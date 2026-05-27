O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou na manhã desta quarta-feira (27) o Projeto Planeta Leitura, iniciativa voltada ao incentivo da leitura na primeira infância e ao fortalecimento dos vínculos entre escola, família e aprendizagem. O projeto foi criado com o objetivo de aproximar as famílias do universo literário, promovendo momentos de escuta, afeto, imaginação e desenvolvimento entre adultos e crianças. Por meio da iniciativa, todos os alunos da Educação Infantil — da Creche I ao Pré II — da rede municipal de ensino receberão kits com livros e jogos educativos para utilização em casa. A proposta é incentivar a participação ativa das famílias no processo de aprendizagem e estimular o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida. De acordo com a diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Suzana Ribeiro, o projeto representa um importante passo no fortalecimento da educação infantil no município.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia prorrogou o prazo para novas matrículas na nova Creche Nair Felix de Andrade Leite, localizada no bairro Rua do Fogo, até esta sexta-feira. A etapa também é destinada para quem precisa fazer a efetivação da pré-matrícula. Os responsáveis devem comparecer comparecer à sede da secretaria.

Araruama

A Praça de Eventos da Pontinha vai ser palco, entre os dias 12 e 14 de junho, do Araruama Moto Rock 2026. O evento vai reunir motoclubes de diversos estados do BraSol, música, gastronomia e uma grande estrutura preparada para receber moradores e turistas. De acordo com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Nunes Vieira, o evento vem sendo preparado para oterecer uma experiência marcante ao publico. O público poderá aproveitar shows ao vivo, espaço gastronômico e uma atmostera marcada por muita energia.

Búzios

A prefeitura de Búzios marcou para o próximo dia 18 de junho, às dez da manhã, leilão eletrônico para venda de veículos apreendidos e sucatas removidas no municipio. O leilão reúne carros conservados, que ainda poderão voltar à circulação após regularização, além de sucatas destinadas a desmontagem e reaproveitamento de peças. Segundo o edital publicado pelo município, os veículos pertecem aos proprietários que não fizeram a retirada dentro do prazo legal após a apreensão ou remoção administrativa.

Cabo Frio

Cabo Frio é o município mais violento da Região dos Lagos e ocupa a sétima posição no ranking da violência no Estado do Rio de acordo com o Mapa da Violência de divulgado ontem. O Estudo trás dados de homicídios ocorridos em todos os municípios do país em 2024. O levantamento, feito por pesquisadores do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, contabilizou 42 mil 390 homicídios em todo o pais, uma taxa de 20,- casos por 100 mil habitantes. Cabo Frio com taxa de 36,1 homicídios por 100 mil habitantes, só perde para Belford Roxo, São Toão de Meriti, Japeri, Itaguaí, Itaperuna e Queimados. Na região, Araruama ocupa a nona posição no Estado, com taxa de 33,4 homicídios por 100 mil habitantes. São Pedro aparece em seguida com taxa de 29,8 na décima segunda posição no Estado. Todas mais violentas, por exemplo, que Duque de Caxias, que registrou taxa de 28 homicídios por cem mil habitantes.