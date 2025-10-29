O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Araruama

O clima foi de alegria do início ao fim. A Praça Antônio Raposo, no Centro, recebeu nessa terça-feira, 28, a Festa do Servidor 2025. O evento, promovido pela Prefeitura, prestou uma homenagem aos profissionais no dia do servidor público — pelo trabalho dedicado em prol da cidade. Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, mais de 8 mil pessoas participaram do encontro. A praça ficou tomada por sorrisos e muita animação. Durante o evento foram sorteados mais de 280 brindes, que, na verdade, podem ser chamados de prêmios; entre eles televisão, geladeira, fogão, ar-condicionado e bicicletas — um gesto de carinho e gratidão a quem contribui diariamente para o desenvolvimento de Araruama.

Arraial do Cabo

Nesta sexta-feira (31/10) e sábado (01/11), tem mais uma edição da Feira do Xaréu na Praça Victorino Carriço. Um evento cheio de arte, música e boas energias! É a oportunidade perfeita para prestigiar os nossos artesãos locais e se encantar com produtos cheios de talento e criatividade. A animação está garantida: na sexta, quem comanda o som é Fabrine, e no sábado é a vez de Will Galdino agitar a noite! A feira acontece das 17h às 23h, então já pode chamar a família e os amigos pra curtir esse fim de semana especial na Feira do Xaréu!

Cabo Frio

A tradicional Rua dos Biquínis, um dos principais polos comerciais e turísticos de Cabo Frio, começa a passar por uma ampla reforma a partir desta quarta-feira (29). A intervenção é coordenada pela Secretaria da Cidade e tem como objetivo requalificar de forma emergencial o espaço, garantindo melhores condições de uso, conforto, segurança e atratividade para comerciantes, moradores e visitantes. O projeto contempla a revitalização completa da infraestrutura, do paisagismo e do mobiliário urbano, fortalecendo o papel da Rua dos Biquínis como um importante cartão-postal e centro de referência na moda praia da região. Antes do início das obras, foram realizados estudos e levantamentos técnicos para identificar as principais necessidades do local. Nesta fase, os serviços incluem a recomposição dos decks, reforma dos jardins, retirada dos coletores de água e da cobertura central, restauração dos bancos existentes, substituição dos ralos, instalação de novos postes de iluminação e reforma da ponte de madeira.

Búzios

O vereador e presidente da Câmara de Búzios, Victor Santos, está de bem com o prefeito Alexandre Martins. Os dois ficaram um pouco distante após a eleição da mesa diretora da Câmara, quando o candidato era o vereador Anderson Chaves. Agora quase 10 meses e com o aceno do presidente que teria fechado apoio a pré candidatura de Dani Martins, o amor voltou. Melhor assim!

São Pedro da Aldeia

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, recebe nesta quinta-feira (30/10), às 19h, o concerto “Paulinha Canta Elas”. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o público vai desfrutar de uma noite repleta de música, representatividade e celebração da diversidade. Antes do espetáculo, às 18h20, será realizada a oficina “Diga Sim à Igualdade”, um diálogo aberto sobre respeito, inclusão e diversidade.

Iguaba Grande

Iguaba Grande deu início à maior obra de macrodrenagem da história do município! Serão mais de 2 mil metros de intervenções nos bairros Jardim Solares e Boa Vista, com novas manilhas de 1.500 mm de diâmetro e troca das cabeceiras, substituindo toda a tubulação antiga e aumentando a capacidade de escoamento das águas da chuva. A macrodrenagem é um conjunto de obras voltadas para o escoamento e controle das águas pluviais, evitando enchentes e garantindo mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para todos. “Estamos realizando a maior obra de macrodrenagem de Iguaba Grande, encerrando um problema de mais de 50 anos”, destacou o prefeito Fabinho Costa.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está avançando com as obras da nova creche de Palmital! O espaço, que foi erguido na RJ 128, a Estrada de Latino Melo, terá capacidade para atender até 100 crianças e contará com 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação. Nesta etapa, as equipes estão trabalhando em várias frentes simultaneamente, dando continuidade a pintura, finalizando as instalações das esquadrias de alumínio, preparando o piso do estacionamento frontal e fazendo acabamento das áreas externas. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a previsão de entrega da construção da unidade será no mês de dezembro.