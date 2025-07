O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Araruama

A Prefeitura de Araruama promoveu nesta terça-feira (22), a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que reuniu cerca de 500 pessoas no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélio. O evento lotou o espaço e marcou um momento histórico no município, reforçando o compromisso com a igualdade, a representatividade e o protagonismo feminino.Com o tema “Mais democracia. Mais igualdade e mais conquistas para todas”, a conferência foi organizada pela Superintendência de Defesa da Mulher e teve como objetivo principal discutir políticas públicas voltadas às mulheres, promover a escuta ativa das demandas locais e elaborar propostas que serão levadas para as esferas estadual e nacional. A prefeita de Araruama, Daniela Soares, ressaltou a importância do evento e o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. “Essa foi nossa primeira conferência. Quero agradecer a todas que participaram e reforçar o orgulho que sentimos como equipe. Temos um grande desafio pela frente, mas, com garra, força e união, somos capazes de realizar tudo o que quisermos. A história da mulher é feita de lutas e conquistas. Precisamos mostrar essa união e seguir avançando juntas”, afirmou. Durante a conferência, as participantes assistiram a palestras de especialistas em diversas áreas. Elisabete Vieira destacou o cuidado terapêutico como um processo contínuo e transformador; Danielle Adonni abordou o enfrentamento da violência contra a mulher, incluindo o abuso psicológico e a importância de romper com o silêncio; Marisa Chaves falou sobre a necessidade de políticas públicas com recorte de gênero e raça, destacando dados alarmantes sobre violência contra mulheres negras; Sandra Barbosa apresentou exemplos de sustentabilidade liderada por mulheres; Edna Calheiros reforçou a importância do fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres; e Andreza Tuler trouxe reflexões sobre os desafios enfrentados por mães atípicas e cuidadoras. Após as palestras, os participantes se dividiram em grupos temáticos para debater os principais eixos da conferência e elaborar propostas para os níveis municipal, estadual e federal. Entre as sugestões debatidas, destacam-se a criação de uma Delegacia da Mulher e de abrigos e casas de passagem para mulheres vítimas de violência próximos do município, a qualificação de profissionais, entre outras. A conferência também foi uma oportunidade de troca de experiências, vivências e construção de caminhos para uma sociedade mais justa e inclusiva. Como fruto da conferência, foram eleitas as delegadas que representarão Araruama na Conferência Estadual, marcada para os dias 22 a 24 de agosto. Já a etapa nacional ocorrerá entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em Brasília.

Búzios

O ex-vereador Lorran Silveira festejou seu aniversário nesta terça-feira (22) com vários amigos. Segundo informações, ele distribuiu pão e linguiça para todo mundo. Durante a resenha o empresário Nani Mancine bateu um longo papo com ex-prefeito Marinho Braga, sendo observado pelo também ex-prefeito Henrique Gomes.

Iguaba Grande

A dupla sertaneja Thaeme e Thiago, dona de sucessos como “Pisa Que Eu Gamo”, “Principe Encantado”, “Barraco” e “Perdeu” é a agrade atração do tradicional. Arraia Iguapira, em Iguaba Grande, que presentações culturais, quadrilhas, atrações musicais e euuita inimação. Com entrada gratuita, a Iguapira é um dos eventos mais guardados do calendário anual da cidade, valorizando a cultura popular, a musica regional e promovendo a integraçao la comunidade em um ambiente jamiliar e festivo. A rogramaçao começa nesta sexta-feira com a apresentaçao le Quadrilha e shows de Os Três de Aldeia, e Fabrine Shuysen. No sábado (26), as atrações começam mais cedo com a participação da lurma da lia Carol, as seus da tarde, seguida la tradicional Quadrilha da Rua do Fogo, e show do Raiz 1o Sana. Encerrando a programação, o domingo terá a show la cantora Bruna Reis seguido de Thaeme e Thiago.

Arraial do Cabo

O Programa Novas Rotas, da Embratur chega a Arraial do Cabo na próxima sexta-feira. O evento será realizado no Centro Manoel Camargo, com abertura as dez de manhã e contará com a presença do presidente da Empresa Brasileira de Turismo, Marcelo Freixo, e do prefeito Marcelo Magno. As capacitações com a equipe técnica da EMBRATUR ocorrerão das onze da manha as três e meia da tarde com foco no fortalecimento do turismo regional. A qualificação será direcionada a profissionais do turismo náutico, hotelaria, serviços de táxi e buggy, bares, restaurantes e demais representantes do trade local. O Nova Rotas é uma iniciativa voltada à internacionalização de destinos turísticos brasileiros ainda fora dos roteiros tradicionais. A iniciativa também pretende fortalecer a cadeia produtiva do turismo, ampliar o consumo, gerar empregos e distribuir melhor o fluxo de visitantes.

Cabo Frio

O PROCON de Cabo Frio interditou agência Eureka Viagens e Turismo, por lesar consumidores que compraram pacotes turísticos e não receberam os serviços. A empresa está proibida de operar de forma física ou remo-ta, de oferecer produtos e serviços pelas intenet e devera desativar as redes socias sob pena de desobediencia. A interdição aconteceu após reclamações de inúmeros contratantes. O órgão de défesa do consumidor abriu um processo administrativo contra a Eureka no último mês de maio. Os relatos apontam a não-prestação dos serviços contratados, mesmo após o pagamento. Além disso, os valores também não foram ressarcidos. No começo de junho, a Secretaria de Turismo protocolou junto ao Ministério do Turismo um requerimento de suspensão no Cadastur. A Secretaria de Fazenda não localizou o alvará de funcionamento da agência que não tem sede física na cidade e atuava apenas de forma on line.