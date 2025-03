O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Araruama

Na tarde desta terça-feira (25), a Prefeita Daniela Soares se reuniu com médicos do município, na sala de reunião do gabinete, para discutir ajustes necessários nas unidades de Saúde, nas consultas médicas e na marcação de exames. O encontro teve como objetivo aprimorar o atendimento à população e garantir a melhoria dos serviços oferecidos nas unidades de Saúde de Araruama. O Secretário de Saúde, Fabrício Veloso, também participou e acompanhou de perto as discussões. A reunião reflete o compromisso da gestão da Prefeita Daniela Soares em garantir um atendimento de qualidade à população e resolver questões operacionais para uma Saúde mais eficiente e acessível a todos. “A Saúde é uma prioridade para a nossa gestão. O diálogo com os profissionais que atuam no município é essencial para que possamos aprimorar cada vez mais os serviços oferecidos à população”, ressalta a prefeita.

Cabo Frio

EXCLUSIVO: O Ministério Público do Estado do Rio encaminhou um ofício ao prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, determinando o afastamento do Secretário adjunto de Assistência Social, Cláudio da Silva Bastos. A informação foi confirmada por uma fonte do governo que falou sob a condição de anonimato. Cláudio Bastos, o irmão Marcelo da Silva Bastos, e o pai Walmir Bastos foram denunciados por crimes contra a economia popular, estelionato e associação criminosa em um esquema criminoso que aplicou golpes por meio de pirâmide financeira, causando prejuízos superiores a R$ 1 milhão e meio de Reais. O grupo prometia lucros mensais de até 11% sobre supostos investimentos no mercado de ações. A Promotora apurou que oito vitimas formalizaram denúncia, totalizando investimentos de R$ 1,58 milhão, dos quais R$ 896 não foram devolvidos. O número de vítimas pode ser ainda maior já que nem todos os lesados foram identificados.

Búzios

A segurança de Búzios ganhou um importante reforço com a nomeação de Gláucio Moreira da Silva, Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), com passagem pelas Unidades Especiais: BOPE e COE. Ele foi nomeado nesta segunda-feira (24), por meio do Boletim Oficial nº 507, após convite do Prefeito Alexandre Martins. A nomeação marca o início de uma nova fase na segurança do município, com a criação da Secretaria de Segurança, estabelecida através da alteração da Lei nº 1.619, de autoria do prefeito. O novo secretário chega ao cargo com um currículo sólido e vasta experiência em segurança pública.

São Pedro da Aldeia

O Sombra ficou sabendo que o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve na Câmara, na tarde desta quarta-feira (26), para tomar um café com o presidente Jean Pierri. Fábio, também teria ligado para o vereador Zezinho, que disse que estava no consultório dentário. O que pode está acontecendo na aldeia?

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo inaugurou ontem a Escola Municipal Inelda Ramos Franco, no bairro Novo Arraial. O espaço ganhou este nome em homenagem a dona Inelda, uma mulher que dedocou sua vida a educação, deixando um legado para muitas gerações. A unidade educacional conta om salas de aula, atendimento e multiuso, cozinha completa, refeitório, lavanderia e banheiros para estudantes e funcionários. A parte administrativa terá salas para Professores, Orientação, Diretoria, Secretaria, depósitos e almoxarifado. As salas de aula possuem piso vinílico, que é antichama e antialérgico. Nas demais dependências, será instalado porcelanato. Os ambientes serão climatizados e o prédio tem acessibilidade. O projeto também é sustentável e terá reuso de parte da água da chuva captada dos telhados. A obra contempla, ainda, uma quadra poliesportiva e parquinho, além de uma quadra de areia para vôlei e futevôlei.

Iguaba Grande

O Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, esteve ontem em Casimiro de Abreu conversando com a equipe de Planejamento da cidade. Uma troca de ideia é sempre bem-vinda!