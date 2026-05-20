O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 20

Araruama

O advogado Ronan Senna Gomes negou, em nota, que a ex-prefeita de Araruama, Lívia Soares Belo, a Lívia de Chiquinho, e o marido dela, o também ex-prefeito Francisco Ribeiro, o Chiquinho da Educação, tenham sido alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal ontem. O advogado esclareceu, diante da circulação de informações que ele classificou de falsas e distorcidas nas redes sociais e aplicativos de mensagens, que não houve qualquer operação da PF na residência do casal. Ronan Senna confirmou que a Polícia Federal esteve na casa de Chiquinho e Lívia, mas para cumprimento de um mandado de intimação relacionado a procedimento da estera eleitoral, medida regular e sem qualquer vínculo com busca e apreensão ou operação policial. O advogado frisou, ainda, que a população não deve acreditar em notícias falsas disseminadas sem compromisso com a realidade.

Cabo Frio

A Justiça Federal determinou a demolição de um imóvel de alto padrão construído irregularmente sobre vegetação de restinga e faixa de areia da Praia do Foguete, em Cabo Frio. A sentença acolheu os argumentos do Ministério Público Federal, que apontou a existência de danos ambientais permanentes em área de preservação permanente além da ocupação irregular de terreno de marinha e de área de uso comum do povo. Segundo o procurador da República, Leandro Mitidieri, que assina ação, a decisão representa uma resposta importante contra a ocupação ilegal de áreas ambientalmente sensíveis do litoral fluminense.

Arraial do Cabo

A Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo divulgou, ontem, uma série de orientações para condutores de embarcações, pilotos de drones, mergulhadores, nadadores e praticantes de esportes aquáticos para a Temporada de Baleias, que ocorre entre junho e setembro. As regras seguem o Manual de Boas Práticas em Interações com Cetáceos e a Lei de Crimes Ambientais que estabelecem os limites mínimos de aproximação. Embarcações motorizadas, bem como jetskis, scooters de mergulho, devem manter distância de, no mínimo, 300 metros das baleiras. Já embarcações a remo como caiaques e pranchas, devem respeitar o limite mínimo de 100 metros. Além do distanciamento, a condução das embarcações deve ser cautelosa. É obrigatório reduzir a velocidade ao avistar baleias. É proibida a aproximação de mergulhadores e nadadores a menos de 100 metros.

São Pedro da Aldeia

A Creche Nair Felix de Andrade Leite, na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, com capacidade para atender aproximadamente 200 alunos será inaugura na próxima sexta-feira as quatro da tarde. Localizada na Rua Antônio Machado, a creche conta com 890 metros quadrados de área construída em um terreno de 1.600 metros quadrados. O espaço possui cinco salas de aula, além de uma sala multiuso, com estrutura planejada para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade às crianças e profissionais da Educação.

Búzios

A Prefeitura de Búzios garantiu que o empreendimento que está sendo construído em João Fernandes alvo de uma série de denúncias de desmatamento, possui licenciamento ambiental. O projeto prevê a construção de 25 unidades habitacionais destinadas à hospedagem, com área construída de 2185 metros quadrados. A prefeitura informou, ainda, que o licenciamento estabelece taxa de interferência de 30% e preservação ambiental de 70% da área. A Secretaria do Ambiente lembra, na nota, que parte da área já havia sido anteriormente ocupada por um antigo empreendimento hoteleiro. O município também esclareceu que a movimentação de terra observada no local integra as etapas previstas no projeto licenciado e que áreas definidas como preservação ambiental permanecerão protegidas e deverão passar por recuperação ambiental por meio de um Projeto de Restauração Florestal.