O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Araruama

Duas jovens atletas de Araruama mostraram talento e dedicação no Torneio Nacional de Ginástica de Trampolim, realizado em setembro, em Maceió – AL. Junto com outras atletas, elas conquistaram posições de destaque na competição, que reuniu ginastas de todo o país. A estudante Rayane de Oliveira Tempesta, da Escola Municipal Orlando Dias, alcançou o 3º lugar, enquanto Luna Alves Guarany, da Escola Municipal Menino Robson Júnior, ficou com a 5ª colocação. Nesta semana, as alunas foram recebidas no gabinete pela prefeita Daniela Soares, que fez questão de parabenizá-las pelo desempenho e pela dedicação ao esporte. “O esporte transforma vidas. Ele ensina disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe. Ver nossas crianças conquistando espaço em competições nacionais é motivo de muito orgulho para a nossa cidade e um incentivo para que mais jovens sigam esse caminho”, destacou a prefeita.

Arraial do Cabo

Uma nova oportunidade para os expositores interessados no recadastramento para participarem das Feiras Turística e Cultural do Xaréu e da Massambaba. O novo prazo para a inscrição foi prorrogado até o dia 07 de outubro. Além disso, está aberto também, o cadastramento para os novos expositores, que desejam integrar as próximas edições dos eventos. Atenção: toda a documentação necessária encontra-se disponível no link da Bio da Secretaria de Turismo.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, que foi a Brasília e chega hoje, terá muito trabalho a partir desta sexta-feira (02). Para começar tem a polêmica com o vereador Jackson Souza. Depois vai sentar à mesa para conversar com o seu chefe de gabinete, Fernando Frauches, que teria pedido demissão desde de semana passada, segundo os fofoqueiros de plantão.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema inaugurou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a nova Clínica de Olhos Dr. Seródio, em Bacaxá. Agora, a população conta com um espaço mais amplo, moderno e estruturado, com capacidade para realizar: 1.600 consultas por mês e 260 cirurgias mensais. A unidade possui 3 consultórios, sala de exames e centro cirúrgico, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento. O agendamento continua sendo feito pela Central do Cidadão ou diretamente nos postos de saúde.

Iguaba Grande

No dia 12 de outubro, a partir das 8h, a Praça da Estação vai se transformar em um verdadeiro parque de diversão para comemorar o Dia das Crianças. O evento contará com brinquedos infláveis, área gamer, distribuição de brinquedos, show infantil e muitas outras atrações pensadas especialmente para a garotada. Será um dia repleto de alegria, brincadeiras e surpresas, totalmente gratuito e aberto para toda a família.

Cabo Frio

Entidades de Cabo Frio sem fins lucrativos, com títulos de utilidade públicas, poderão receber doações. O edital foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico da prefeitura e estabelece as regras e exigências para inscirção, entre elas, manter sede e efetiva atuação no Município de Cabo Frio. É preciso também, comprovar atuação, continua e específica, há pelo menos um ano, nas áreas de assistência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou de proteção à mulher ou voltadas para a pessoa idosa. As inscrições devem ser realizadas junto à Secretaria de Assistencia Social pelo seguinte e-mail: assistenciasocial@cabofrio.rj.gov.br. As entidades deverão, mensalmente, apresentar relatório das atividades desenvolvidas com os recursos recebidos.

Búzios

O campo de futebol Society do bairro Vila Verde, em Búzios, foi interditado, ontem, pela Defesa Civil, em razão de uma escavação irregular realizada pelo proprietário do terreno vizinho. Parte da quadra cedeu, oferecendo risco a população. A Secretaria do Ambiente e Urbanismo embargou a obra e abriu processo administrativo para aplicação de multa além de outras medidas. O morador, sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, utilizou uma retroescavadeira para retirar barro e cortou o talude comprometendo a estabilidade do terreno. A ação, de acordo com os coordenadores da Defesa Civil, Flávio Salme, e da Fiscalização Ambiental, Anderson Torres comprometeu a estrutura do campo, provocando o afundamento do piso da quadra e risco de deslizamento em caso de chuva.