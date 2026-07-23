O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Araruama

A Prefeitura de Araruama segue com os preparativos para a realização de mais uma edição do Wine & Jazz Festival, que acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, no Centro da cidade. As equipes já iniciaram a montagem da estrutura que receberá moradores e visitantes durante os três dias de evento. As tendas que abrigarão os estandes gastronômicos e os espaços destinados aos shows já estão sendo instaladas. A estrutura também contará com áreas de convivência e cenários especialmente preparados para proporcionar uma experiência completa ao público, incluindo espaços instagramáveis para garantir fotos incríveis. Com uma proposta que une gastronomia de excelência, rótulos de vinhos nacionais e internacionais e uma programação musical de qualidade, o Wine & Jazz Festival vem se consolidando como um dos principais eventos do calendário turístico de Araruama, atraindo visitantes de diversas cidades da Região dos Lagos e movimentando a economia local. Segundo o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Vieira, cada detalhe está sendo preparado para oferecer uma experiência inesquecível ao público.

Iguaba Grande

O ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, foi visto nesta quarta-feira (22) almoçando com Dr. Jales Lins e Carla Vale, agora secretária da Mulher. Segundo informações, o prefeito não deixou ninguém pagar a conta. Tá podendo!

Arraial do Cabo

A cidade de Arraial do Cabo será palco da 6ª edição do Circuito Cervejeiro de Corrida no dia 1º de agosto. Com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Governo e Eventos, o evento promete reunir moradores e visitantes em uma proposta que combina atividade física, confraternização e turismo. A organização informa que o evento é exclusivo para maiores de 18 anos. A largada está marcada para às 14h, no Mirante Flávia Alessandra, na Praia Grande. O percurso será de 3,5 quilômetros e, diferentemente das corridas tradicionais, o Circuito Cervejeiro de Corrida não possui caráter competitivo. A proposta é que todos os participantes realizem o trajeto juntos, em um ambiente de descontração, com paradas estratégicas para degustação de cervejas ao longo do percurso. A programação terá início às 11h, com a entrega dos kits aos participantes. A retirada poderá ser feita até as 13h30, no próprio local da largada. O encerramento da entrega das medalhas está previsto para as 16h30.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, no dia 24 de julho, mais uma edição do Vozes de Tereza, evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Com edição especial dedicada à memória de Tereza de Benguela, líder quilombola que se tornou símbolo de resistência, liderança e luta pela liberdade, o encontro acontecerá das 19h às 21h, no Teatro Municipal Mário Lago. A programação foi preparada para promover uma noite de celebração da cultura, da ancestralidade e da valorização da história das mulheres negras, reunindo o público em um momento de reflexão, reconhecimento e fortalecimento da identidade afro-brasileira. Mais do que uma homenagem, o Vozes de Tereza reafirma o compromisso de preservar a memória de importantes personalidades da história do Brasil e de incentivar o diálogo sobre igualdade, respeito e valorização da diversidade. A entrada é gratuita e toda a população está convidada a participar desta celebração da força, do legado e da contribuição das mulheres negras para a construção da sociedade brasileira.

Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios lançou uma campanha nas redes sociais para orientar os moradores sobre o funcionamento da rede municipal de saúde. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso aos serviços do SUS e organizar o fluxo de atendimento na cidade. Uma série de vídeos explicativos vai mostrar o papel de cada unidade, indicando para onde o cidadão deve se dirigır dependendo da sua necessidade médica. O projeto começa destacando as Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, que funcionam como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde pública. Os próximos conteúdos vão abordar o funcionamento das Policlínicas, o sistema de regulação do município e o passo a passo para o acesso a exames e consultas espe-cializadas. Segundo o secretário de saúde, Leonidas Heringer, quando o morador sabe exatamente qual unidade procurar, ó atendimento se torna muito mais rápido e eficiente.

Cabo Frio

Uma casa em Cabo Frio foi alvo ontem de um mandado de busca e apreensão da Operação Infiltrados da Polícia Federal, desencadeada para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas. De acordo com as investigações, o grupo criminoso é acusado de desviar cerca de 45 milhões de reais diretamente de contas correntes e da Caixa Econômica Federal. O apoio facilitava a corrupção de servidores e o cus-telo de advogados, contratados especiticamente para obstruir a Justiça e acessar ilegalmente intormaçoes sigilosas do banco. A Caixa Econômica não divulgou o número exato de contas comprometidas, e também não informou se existem funcionários sob investigação por envolvimento no esquema.

São Pedro da Aldeia

Atenção, consumidor de São Pedro da Aldeia que quer limpar o nome! O PROCON municipal vai realizar um grande mutirão de renegociação de dívidas nos dias dez e onze de agosto. E uma oportunidade para regularizar os débitos pendentes de forma amigável, negociando diretamente com grandes concessionarias que atuam na região, como a Prolagos e a Enel. O atendimento será feito diretamente na sede do órgão, no Centro da cidade. A diretora interina do Procon, Adriely Carvalho, lembra que o objetivo do mutirão é facilitar os acordos e evitar que os conflitos parem na Justiça.