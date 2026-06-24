O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Búzios

O arquiteto Octavio Raja Gabaglia for um dos alvos, ontem, da Operação Dominus Fictus (Falso Dono), do Ministério Público que investiga supostas fraudes na desapropriação de imóveis relacionado às obras da Lagoa de Geribá, em Búzios. Otavinho acabou detido depois de informar aos agentes a existência de uma antiga arma que pertenceu ao pai e que era mantida como recordação familiar. Ele foi liberado em seguida, após os procedimentos legais. O arquiteto, em nota, disse que até o momento, não há qualquer informação oficial que o vincule a irregularidades relacionadas à investigação que motivou a diligência. A defesa lá solicitou acesso aos autos e aguarda esclarecimentos sobre os motivos da ação.

Cabo Frio

A Praia do Pero, em Cabo Frio, receberá em breve importantes investimentos em segurança pública, mobilidade e urbanização. A instalação de câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial já começou na orla, na Praça do Moinho e nos principais acessos ao bairro. A medida integra um conjunto de ações anunciadas pelo prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, durante à entrega das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do Peró, na noite de ontem. Além do sistema de video-monitoramento, o prefeito contirmou o recapeamento asfáltico das principais vias do bairro e a implantação de iluminação pública em LED na orla, na Praça do Moinho e nas ruas de acesso à praia. Serginho prometeu um “Maracanã iluminado com reconhecimento facial” e garantiu que a reforma da Praça do Moinho, do Jardim Esperança e do Cajueiro é para já.

São Pedro da Aldeia

O procurador da República Leandro Mitideri marcou para amanhã, na sede do Ministério Público Federal, em São Pedro da Aldeia, uma reunião pública com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o funcionamento do Programa Bolsa Atleta na Região dos Lagos.

O procurador esclarece que o pedido de realização da reunião partiu de entidades esportivas. Ele determinou o envio de convites para representantes do Ministério dos Esportes, das Secretarias Municipais de Esportes da Região dos Lagos e das entidades esportivas e frisou que a reuniãio estará aberta a ampla participação de Associações Esportivas e de atletas da região. Cabo Frio, Búzios, São Pedro, Saquarema e Arraial do Cabo adotaram o programa através de leis próprias, disponibilizando bolsas de até R$ 1.900 Reais mensais para atletas locais. Em Arraial os repasses mensais variam, de

R$ 1 a R$ 2 mil Reais para atletas.

Arraial do Cabo

A comunidade de Figueira, em Arraial do Cabo, viverá dias de fé, tradição e confraternização entre os dias 26 e 29 de junho. A programação em homenagem a São Pedro, padroeiro do distrito e protetor dos pescadores, terá um significado ainda mais especial neste ano ao celebrar os 30 anos da Capela de São Pedro, importante símbolo religioso da localidade. Promovida pela Igreja São Pedro com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, a celebração contará com missas, procissões, apresentações musicais, barracas com comidas típicas, apresentação de quadrilha e atividades que já fazem parte do calendário tradicional da comunidade, reunindo moradores, fiéis e visitantes em momentos de devoção e convivência. As festividades terão início nesta sexta-feira (26/06), com a Santa Missa e o encerramento do tríduo preparatório às 19h, presidida pelo pároco interino, padre José Alves Filho, conhecido como Padre Zito. Em seguida, a partir das 20h, acontece a festa externa em frente à igreja, com barraquinhas de comidas típicas. Às 21h, a cantora Yasmin Gulharte sobe ao palco com um repertório repleto de modão e arrocha. No sábado (27/06), a programação da comunidade religiosa continua, às 18h, com o tradicional bingo que reunirá os fiéis da igreja. A partir das 20h, a festa segue com barracas e apresentação de quadrilha. Mais tarde, às 21h, acontece a apresentação da cantora Fabrine Schuysen, interpretando grandes sucessos da música sertaneja. O domingo (28/06) será marcado por momentos de grande significado para a comunidade pesqueira. Às 10h, acontece a tradicional Procissão de Barcos na Lagoa de Araruama, com saída nas proximidades do Campo do Beira Mar. A celebração contará com a bênção especial aos pescadores e às embarcações, retornando ao ponto de partida. Já às 16h30, será realizada a Procissão de São Pedro pelas ruas do bairro, com saída da Igreja São Pedro. Em seguida, os fiéis participarão da Santa Missa Campal, celebrada no palco montado em frente à igreja. Após a cerimônia religiosa, a programação festiva continua com barracas e show do cantor Will Galdino, às 20h, apresentando grandes sucessos da MPB. No dia 29 de junho, data dedicada a São Pedro, a programação será exclusivamente religiosa. Às 19h, será celebrada a Santa Missa Solene em honra ao padroeiro.

Araruama

A carapeba e a tainha, duas das espécies mais tradicionais da Lagoa de Araruama, estarão entre os peixes que poderão ser apreciados pelos visitantes do Festival do Peixe, que acontece neste sábado, 27, e domingo, 28, na Colônia de Pescadores Z-28, no bairro Areal. Os dois pescados dividem espaço com outras espécies e ingredientes que serão utilizados nas receitas preparadas especialmente para o festival. Ao todo, 14 barracas vão vender pratos à base de pescado, destacando a riqueza da pesca artesanal local. Entre os destaques, a carapeba chama a atenção pela carne branca, macia e de sabor suave, sendo muito apreciada em preparos grelhados, fritos e ensopados. Já a tainha, uma das espécies mais conhecidas da pesca artesanal brasileira, possui carne firme, suculenta e sabor mais marcante, características que a tornam uma das preferidas de pescadores, moradores e turistas. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, o evento é uma oportunidade de destacar a importância econômica e cultural da pesca para o município.

Iguaba Grande

Atenção, “cumpadi” e “cumadi”! O clima de festa já está chegando em Iguaba Grande! Neste ano o Iguapira irá levar o Arraiá Arretado, o maior festival nordestino do Rio, com muita música, dança, comidas típicas e aquela animação que só o povo nordestino sabe fazer Já deixa anotado na agenda: será de 03 a 05 de julho, na Praça da Estação.





