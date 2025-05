O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

Arraial do Cabo

Esquadrilha da Fumaça vai colorir o céu da Praia Grande, em comemoração aos 40 anos de emancipação poilítico-administrativa de Arraial do Cabo. A apresentação está marcada para o dia 12 de maio, às quatro da tarde e contará com sete aeronaves A-29 Super Tucano e cerca de 50 acrobacias. A prefeitura está preparando um esquema especial de ordenamento e segurança. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, destaca a alegria de receber o espetáculo aéreo pela primeira vez na história nas comemorações dos 40 anos da cidade. O Esquadrão de Demonstração Aérea – (nome oficial da Esquadrilha da Fumação) esta sediado na Academia da Força Aérea em Pirassununga, São Paulo.

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios decidiu ignorar a tecnologia e o alcance da internet e contratar os serviços de publicação em jornal impreso de grande circulação para dar publicidade aos atos e editais. Os interessados poderão apresentar proposta comercial até às cinco da tarde de sexta-feira. De acordo com o aviso de cotação de preços, publicado no site da Câmara.

Cabo Frio

O desembargador Marco Antônio Ibrahim, do Tribunal de Justiça do Estado, revogou a liminar que proibia as tarifas de acesso para veículos de turismo ao Município de Cabo Frio e autorizou a cobrança de R$ 2.500 para ônibus de turismo; $1.500 para micro ônibus, R$625 para vans. A tarifa assegura a permanência do veículo por um período de, no máximo, vinte e quatro horas. No caso de ser excedido o prazo estipulado no será cobrado um adicional de 5% por diária excedente. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio foi quem impetrou a ação direta.

Iguaba Grande

A ANP concluiu ontem o pagamento dos royalties de Petróleo provenientes da partilha de produção de fevereiro. Iguaba Grande recebeu R$ 16 milhões de reais. A Princesinha da Região dos Lagos está podendo.

Araruama

O vereador Diego de Ciraldo fez aniversário ontem e de presente ganhou uma Moção de Aplausos do presidente da Câmara, Magno Decho. Muitas emoções e muitas fotos. Parabéns ao nobre edil!

São Pedro da Aldeia

A Câmara de Vereadores votou no dia de ontem as comissões e a oposição conseguiu maioria nas principais. A Justiça da Redação, a vereadora Mislene de André de Gilson, ficou como presidente, membros, Zezinho e Moisés. Na de Finanças e Orçamento Zezinho, presidente, membros Jackson e Paulo Santana. Por último, a comissão de Meio Ambiente, ficou Vitinho de Zé Maia, presidente e membros, Mistura e Pedro Abreu. No canhão da fofoca, o que se fala é que os meninos da Câmara estão armando uma “Arapuca”.