O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26



Arraial do Cabo

Os artistas e fazedores de cultura de Arraial do Cabo têm um compromisso importante neste fim de semana. O 4º Fórum Municipal de Cultura acontece nos dias 29 e 30 de novembro, no Centro Cultural Manoel Camargo, reunindo a classe artística e a sociedade civil para debater e construir coletivamente as políticas culturais da cidade. O encontro tem como objetivo estimular o diálogo, levantar demandas e definir caminhos para o fortalecimento da cultura local. Para participar com voz e voto, é necessário apresentar RG e comprovante de residência no momento do credenciamento. No sábado (29), a programação começa às 9h, com o credenciamento aberto até às 9h50. Em seguida, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para discutir desafios, necessidades e propostas para o setor. Cada grupo deverá elaborar três propostas, que serão apresentadas e votadas no domingo (30), a partir das 10h, durante a plenária final. O Fórum é um espaço essencial de participação social, permitindo que artistas, produtores, coletivos, grupos tradicionais, agentes culturais e representantes da sociedade civil contribuam diretamente para a construção de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e representativas.

Araruama

O Ministério Público Federal obteve decisão liminar que determina à União, por meio da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), e ao município de Araruama que adotem medidas para impedir ocupações irregulares e reparar danos ambientais na orla da Lagoa Viveiro de Peixes (Lagoa de Pernambuca), no bairro Praia Seca. A Justiça Federal ordenou a realização de fiscalizaçoes no local para identificação de irregularidades como decks, cercas, casas e outras estruturas construídas ilegalmente em terreno de marinha, faixa marginal de proteção e área de preservação permanente. Segundo a decisão, União e município de Araruama devem fiscalizar os móveis das ruas Jupiter, Peixes, Buarque e Plutão, em até 90 dias para constatar ocupações em terreno de marinha sem autorização.

São Pedro da Aldeia

A secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia abre, na próxima segunda-feira, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais que atuarão na Rede Municipal de Ensino. Os interessados tem até as 23h59minutos do dia 05 de dezembro para se inscrever no site da prefeitura para os diversos cargos, entre eles, auxiliar de creche, cuidador de aluno especial, inspetor de aluno, Professor I e 2. Cada candidato poderá enviar apenas uma inscrição válida; em caso de múltiplos envios, apenas a última inscrição registrada será considerada. O processo seletivo dará preferência a candidatos comprovadamente quilombolas para atuação na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira. Terão prioridade de convocação os candidatos pertencentes ao

Quilombo da Caveira, em Botafogo.

Búzios

Uma Audiência Pública marcada para amanhã vai discutir a obra do Mirante do Pai Vitório, suspensa pela prefeitura de Búzios, após recomendação do Ministério Público Federal. As obras foram paralisadas no dia 7, depois que ambientalistas acionaram o MPF alertando para possiveis impactos ambientais e socioculturas na área do Ouilombo da Rasa. A prefeitura admitiu que iniciou as intervenções em setembro sem realizar a consulta obrigatória. O procurador da República Leandro Mitidier destacou que este é um dos primeiros casos em que o município interrompe uma obra para garantir a participação da comunidade. A audiệncia também deve tratar dos impactos no chamado “caminho dos escravos”, território quilombola. O projeto prevê dois mirantes: um aproveitando antiga estrutura com posto da Guarda e outro no ponto mais alto com deck de madeira.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio quer autorizar a queima e a soltura de fogos de artifício de estampido no Município em eventos oficiais realizados pelo Poder Público Municipal comno Réveillon, Carnaval, comemorações cívicas e culturais de interesse público. A proposta, de autoria do vereador Vagne Azevedo Simão, o Vaguinho, está na Câmara.

Iguaba Grande

O evento mais esperado está chegando! Iguaba Grande se prepara para celebrar o Dia do Evangélico, com uma grande festa de fé e louvor, no dia 1º de dezembro, na Praça da Estação! A noite começará às 18h30 com o cantor Zery, trazendo um momento especial de adoração. E às 21h, o palco recebe o grande Mattos Nascimento, um dos maiores nomes da música gospel brasileira!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema convida toda a população a participar da Audiência Pública que discutirá a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O encontro será realizado no dia 03 de dezembro de 2025, às 15h, no Plenário Carlos Campos da Silveira, localizado na Rua Coronel Madureira, nº 88, Centro. A Prefeitura reforça a importância da presença da comunidade para o fortalecimento da gestão pública democrática e participativa.