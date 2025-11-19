O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Araruama

A Prefeitura de Araruama está apoiando, pela primeira vez, a participação de um grupo de dez mulheres negras, que vão fazer parte da Marcha das Mulheres Negras, que acontece em Brasília, no dia 25 de novembro. O movimento, de alcance nacional, é um importante ato contra o sexismo, o machismo e a desigualdade racial — lutas que essas mulheres protagonizam diariamente. Rumo à Marcha em Brasília, a representatividade ganha ainda mais força com as vozes das próprias participantes. “Estamos representando não só as mulheres de Araruama, mas da Baixada Litorânea. Vamos estar lá falando da reparação da mulher negra, da mulher negra empreendedora. Araruama vai levantar a bandeira do racismo ambiental, valos falar das nossas demandas e das políticas públicas vigentes”, comemora Sandra Barbosa, empreendedora do Amazônia Rio. Para garantir a presença do grupo, a Prefeitura disponibilizou uma van que levará as representantes até o aeroporto, de onde elas seguem em voo para a capital federal. “Garantir que essas mulheres cheguem à Marcha é reconhecer a importância delas na construção de uma sociedade mais justa”, explica Marizete Ramos de Andrade, superintendente de Defesa da Mulher. A iniciativa reforça o compromisso do poder público com políticas de equidade, representatividade e fortalecimento das vozes das mulheres negras do município. A prefeita Daniela Soares reforça o significado desse passo inédito para as mulheres negras do município. “É a primeira vez que o poder público incentiva a ida dessas mulheres para a marcha. A nossa gestão investe em políticas que fortalecem as mulheres negras, incentivam o empreendedorismo, contribuindo para que elas tenham direitos iguais, por isso esse apoio é fundamental”, resume a prefeita.

Arraial do Cabo

Mart’nala, Luciana Mello e o Santo Samba são as grandes atrações da primeira edição do Festival Ubuntu, em Arraial do Cabo, que acontece até sábado na Praça Victorino Carriço, a Praça do Sindicato celebrando o Mês da Consciência Negra. O Santo Samba, tradicional roda de samba e choro da Região, agita a praça na quinta-feira, a partir das quatgro da tarde. Já na sexta, a partir das nove da noite, o show fica por conta de Luciana Mello. No sábado o encerramento do Festival será com a cantora Mart’nália, que sobe ao palco as nove da noite. Além dos shows, a programação também conta com oficinas, apresentaçoes culturais, rodas de conversas e exposição fotográfica.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, levou os idosos atendidos pelos serviços socioassistenciais para participar da FLIS – Feira Literária Internacional de Saquarema. A atividade proporcionou um dia especial de convivência, cultura e integração, fortalecendo o vínculo social e garantindo o acesso a experiências que estimulam a memória, a criatividade e o bem-estar. Durante a visita, os idosos puderam aproveitar as programações culturais, apresentações, exposições e momentos de leitura, vivenciando a feira de forma acolhedora e inclusiva. A participação reforça o compromisso do município em promover o envelhecimento ativo, o lazer e a valorização das histórias e trajetórias desses moradores que tanto contribuem para a identidade do município. Com ações como essa, a Prefeitura de Saquarema segue ampliando o acesso à cultura e garantindo que todas as gerações possam vivenciar a FLIS e seus encantos.

Iguaba Grande

A tradicional Corrida da Padroeira já tem data marcada e promete movimentar Iguaba Grande no próximo dia 07 de dezembro, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do município. O evento, que já é parte do calendário de eventos da cidade, reunirá atletas, moradores e visitantes numa celebração que une fé, saúde e integração comunitária. As inscrições abrirão na próxima segunda-feira (24) e deverão ser feitas exclusivamente pelo formulário, que será disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura. As vagas são limitadas, e a expectativa é de alta demanda, como acontece todos os anos, por isso, é importante garantir a sua participação o quanto antes.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Serginho, encaminhou a Câmara, Projeto de Lei que cria a Taxa do Lixo. A cobrança, de acordo com o projeto que pode ser votado em regime de urgência, será cobrada em guia conjunta com o IPTU. O projeto se baseia no Código Tributário Municipal e no Código de Limpeza Urbana e visa garantir, de acordo com o prefeito a sustentabilidade econômico-financeira da coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo. O prefeito justifica a criação da taxa com o argumento que a população terá benefícios diretos como a melhoria é continuidade da coleta; saúde pública reforçada, cidade mais limpa e atrativa, e justiça na repartição do custo. A cobrança do serviço, de acordo com Serginho, vai reduzir a pressão sobre o orçamento geral, permitindo planejamento responsável e mais investimentos em áreas essenciais.

São Pedro da Aldeia

Policiais militares do Vigésimo Quinto Batalhão apreenderam, ontem a noite, no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, um tablete de um quilo de maconha. Os PMs estavam no centro quando desconfiaram de dois homens em uma moto CG Titan que entraram em fuga ao avistar a viatura, foram perseguidos e acabaram caindo deixando para traz uma sacola com droga.

Búzios

Uma adiência pública marcada para o próximo dia 27 vai discutir a obra do Mirante do Pai Vitorio, suspensa pela Prefeitura de Búzios, após recomendação do Ministério Público Federal. As obras foram paralisadas no dia 7, depois que ambientalistas acionaram o MPF alertando para possíveis impactos ambientais e socioculturas na área do Oullomba da Rasa. A prefeitura admitiu que iniciou as intervenções em setembro sem realizar a consulta obrigatória. O procurador da República, Leandro Mitidieri, destacou que este é um dos primeiros casos em que o município interrompe uma obra para garantir a participação da comunidade. A audiência também deve tratar dos impactos no chamado “caminho dos escravos”. A rota histórica do território quilombola.