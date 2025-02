O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

São Pedro da Aldeia

A justiça suspendeu, a pedido do Ministério Público Federal, parte das obras do empreendimento “Brisas da Lagoa” que estão sendo realizadas sobre a Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Araruama, em São Pedro da Aldeia. A ação civil pública alega irregularidades na ocupação além de danos ambientais, e foi movida pelo MPF contra O INEA, o Município de São Pedro da Aldeia e o empreendimento residencial. Na decisão, o juiz suspendeu as obras do empreendimento dentro dos 15 metros da Faixa Marginal de Proteção, porém, manteve as demais intervenções (engorda da raia, desvio de via pública) até maior esclarecimento sore a regularidade ambiental. O Magistrado determinou consulta a SPU sobre a necessidade de autorização para as intervenções ambientais no local.

Saquarema

A prefeitura de Saquarema divulgou ontem a programação do Carnaval na cidade. O bloco “Não é Não”‘, abre a folia na sexta-feira, dia 28, às cinco da tarde, no Centro. No mesmo local, Curvina de Catinga faz a festa, a partir das oito da noite. A programação segue no sabado, com desfiles de sete blocos. Já no domingo, 11 blocos darão o tom da folia pela cidade. Na segunda-feira, outros 12 blocos desfilarão e, na terça-feira, serão realizados outros 9 desfiles. Encerrando a festa, na Quarta-feira de cinzas, o bloco “Escangalhados” desfilará no bairro Boqueirão.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está realizando a troca de contentores de lixo quebrados devido à utilização indevida dos moradores, com restos de materiais de obras, troncos de árvores, entre outros, em todo o município. Em cinco (05) meses, foram trocados 140 contentores, um prejuízo de mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para os cofres públicos.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo intensificou as ações de fiscalização para garantir o uso adequado dos espaços públicos, especialmente nas praias da cidade. Nesta quarta-feira (19), durante uma operação conjunta das Secretarias do Ambiente e de Posturas, foram retiradas três toneladas de materiais deixados escondidos irregularmente dentro da vegetação atrás da faixa de areia por ambulantes, que, segundo as regras, deveriam recolher seus pertences diariamente após o expediente. A ação faz parte da Operação Praia Limpa, iniciativa que busca coibir práticas irregulares, preservar a organização das praias e atender às frequentes reclamações de turistas e moradores sobre acúmulo de objetos e obstrução dos espaços públicos. A Prefeitura reforça que as fiscalizações continuarão sendo ampliadas, com o objetivo de assegurar praias limpas, ruas desobstruídas e um ambiente mais seguro e acolhedor para moradores e visitantes.

Araruama

A onda de calor extremo está tornando insustentável o trabalho nas escolas municipais de Araruama. A situação levou o sindicato dos servidores a iniciar um abaixo-assinado on line pedindo que o governo adote um protocolo de emergência e flexibilize o horário das unidades. O sindicato classifica ainda de crucial e urgente a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as unidades de ensino da rede. O sindicato lembra que o problema é antigo e que a Prefeitura ja comprou aparelhos para algumas unidade de ensino mas ressalta que esta longe de atingir todas as escolas e alguns dos equipamentos sequer foram instalados. O Sindicato dos Servidores frisa ainda que o problema se agrava porque existem escolas que sequer possuem ventilador e já existem, relatos de diversas unidades de ensino da rede em que crianças, adolescentes e servidores passaram mal devido ao forte calor.

Cabo Frio

A exposição “Nus”, na Casa Museu Carlos Scliar, em Cabo Frio, vai exibir ao público, pela primeira vez, desenhos e estudos inéditos de Carlos Scliar que retratam corpos masculinos, produzidos entre 1 940 e temos nome e sobrenome vento “Scliarizando – todos”, que será realizado de amanhã até sábado na casa onde o artista viveu e trabalhou. O objetivo é promover e dar visibilidade ao movimento LEBIAT, promovendo, além da exposição, apresentações musicais, exibição de filmes, oficina de gravura com frases de obras do artista e mesas de conversa com psicólogos, médicos, historiadores etc. O artista plástico, para quem não se lembra, participou ativamente de importantes manifestações sociais e acontecimentos culturas e políticos ocorridos ao longo do século 20. Sclar é um dos pioneiros da arte moderna no Brasil.