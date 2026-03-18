O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18



São Pedro da Aldeia

A presidente do diretório municipal do PSOL de São Pedro da Aldeia, Sandra Autuori, protocolou representação contra os vereadores Paulo Santana e Pedro Abreu por infração político-adminstrativa e a abertura de Comissão Processante. O partido também encaminhou ofício pedindo que o Ministério Público acompanhe as investigações do escândalo enolvendo o uso de veículos oficiais e posível crime de peculato por parte dos dois vereadores. O partido lembra, na representação, que o veículo da Câmara usado por Pedro Abreu tem uma série de multas em diterentes municípios, rodovias, em horários noturnos fora do horário administrativo e que Paulo Santanna usa o carro da Câmara para fins pessoais, o que configura infração político-administrativa. No documento encaminhado ao MP, o PSOL pede além do acompnahemtno das investigações pela q, a instauração de procedimento próprio para apuração dos fatos e a adoção de medidas para proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa.

Iguaba Grande

Iguaba Grande receberá pela primeira vez o cinema inflável, uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com o Nubank. O evento acontecerá nesta quinta, sexta e sábado, a partir das seis da tarde, na Praça da Estação, levando uma programação especial de cinema ao ar livre para moradores e visitantes. A estrutura possui um telão inflável ao ar livre de 60 metos quadrados e disponibiliza assentos para um público de até 800 pessoas, além de incluir a distribuição gratuita de pipoca em todas as sessões. A iniciativa também conta com uma programação 100% em português e legendas. Em cartaz títulos títulos para todas as idades, entre eles “A Casa Mágica de Gabby”, “Kung Fu Panda 4″ e o “Nosso Sonho”, que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha. A programação também conta com a exibição de documentários de artistas da região e recreação.

Cabo Frio

A eleição do Conselho Municipal do Patrimônio de Cabo Frio que facilitou a demolição da casa do ex-prefeito Edilson Duarte, no Centro, foi anulada pela justiça. O juiz Marcio da Costa Dantas, na setença, considerou que a Secretaria de Cultura manipulou o pleito ao oferecer um prazo de apenas quatro dias para as inscrições e restringir a publicidade somente ao Diário Oficial. O magistrado determinou a realização de uma nova eleição (com prazo de 30 dias para inscrição dos interessados) sob pena de multa, e invalidou todos os atos praticados pelo atual conselho. A ONG Cabo Frio Solidária informou que a decisão abre caminho para medidas de reparação. Segundo a ONG, nos casos em que os imóveis já foram demolidos por autorizações nulas cabe o pedido de indenização por danos ao patrimônio cultural. Além disso, segundo ONG, os gestores públicos envolvidos pode ser enquadrados no crime de improbidade administrativa.

Búzios

A Praça dos Ossos, em Búzios, vai ser o palco, a partir das quatro da tarde, da Feira da Mulher Migrante. O evento reúne gastronomia, artesanato, produtos autorais e apresentações culturais, valorizando a diversidade e o protagonismo feminino no município. A programação contará com a participação de mulheres migrantes que vivem em Búzios, oferecendo comidas típicas e itens produzidos de forma artesanal, além de atividades culturais abertas ao público. Um dos destaques será a apresentação da cantora de tango Liliana Alvarez, às seis da tarde celebrando a riqueza cultural trazida por diferentes nacionalidades presentes na cidade. A feira promove o encontro entre culturas, incentiva a economia criativa e fortalece o papel das mulheres migrantes na construção da identidade local. Será mum momento de integração, troca de experiências e reconhecimento das mulheres que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Saquarema

O Governo do Estado e a Liga Mundial de Surfe celebraram, ontem, os 15 anos do retorno do Circuito Mundial ao estado. A cerimônia, no Palácio das Laranjeiras, marcou a abertura simbólica da temporada 2026 do Circuito Mundial. A etapa brasileira tem como principal palco a praia de Itaúna, em Saquarema, conhecida como o “Maracanã do Surfe”. A solenidade contou com a presença do campeão olímpico e mundial Italo Ferreira, um dos maiores nomes do surfe internacional.