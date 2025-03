O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Búzios

A Academia do Autismo fará a quarta edição de seu congresso anual, o Meeting Academia do Autismo. O evento ocorrerá no Hotel Atlântico em Búzios, no interior do Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de março de 2025. Segundo informações, a expectativa é reunir mais de 800 participantes no evento. Entre os palestrantes, estão nomes como Manoel Soares, Willian Chimura, Anita Brito, Daniel Carmo e Carla Bertin.

Araruama

Eleita pelo MDB, a prefeita de Araruama, Daniele Soares, deixou o partido ontem e se filiou ao PL, partido da principal adversária dela nas eleições municipais de novembro, a ex-vereadora Penha Bernardes. Daniela chega ao PL sob as bênçãos do presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto e do presidente da legenda no Estado do Rio o deputado Altineu Cortes. Valdemar Costa Neto lembrou, ao abonar a ficha de filiação de Daniela Soares, na sede nacional do partido, em Brasilia, que o PL é atualmente o maior partido do Brasil e, segundo ele, vai crescer ainda mais nas próximas eleições. Valdemar frisou que Araruama é uma cidade importante e a filiação da prefeita além de ser muito importate para o PL também será importante para Araruama. Penha Bernardes ainda não se pronunicou. O vereador Aridinho Martins, do PL, secretário de transporte e mobilidade comemorou e deu as boas vindas a prefeita.

Arraial do Cabo

No dia 19 de março de 2025, a FUNTEC Ambiental realizou uma visita técnica ao VIVA Instituto Verde Azul, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O Instituto é reconhecido pelo trabalho de conservação da vida marinha, com foco na proteção de baleias e golfinhos que frequentam a região. O presidente da FUNTEC, Ronnie Plácido, foi recebido pela bióloga Dra. Mia Morete e sua equipe. Dra. Mia é pioneira na técnica de observação de baleias-jubarte a partir de pontos fixos em terra — metodologia que se tornou referência para o Projeto Mar de Baleias, desenvolvido pela FUNTEC Ambiental. Durante a visita, foram apresentadas as principais iniciativas do Instituto, como o monitoramento de cetáceos, programas de mitigação da captura acidental de espécies marinhas e campanhas de educação ambiental direcionadas à comunidade e às escolas locais, com 100% das escolas atendidas. Esta visita marcou o primeiro contato oficial entre as instituições, abrindo caminho para uma futura parceria voltada à troca de experiências e ao fortalecimento de ações conjuntas em prol da preservação dos cetáceos no litoral sudeste brasileiro.

São Pedro da Aldeia

AAgência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio – AGENERSA – considerou legal a cobrança de tarifa unificada de água e esgoto péla PROLAGOS. A Associação Comercial de São Pedro da Aldeia questionou a razão da concessionária não discriminar nas faturas a cobrança de água e esgoto separadamente. O conselheiro relator Marcos Cipriano de Oliveira lembra que e a alteração da estrutura tarifária para uma tarifa única se deu a partir da repactuação do Contrato de Concessão, precedida, de acordo comm ele, de amplo debate com os usuários, o Ministério Público e os municípios. O conselheiro destacou o histórico da Concessão, reforçando a assinatura de dois Termos de Ajustamento de Conduta, ja que, de inicio, a Concessão priorizava os investimentos no sistema de produção e distribuição de água, mas, frente aos impactos gerados na Laguna, priorizou a necessidade de investir em esgotamento sanitário.

Saquarema

Nesta terça-feira (18), a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizou uma emocionante apresentação do Coral das Oncológicas – Vozes que Inspiram no Lar dos Idosos. O evento levou música, alegria e inspiração para todos os presentes, promovendo um momento de acolhimento e emoção. A iniciativa reforça o poder transformador da música e a importância do apoio e carinho na jornada de superação.