O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou, ontem, através de uma rede social, que ate sexta paga os salários dos servidores da prefeitura de Cabo Frio. Ele agradeceu a população de Cabo Frio que atendeu ao chamado e contribuiu pagando o IPTU, e também ao Ministério Publico e a justiça que permitiram a utilização dos royalties do petróleo para quitar a dívida do governo passado.

São Pedro da Aldeia

Uma operação do INEA contra a extração irregular de areia com apoio do 25° Batalhão da Polícía Militar em São Pedro da Aldeia, resultou na autuação de quatro pessoas flagradas na prática llegal e que podem ser multadas em até um milhão de Reais. A operação aconteceu no bairro Rua do Fogo e foi desencadeada após uma denúncia anônima. Os técnicos e agentes do Instituto Estadujal do Ambiente percorreram a de areia sendo realizada, sera a devida licença ambiental. As pessoas foram autuadas com base em Lei Estadual de Extração de areia clandestina (sem licença ambiental) pode causar danos ao meio ambiente como desmatamento da mata ciliar, erosão e assoreamento de corpo hídrico, além da diminuição da biodiversidade. E crime ambiental suieito a nenalidades como multa e prisão.

Araruama

O caldeirão político em Araruama está fervendo em “fogo alto”. A curtida a uma postagem da ex-vereadora Penha Bernardes pelo ex-prefeito, Chiquinho da Educação, deixou o clima elevado. A pergunta é: o que isso significa?

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (29), a equipe de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação se reuniu para debater e planejar novas estratégias pedagógicas que atendam às necessidades da população com deficiência no município. Durante o encontro, que contou com a participação de membros da equipe de inclusão e da Secretária Adjunta de Educação, Ingrid Silveira, foi discutida a importância de integrar a educação especial e inclusiva a outras áreas da Secretaria. A proposta é ampliar a atuação da equipe, garantindo que os princípios da inclusão alcancem todos os segmentos, promovendo uma abordagem mais abrangente e eficaz. “ Nossa expectativa é ampliar as ações inclusivas do município, dando maior visibilidade ao trabalho realizado e, principalmente, às habilidades dos alunos em suas mais diversas áreas”, destaca Priscila Martins, integrante da equipe.

Búzios

O vereador Tony Russo está com tudo e não fala nada para ninguém. Segundo informações, ele vem conseguindo bastante espaço no governo do prefeito, Alexandre Martins. Ciúmes é o que não falta.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande informa que as inscrições para o Processo Seletivo 001/2025 já estão disponíveis. Para se inscrever acesse o site da Prefeitura de Iguaba Grande, até 30 de janeiro de 2025. Vagas para diversos cargos. Acesse o edital e faça sua inscrição agora mesmo.