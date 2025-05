O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

Iguaba Grande

O gabinete do presidente da Câmara de Iguaba Grande está causando um verdadeiro reboliço na Câmara e na cidade de Iguaba. Os vereadores que compõem a mesa diretora, estiveram ontem com Balliester para fazer cobranças. Todos muito preocupados com a repercussão. O líder de governo, Luciano Silva, teria ficado em silêncio. Alan Rodrigues e Tikinho, protestaram junto com os demais. E agora?

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo uma importante ação de incentivo à leitura entre os estudantes da rede pública: cada aluno das unidades escolares municipais vai receber um voucher no valor de R$ 100,00 para a compra de livros durante a Araruama Literária. A iniciativa tem como objetivo estimular o hábito da leitura e permitir que os alunos escolham obras de acordo com seus gostos e interesses. Os vouchers já estão sendo entregues diretamente nas escolas e serão válidos exclusivamente durante os dias da feira literária. A Araruama Literária é um dos eventos culturais mais aguardados da cidade, reunindo editoras, autores e uma ampla programação voltada para o público de todas as idades. Com essa ação, a Prefeitura reforça o compromisso com a formação educacional dos alunos e o fortalecimento da cultura no município. “O voucher foi a forma de universalizar e garantir aos alunos o direito de escolha. Cada um poderá adquirir o livro com que mais se identificar, tornando a experiência na feira ainda mais especial”, declarou a Secretária de Educação, Valéria Amaral. A Araruama Literária acontece de sexta (23) a domingo (25), com programação a partir das 10h e shows de Seu Jorge, Frejat e Jorge Vercillo. Na segunda-feira (26), as atividades serão exclusivas para alunos da Educação Infantil da rede municipal, com atividades lúdicas e educativas.

Saquarema

Saquarema foi, mais uma vez, a capital dos esportes náuticos no último fim de semana. Nos dias 17 e 18 de maio, a cidade recebeu a etapa de abertura do Campeonato Estadual de Canoagem Va’a – VAARJ-Maratona 2025, que bateu recordes de participação e público: foram 876 atletas de todo o estado, distribuídos em 15 categorias, e mais de 5 mil pessoas presentes na arena, incluindo familiares, simpatizantes e equipes de apoio. As competições aconteceram na Lagoa de Saquarema, em provas de 7 a 15 km nas modalidades OC1, V1, OC2, V3, V6 e OC6. O evento foi um verdadeiro festival de esporte, cultura e turismo, com shows de artistas locais, praça de alimentação e estrutura completa para o público, além de transmissão ao vivo pelo Canal Woohoo, na TV e YouTube, ampliando o alcance da canoagem Va’a para todo o Brasil.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, dissse ontem que até morto estava recebendo recursos da Moeda Social Itajuru. A irregularidade, de acordo com ele, foi constatada por uma auditoria realizada nos cadastros do programa. Segundo o prefeito, a aditoria, que será encamnhinha do MP e TCE, identificou inconsistências que comprometem a lisura e a finalidade do programa. Entre os 4.500 beneficiários cadastrados, 1.500 apresentavam erros nos CPrs, impossibilitando qualquer tipo de análise. Nos mais de 3 mil cadastros foram detectadas 125 irregularidades. Segundo as investigações, 14 beneficiários não possuíam inscrição no CadUnico e 48 eram residentes em outros municípios, como Belford Roxo, Japer, Nova Iguaçu, São Pedro, Guapimirim e Búzios. O prefeito disse que um novo programa está sendo elaborado, mas não informou quando será iniciado.

Arraial do Cabo

Cerca de 1.500 atletas de 15 estados e de 13 países, incluindo França, Argentina e China são esperados neste sábado em Arraial do Cabo para a disputa da décima edição da World Trail Races uma das provas mais emocionantes e desafiadoras do circuito de esportes de montanha no Brasil . A largada será na Praia Grande, cenário paradisíaco que dá o tom da jornada. Os corredores vao encarar percursos de 6 e 21 quilômetros (individual ou em dupla) e 30 quilômetros. Os pequenos também entram na brincadeira. A arena já está sendo montada nas areias e promete agito, com shows ao vivo, atividades recreativas e pintura facial. Unica etapa da WTR com opção de corrida em dupla, o percurso das provas atravessa verdadeiros cartoes-postais com paisagens espetaculares como o Pontal do Atalaia, Prainha e Praia Grande.

São Pedro da Aldeia

Uma operação conjunta do DETRAN e INEA de combate ao desmanche ilegal foi realizada ontem no bairro Recanto das Orquídeas, em São Pedro da Aldeia. A ação, que contou com a participação de dezenas de agentes e revelou um pátio repleto de carros que seriam desmontados ilegalmente. A prática de desmanche é crime e pode envolver furto e roubo de veículos, além da receptação de peças. A Operação Desmonte do Detran conta com o apoio da Secretaria de Fazenda para investigar e desativar locais que promovem o comércio ilegal de venda de peças e acessórios. Criada em agosto de 2023, a Operação Desmonte foi responsável pelo fechamento de I03 ferros-velhos, em 46 ações de fiscalização. O objetivo é garantir a legalidade no comércio de peças automotivas e combater práticas que, muitas vezes, estão ligadas a crimes como roubo e furto de veículos no Estado do Rio.