O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Búzios

O clima entre o prefeito de Búzios, Alexandre Martins e o vereador Antonino Russo, o Russo de Búzios, tá para lá de quente. Principalmente após o prefeito ter dado entrada na justiça para impedir que Russo invada repartições públicas no município. O “caldeirão” tá fervendo!

Arraial do Cabo

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira (21), mais uma operação de ordenamento urbano na subida do Pontal do Atalaia e na Praia Grande. Durante a ação, cinco motocicletas foram apreendidas. Uma delas tinha registro de furto e foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais cabíveis, incluindo a apuração do caso e eventual restituição ao proprietário. As outras quatro foram retiradas de circulação por apresentarem más condições de conservação e irregularidades na identificação veicular.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, marcou presença no XIX Workshop Nacional do Programa Bandeira Azul 2026, realizado em Porto de Pedras, Alagoas, reunindo gestores de praias de diversas regiões do Brasil.O município teve papel de destaque ao participar também como palestrante, compartilhando sua trajetória no programa, com reflexões sobre os desafios enfrentados e as oportunidades construídas ao longo do processo. A contribuição reforça a importância da troca entre municípios e inspira novas práticas voltadas à gestão do turismo sustentável. Durante o encontro, foram apresentados os critérios do programa, atualizações e novidades, além de uma programação com palestras técnicas, incluindo a participação da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), e estudos de caso que contribuíram para o aprimoramento das ações nas praias certificadas.

Araruama

Araruama perdeu R$ 71 milhões para obras de drenagem, pavimentação, sinalização e calçada no bairro Fazendinha. O o dinheiro está entre os R$ 730 milhões destinados a prefeituras do interior mas que tiveram os repasses suspensos pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. O dinheiro seria retirado do Fundo Soberano do estado, poupança pública criada a partir das receitas sobre exploração do petróleo. O repasse havia sido autorizado pelo ex-governador Cláudio Castro no último dia de governo, antes de renunciar ao cargo. Ricardo Couto tem feito uma série de cortes e exonerações na máquina estadual. Em menos de um mês, ele exonerou 638 servidores, e extinguiu três subsecretarias. A última leva de exonerações aconteceu na segunda-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial: 94 servidores. A economia com os cortes já beira R$ 30 milhões anuais.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio Sérgio Azevedo, o Serginho, enquadrou o Restaurante “Lá e Cá”, no Polo Gastronômico da Passagem. A casa, especializada na cozinha portuguesa, instalou um toldo no meio da rua. Serginho lembrou que tem buscado conversar com os comerciantes, mas ressaltou que a instalação do toldo ignora o ordenamento da cidade. O prefeito, no vídeo. revelou que ele mesmo determinou ao restaurante a retirada do toldo e questionou: imagina se todos os restaurantes quisessem colocar um toldo no meio o Polo Gastronômico da Passagem. O decreto estabelece restrições à ocupação de calçadas e padronização dos decks.

São Pedro da Aldeia

O Contra-Almirante Alexandre Vasconcelos Tonini é o novo Comandante da Força Aeronaval da Base Aérea e Naval de São Pedro da Aldeia. Ele assume no lugar do Contra-Almirante Alexandre Veras Vasconcelos e vai comandar um efetivo de cerca de 3.500 homens e mulheres, que integram o Comando da Força e de suas 12 Organizações Militares. O novo comandante destacou o compromisso com a unidade da tropa diante dos desafios de defesa nacional. Ele frisou que estará a frente de todos os desafios e garantiu que não deixará ninguém para trás. Tonini disse ainda contar com a lealdade, o profissionalismo e a vibração de todos. “Somos um só corpo, uma só Força”, afirmou. A cerimônia de transmissão de cargo foi presidida pelo Comandante em Chete da Esquadra, Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, e contou com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e do Comandante de Operações Navais.