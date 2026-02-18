O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo encerrou a programação de Carnaval na noite de terça-feira (17) com shows distribuídos em diversos pontos da cidade, reunindo moradores e turistas em um clima de alegria e celebração. Na Praça Victorino Carriço, o público acompanhou a apresentação da cantora Fabrine. Em Monte Alto, a Praça Maria Peres recebeu o show de Thiago Yyoo, que animou os foliões com um repertório dançante. Já no distrito de Figueira, a festa foi encerrada com a apresentação de Will Galdino, logo após a programação do Carna Kids, reunindo famílias e foliões. Na Praia dos Anjos, a Arena de Shows foi palco da apresentação da cantora Thaís Macedo, que embalou o público com clássicos do pagode nacional, garantindo muita animação até o encerramento da festa. Além dos shows, os blocos carnavalescos circularam pelas ruas da cidade durante todo o período, arrastando foliões e reforçando o clima de festa em diferentes bairros e distritos. Com uma programação descentralizada e diversificada, o Carnaval de Arraial do Cabo se despede deixando boas lembranças e reafirmando a tradição da cidade como um dos principais destinos da folia na Região dos Lagos.

Iguaba Grande

Esta marcado para está quinta-feira (19) a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Iguaba Grande. Segundo informações, Balliester Wernek é favorito dos vereadores e também tem a simpatia do grupo do prefeito, Fabinho Costa, que disse que não ia interferir no processo eleitoral da Câmara.

Araruama

O Carnaval Araru 2026 chegou ao fim nesta terça-feira (17) confirmando o êxito de uma proposta baseada na descentralização, na diversidade de atrações e na valorização da convivência familiar. Ao longo do último dia de folia, moradores e turistas ocuparam diferentes pontos da cidade com alegria, segurança e organização, consolidando Araruama como um destino acolhedor durante o Carnaval.

Saquarema

O artista visual Mulambo, de Saquarema, se destacou ontem, na Marques de Sapucái durante o desfile da Vila Izabel que homenageou o multiartista Heitor dols Prazeres. Mulambo cruzou a avenida no alto de um carro alegórico pintando um retrato do homenageado. João Gabriel da Motta, artisticamente conhecido como Mulambö, tem 30 anos e transita entre desenho, pintura, performance e instalação, explorando em suas obras questões sociais, territoriais e afetivas. As obras dele são marcadas pelo uso de materiais do cotidiano das periferias, bandeiras, papelão e lantejoulas, focando na cultura popular e em símbolos de resistência. A grande campeã do carnaval carioca será conhecida nesta tarde. A apuração tem início as três e quarenta e cinco da tarde. 54 jurados deram notas, mas, apenas os envelopes de 36 deles serão abertos. Um sorteio vai tirar da planilha dois julgadores em cada quesito.

Cabo Frio

O Carnaval em Cabo Frio segue em plena Quarta-Feira de Cinzas, com o desfile de dois blocos: “Cidadania” quatro da tarde, com concentração na Praça da Cidadania, na Praia do Forte e “Di Cabo a Rabo” que tem concentração maracada para a Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro da Passagem. A folia na cidade segue por mais dois fins de semana até primerio de março com oito blocos. Na sexta-feira o Bloco Delas desfila na Orla do Forte. A concentração está marcada para duas d atarde na Estação do Carnaval. No sábado, o Quero Mais tem concentração no mesmo horário na Estação do Carnaval no Forte. O Unidos Do Boi Cabrunco agita a Praça das Dunas, no Manoel Corrêa e o Unidos da Camboa a Praça Major Terra, na Gamboa. No domingo tem o Jacaré Folia e Os Atrazados. No sábado, dia 28 tem o União do Arrastão no Estacionamento da Rua dos Biquínis.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário 2026, que vai beneficar casais de São Pedro da Aldeia que desejam oficializar a união de forma gratuita. As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de março, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), de acordo com os horários de atendimento das unidades. O casamento comunitário é destinado apenas para os moradores de São Pedro da Aldeia. No momento da inscrição, os interessados devem informar o Número de Identiticação Social (NIS) do Cadastro Unico e um número de telefone ativo. A celebração será conduzida por um juiz de paz. O local da cerimônia e a data serão divulgados posteriormente. Para participar, é necessário apresentar documentação (originais e cópias) contorme o estado civil.