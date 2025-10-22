O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Arraial do Cabo

Taxistas de Arraial do Cabo tem até sexta-feira para realizar a aferição de taxímetros sem precisar se deslocar ao Rio ou Niterói. A vistoria itinerante do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas – está na sede da Secretaria de Segurança Pública do município, localizada na Rodovia General Bruno Martins, no bairro Vila Industrial. No local os taxitas tem acesso a wi-fi e um QR Code para que os façam o agendamento da vistoria, que é realizado de um dia para o outro. Também é possível agendar através do site do IPEM. Para a aferição, os taxistas devem apresentar uma série de doumentos, entre eles, documento do veículo 2025 e cRV para veículos com GNV. Somente após a aprovação de todas as fases do procedimento metrológico, os fiscais do órgão entregarão o certificado de vistoriado e o selo “Ande de Táxi Legal’, que será fixado no parabrisa do veículo. Ambos os documentos são válidos até 2027.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio realizou ontem mais uma operação de ordenamento na Praia do Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios. A operação foi iniciada na segunda-feira quando freezers, em péssimo estado de conservação, utilizados sem autorização e sem condições adequadas de higiene, foram recolhidos e os responsáveis notificados. Ontem o objetivo foi garantir o uso da faixa de areia, a preservação ambiental e a melhoria das condições sanịtárias e de trabalho para os comerciantes locais. Fiscais notificaram proprietários de embarcações que estavam encalhadas, abandonadas ou em situação irregular sobre a areia, com prazo para regularizaçao ou retirada. Equipes da COMSERCAF retiraram lixo e entulho, com auxilio de retroescavadeira. O secretário de Agricultura e Pesca, Wellington Escafura, classificou de “insalubres” as condições de higiene.

Saquarema

A Secretaria Municipal da Mulher de Saquarema promove no próximo domingo, a tradicional Pedalada Outubro Rosa, evento que une esporte, conscientização e mobilização social em prol da saúde da mulher. A concentração está marcada para oito da manhã, na sede da Secretaria da Mulher.

Búzios

Os servidores ativos da Câmara de Búzos vão receber um abono de R$ 3 mil no salário de outubro em comemoração ao dia do Servidor Público, na próxima terça-feira, dia 28.

São Pedro da Aldeia

As contas de 2024 do prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, o Fabio do Pastel e da ex-prefeita de Araruama, Livia Soares Belo, a Livia de Chiquinho, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O parecer prévio contrário, que pode tornar os dois políticos inelegíveis por oito anos, e do Conselheiro Jose Gomes Graciosa em decisão monocrática. Nos dois casos, Graciosa acatou o parecer do Corpo Instrutivo do TCE recomendação do Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador-Geral, Vittorio Constantino Pro-venza pela rejeição das contas. O Corpo Instrutivo do TCE apontou quatro irregularidades nas contas de Livia e três irregularidades nas contas de Fabio do Pastel. Em comum, os dois infringiram a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não conseguir o equilíbrio das contas públicas. Livia e Fábio tem dez dias para se manifestar e apresentar defesa.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Superintendência da Mulher, convida os moradores do distrito de São Vicente para participar da Caminhada do Outubro Rosa, que será realizada nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 8h, com ponto de encontro na Praça de São Vicente. A ação faz parte da campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, reforçando o cuidado com a saúde da mulher. Além da caminhada, o evento contará com um aulão de dança especial, voltado para o público presente, promovendo bem-estar, alegria e integração em um clima de solidariedade e conscientização.

Iguaba Grande

