O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

O desabafo do prefeito, Fábio do Pastel, na Internet chamou atenção de vários setores da política aldeense. O prefeito não citou um nome, mas os fofoqueiros do canhão, andam dizendo que mensagem foi para um Lobo da Cidade. Será?

Araruama

O defeso na Laguna de Araruama começa neste sábado, dia primeiro de agosto. A medida proíbe temporariamente todas as atividades de pesca amadora, desportiva e comercial até 31 de outubro. O objetivo da restrição é proteger o ciclo reprodutivo das espécies aquáticas, garantindo a preservação ambiental e a sustentabilidade dos estoques pesqueiros para o futuro. Ficam fora da proibição apenas o camarao e outos crustaceos, que passaram pelo defeso entre abril e junho. Para garantir o cumprimento da lei, a prefeitura de Araruama vai intensificar o patrulhamento terrestre e embarcado. Equipes da Guarda é da Fiscalização Ambiental vão monitorar embarcações e redes em diversos pontos da região.O secretario de Melo Ambiente, Carlos Siqueira Filho, reforçou que a ação visa combater a pesca urregular. Quem desrespeitar as regras estará sujeito a penalidades criminais e apreensão de equipamentos.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou ontem as reuniões para a montagem do Calendário Oficial de Eventos de 2027. O objetivo é a planejar o turismo e a economia para o ano que vem. O encontro reuniu diversas secretarias na sede da Secretaria de Turismo, sob a coordenação do secretário Júnior Chuchu. A estratégia é integrar as ações de todas as pastas de forma antecipada. Com isso, a prefeitura quer evitar o conflito de datas e garantir uma estrutura mais eficiente para os grandes eventos. As discussões incluíram datas que já são tradicionais na cidade, como o Réveillon e o aniversário do municipio, além de novos projetos nas áreas de cultura, esporte, educação e meio ambiente. Segundo a administração, a antecipação desse planejamento fortalece as políticas públicas e o turismo, gerando uma programação organizada tanto para os moradores quanto para os visitantes.

Cabo Frio

O decreto que declara de utilidade publica para fins de desapropriação o antigo prédio da Oi, na Praça Porto Rocha, êm Cabo Frio, foi republicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico do município. Ao todo, a medida abrange três imóveis que, somados, superam a marca de 740 metros quadrados de área. O governo justifica a decisão apontando o avançado estado de abandono e estrutura.

Búzios

O Tribunal do Júri de Búzios condenou Yago da Silva Lima a quarenta e cinco anos de prisão em regime fechado por ter atropelamento a jovem Maria Eduarda Souza de 18 anos. O crime aconteceu em janeiro do ano passado, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, quando as jovens comemoravam a formatura do ensino médio. Segundo a denúncia do Ministério Público, Yago dirigia șob o efeițo de álcool, dormiu ao volante e não tinha carteira de habi-litação. O veículo invadiu a calçada e atingiu as vítimas. Imagens de câmeras de segurança mostraram o réu descendo do carro, olhando para as jovens caídas e fugindo sem prestar socorro. A sentença considerou os crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e falsidade ideológica. Familiares de Maria Eduarda disse que a sentença fez justiça.