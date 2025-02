O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Cabo Frio

O ativista Lucas Muiller divulgou o vídeo completo da confusão esta semana no centro de Cabo Frio. As imagens confirmam a versão do ativista de legítima defesa. O idoso aparece agredindo a namorada de Lucas, Mirela, que filmava a situação quando for agredido pelo ativista. Lucas foi exonerado do gabinete do deputado Flávio erafini, do PSol. O anúncio foi feito pelo próprio deputado, na tarde desta terça-feira, durante sessão na Assembleia Legislativa, onde o caso repercutiu e provocou ate boca entre deputados. Filippe Poubel disse que Lucas, a quem chamou de “garotão metido a valente”, não em defesa e cobrou uma posição da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia no caso. Flávio Serafini disse que exonerou Lucas Muller não acreditar que é culpado, mas para evitar uso político lo caso e adiantou que o vídeo completo mostra tudo. Inclusive a agressão a namorada do ativista. Tia Ju que residia a sessão, declarou que tanto a agressão a mulher uanto ao idoso devem ser investigadas.

São Pedro da Aldeia

O “Carnaval Família”, em São Pedro da Aldeia, promete muita animação de um arrastão de alegria que vai reunir mais de 20 blocos. A programação terá desfiles nos bairros São João, Centro, Porto da Aldeia, Praia do Sudoeste, Estação, Baixo Grande, Poço Fundo, Praia Linda e Balneário São Pedro. A festa começa nesta sexta-feira com o Bloco Cupido, que desfila as sete e meia da noite pela Rua Francisco Araújo, no bairro São João. No mesmo horário, o Bloco Folhas Murchas concentra em frente ao Bar de Natal. Mais tarde, as dez e meia da noite o irreverente Sou Latinha, Já Fui Piranha, toma conta doCentro da cidade. No sábado, os destaques são os blocos Esquenta na Folia, na Pitória e Aperta Que Dá no Sudoeste. Domingo tem o Boi Bandido no Pocço Fundo; o Burro Van e “As Poderosas” no Baixo Grande na a segunda.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo inaugura às seis da tarde a nova Praça de Figueira com a presença de autoridades municipais e moradores dos distritos. A revitalização da praça incluiu a reforma da quadra de futebol e da caixa de areia destinada a jogos de volei e futvôlei. Foram instaladas novas estruturas, como um parque infantil, academia para idosos e quiosques dedicados à gastronomia e ao artesanato. O secretário de Obras, Pedro Caju, disse que investir em áreas públicas é garantir mais qualidade de vida para os moradores. O prefeito Marcelo Magno destacou que a entrega da Praça de Figueira faz parte do trabalho de reformulação dos distritos com a melhoria das áreas públicas. Agora, o distrito terá uma praça à altura do local onde está situada, que é às margens da Lagoa de Araruama.

Araruama

Inscrições abertas para o Programa Araruama Universitário. A Prefeitura de Araruama oferece 676 bolsas de estudo para alunos de graduação presencial. Não perca essa oportunidade. Inscrições: de 24 a 28 de fevereiro

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, completa mais uma primavera nesta quarta-feira (26). Segundo informações, o moço já recebeu vários presentes e visitas desde de às primeiras horas desta quarta-feira(26). O primeiro a chegar, segundo o Sombra, foi vereador Renatinho da Saúde. É muito amor!