa Família?”, conduzida por Lucas Pacheco, consultor do Sebrae Região dos Lagos. A palestra teve como principal objetivo esclarecer a regra de proteção do Cadastro Único (CadÚnico), que permite aos beneficiários do programa Bolsa Família empreender sem perder imediatamente o direito ao benefício. A iniciativa buscou ampliar o acesso à informação e incentivar a formalização de pequenos negócios, principalmente entre os cidadãos em situação de vulnerabilidade social. “Muitas pessoas têm vontade e interesse de empreender, mas possuem receio de perder os benefícios sociais. Por isso, encontros como esse se tornam cada vez mais importantes”, destacou Fernanda Queiroz, coordenadora da Sala do Empreendedor de Arraial do Cabo.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, informa que estão abertas as inscrições para visitantes da IV Mostra Pedagógica. IV Mostra Pedagógica: inscrições abertas para visitantes! O período de inscrições vai de 17 de setembro a 07 de outubro, através do aplicativo Colab (https://saquarema.colab.re/service/68c03546e5d996b18b72faf9). A participação tem finalidade de certificação, valorizando a formação continuada e o fortalecimento das práticas educacionais. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, reunindo a apresentação de projetos educacionais e práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede municipal. Além disso, a programação contará com momento cultural e o anúncio dos resultados finais. A Mostra Pedagógica é um espaço de troca de experiências, inovação e valorização do trabalho dos profissionais da educação, contribuindo para o aprimoramento do ensino e aprendizagem em Saquarema.

Cabo Frio

É amanhã, em Copenhague, na Dinamarca a reunião da Fundação para a Educação Ambiental que vai definir as praias e marinas que serão certificadas na temporada 2025 / 2026 com a Bandeira Azul, o mais importante selo de qualidade ambiental da planeta. À informação é de Leana Bernardi, presidente do Instituto Ambientes em Rede e coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul. Ela ressalta, entretanto, que o resultado da reunião, só será divulgado em outubro. A Região dos Lagos pode ganhar seis novas certificações e aumentar para 14 o número de praias com Bandeira Azul. São elas: Foguete, Pontal do Pero, e Peró em Cabo Frio. Praia da Vila, Prainha e Itaúna em Saquarema. José Gonçalves, Praia do Forno, Azeda/Azedinha e Tucuns em Búzios. além da Praia de Pedras de Sapiatiba em São Pedro da Aldeia; Cidade Nova e Ubás em Iguaba e Caiçara em Arraial, a primeira Bandeira Azul do município.

Iguaba Grande

Um Casamento Comunitario vai celebrar o amor, e unir dezesseis casais numa cerimônia marcada para o próximo dia 26. O evento acontece às quatro da tarde, no Mirante Dona Célia, em Iguaba Grande. O casamento é promovido secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Os casais foram escolhidos através de edital. Além da oficialização do matrimônio, os noivos ganharão um ensaio fotográfico profissional para eternizar o momento especial. O Casamento Comunitario, além da união civil, contará ainda com cerimônia ecumênica e recepção para os novos e familiares. Os casamentos comunitários já fazem parte da história le Iguaba. Em 2023, por exemplo, 11 casais disseram “sim” em uma celebração com direito a festa.

Búzios

A Câmara de Buzios aprovou, ontem, por unanimidade, o Projeto de Lei que declara a utilidade pública da Associação dos Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa. Os integrantes do quilombo estiveram presentes para acompanhar a votação e celebraram a conquista, que representa mais um passo importante no fortalecimento de atuação social, cultural e comunitária. O reconhecimento de Utilidade Pública abre caminho para que a associação tenha acesso a parcerias, convênios e recursos que podem ampliar suas atividades. O projeto é de autoria do vereador Victor Santos e segue para sanção do prefeito Alexandre Martins. A Associação foi fundada em 2.01 le foi reconhecida ela Fundação Cultural Palmares, em fevereiro de 2012. Desde então, vêm desenvolvendo iniciativas voltadas à preservação ambiental, a valorização das tradiçoes e ao fortalecimento da identidade cultural da comunidade.