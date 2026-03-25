O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

São Pedro da Aldeia

O Partido Republicanos recua em denuncia contra o vereador Pedro Abreu. O Diretório Municipal do Republicanos, que inicialmente protocolou uma denúncia contra o vereador de sua própria legenda, solicitou a Câmara para que tornasse a investigação sem efeito. Pedro Abreu é suspeito de usar um carro oficial para ir ao desfile das Campeãs, no Ri, local onde o veículo da Câmara foi multado. O vereador nega.

Iguaba Grande

A secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda informa que as inscrições já estão abertas para 80 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com a FIRJAN. As oportunidades são para Assistente de Marketing Digital e Assistente de Operador em Logística, ambos na modalidade EAD. Período de inscrição: de 25 a 31 de março.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, segue desenvolvendo ações que fortalecem a agricultura local e promovem saúde e bem-estar para a população. Entre as atividades realizadas, destacam-se a entrega de colheitas no Centro Dia de Sampaio Corrêa e na Casa do Diabético, garantindo alimentos frescos e nutritivos para os usuários atendidos pelas unidades. As doações de mudinhas para moradores também continuam, incentivando o cultivo doméstico e a alimentação mais saudável. A equipe realizou ainda a manutenção dos canteiros e atividades de plantio no Centro Dia de Jaconé, contribuindo para a revitalização dos espaços e estimulando práticas sustentáveis.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio já montou dois dos três palcos da encenação da Paixão de Cristo, no Largo Antônio, no centro, entre eles o da Crucificação, em frenete ao Convento de Nossa Senhora dos Anjos. A encenação da Paixão acontece na Sexta-Feira Santa.

Búzios

O vereador de Búzios Raphael Braga disse, ontem, numa rede social, que a “Operação Bola Fora” desencadeada pelo Ministério Público, em Búzios, foi a terceira que impôs busca e apreensão a um secretário do prefeito Alexandre Martins. O vereador lembrou que a operação é resultado de uma ação popular do gabinete dele em 2024 sobre possível superfaturamento na compra de bolas de basquete. Raphael Braga criticou o prefeito Alexandre Martins que classificou a operação como “desproporcional” e “desnecessária”, numa tentativa, segundo Raphael Braga, de inverter a lógica. O vereador rebateu e disse que é desproporcional e pagar acima do valor por um item básico e desnecessário.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai ser cenário do filme “Os Farofeiros”. O elenco da produção desembarcou na cidade esta semana para as gravações, na Prainha e na Praia Grande, entre eles, Cacau Protásio, Paulinho Giogó, Alice Palmar e Kauan Torres. “Os Farofeiros 3” tem estreia marcadca para 24 de dezembro nos cinemas. O elenco original, incluindo Maurício Manfrini e Danielle Winits, retorna para a sequência, dirigida por Roberto Santucci. A nova comédia envolve um casamento na ilha de San Sábados, no Caribe, onde o grupo enfrenta um hotel barato após mentiras de Rocha. A atriz Cacau Protássio sofreu uma lesão no vista provoçada pelo uso de uma pomada capilar que escorreu è aingiu o olho após ela gravar no mar de Arraial. A atriz alertou as mulheres que usam o produto e contou que chegou a perder a visão. Cacau disse que amanheceu com o olho inchado, lacrimejando e com uma dor absurda. A vista esquerda da atriz está verde, devido a inflamação.

Araruama

A Prefeita de Araruama, Daniela Soares, cumpriu agenda oficial nesta terça-feira (24), em Brasília, focada na expansão do ensino superior e técnico para a região. Em reunião no Ministério da Educação (MEC), a chefe do Executivo discutiu o projeto para a implantação de um campus de uma Universidade Federal na cidade, visando ampliar o acesso gratuito e de qualidade ao ensino de graduação para os araruamenses. O encontro contou com a presença do Secretário-Executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, e do Reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada. Durante a reunião, foram debatidas a viabilidade técnica e as etapas necessárias para que o projeto saia do papel, consolidando Araruama como um polo educacional na Região das Lagos.