O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho e o governador em exercício Rodrigo Bacellar e o secretário de Estado das Cidades Douglas Ruas, lançaram hoje, em cerimônia, na Praça Porto Rocha, as obras de reurbanização do centro da cidade.

Araruama

A juíza da Segunda Vara Cível de Araruama, Anna Karina Guimarães Francisconi, acatou Ação Civil Pública impetrada pelo Sindicato dos Servidores e declarou a ilegalidade de alguns artigos da Lei que estabeleceu as eleições de diretores de escolas. A magistrada anulou os artigos que restringem a eleição a algumas unidades; a retirada de Dirigente de Turno da chapa; a permissão para contratados concorrerem a direção e a redução a um número insuficiente de dias do prazo para a realização do processo eleitoral. A decisão tambem estebelece multa pessoal a Chefe do Poder Executivo e a Secretaria de Educação no valor de R$ 50 mil Reias em caso de descumprimento. A decisão ainda cabe recurso. O presidente do Sindicato, Luis Marcel, comemorou e disse que a justiça jogou um balde de água fria em quem esperava substituir a democracia do espaço escolar pela tirania.

Arraial do Cabo

Com base na Lei Municipal nº 1.758, de 2012, a Secretaria de Posturas intensificou as ações de fiscalização e notificação de veículos abandonados. Só do dia 1 de junho até hoje, mais de 20 automóveis foram identificados em situação irregular nas ruas da cidade. Esses veículos foram notificados e serão rebocados pela Secretaria de Segurança Pública para o depósito municipal, caso a retirada não seja feita pelo proprietário dentro do prazo. Além de organizar o espaço urbano, a medida visa promover segurança e saúde pública, já que veículos abandonados muitas vezes viram focos de proliferação de insetos, acumulam lixo e podem servir como esconderijo para práticas ilícitas.

Iguaba Grande

O gabinete do presidente Câmara de Iguaba Grande continua causando em Iguaba. Segundo informações de corredores, o vereador que mais frequenta é o Renatinho da Saúde e teria dado a sugestão para os convidados passassem a usar Pantufas para adentrar o recinto. “Pode isso Arnaldo?”

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o empresário Zidane, figura muito conhecida na cidade, foi visto na sua lancha curtindo Ilha Grande. Só que não contava com a aparição do Sombra e aí foi uma loucura. Segundo informações, só tinha artista com ele.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com a Campanha do Agasalho 2025, uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para proteger a população mais vulnerável durante o período de frio. Você pode ajudar doando cobertores, meias, roupas, toucas e agasalhos em bom estado e para todas as idades. Os donativos devem ser entregues nos Centros de Referência de Assistência Social do município (CRAS), na sede do Bolsa Família e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ou diretamente na sede da Secretaria de Assistência Social (Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19 – Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Os itens arrecadados serão destinados para pessoas em vulnerabilidade social, população de comunidades com baixa renda, organizações não-governamentais, pessoas em situação de rua, idosos em abrigos, crianças e adolescentes em instituições de acolhimento e instituições do município.

Araruama

Atenção, moradores da Fazendinha! Nesta sexta-feira (27), das 9h às 15h, o Programa Laços, Sepol no seu bairro estará na Escola Ecológica Municipal Doutor Fernando Carvalho. Serão oferecidos diversos serviços gratuitos de saúde, assistência social e cartório, como aferição de pressão, emissão de 2ª via de documentos, atualização e criação do Cadastro Único, oficinas do CRAS, atividades para as crianças e muito mais.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, avança a passos largos na construção de uma das mais importantes unidades de ensino do município: a nova Creche Municipal de Vilatur, fundamental para ampliar a oferta de vagas na Rede Municipal de Educação. Com mais de 80 % da obra concluída, as equipes finalizam o emassamento e iniciam a pintura interna. Em seguida, será a vez da instalação das esquadrias, dos aparelhos de ar-condicionado e dos acabamentos externos. Erguida com sistema modular e peças pré-moldadas, a creche terá 840 m² distribuídos em cinco salas de aula, cozinha, refeitório, banheiros adaptados, fraldário, área de lazer e jardins sensoriais. Quando pronta, atenderá cerca de 100 crianças de 6 meses a 3 anos, reforçando a educação infantil no bairro. A entrega da Creche Municipal de Vilatur está prevista para agosto de 2025, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de ensino às famílias da região.