O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02



Cabo Frio

O feriadão da Pascoa em Cabo Frio decepcionou e surpreendeu os empresários dos meios de hospedagem. A Semana Santa, historicamente, lembra Lilian, costumava ser o feriado de maior taxa de ocupação depois de Réveillon e carnaval. O fracasso do movimento tem vários fatores, de acordo com a empresária: o valor do estacionamento, a proibição de entrada dos ônibus na cidade que contribuiram para a mudança do destino de guias de turismo.

Iguaba Grande

O Festival do Pescado vai agitar Iguaba Grande durante o feriadão da Semana Santa. O evento tem início nesta Sexta-Feira Santa, a partir das onze da manhã e segue até domingo, reunindo o melhor da culinária local com uma programação musical diverșificada, na Praia de Cidade Nova. O festival conta com mais de dez barracas de alimentação, com participação das colônias de pesca de Iguaba Grande, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, entre outras. Os pratos típicos são preparados com peixes nativos da Lagoa de Araruama e estarão a venda a partir de R$ 30 Reais.No Menu “Tainha na Brasa”, “Moqueca”, “Feijoada de Frutos do Mar”, “Peixe Frito”, ‘Filé de Sardinha Frita, “Gurjão de peixe”, entre outros. O evento, Além da diversidade gastronômica também conta com duas apresentações musicais diariamente. Na sexta Enseada e Gutto d’voz. No sábado muito forró com Nordeste Via Lagos e Henrike Lemos.

Búzios

Daniele Guimarães da Silva não é mais secretária da Mulher de Búzios. A exoneração da Primeira Dama, que é pré-candidata a deputada estaudal foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico do municipio. Daniele Guimarães, esposa do prefeito Alexandre Martins, estava à frente da Sécretaria da Mulher. Em postagem, numa rede social, Daniele fruisou que o documento não nasceu no gabinete, mas na escuta, da participação e da voz de muitas mulheres e agradeceu às conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A publicação ganhou o apoio e um comentário de Ilana Bento: “Você representa não só as mulheres Buzianas, representa todas nós mulheres”.

Arraial do Cabo

O Festival da Lula 2026 começa nesta quinta-feira (2), no Estádio Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, no Centro de Arraial do Cabo. Considerado um dos principais eventos do calendário do município, o festival segue até domingo (5), reunindo gastronomia, música e cultura em um só espaço. A estrutura do evento conta com uma tenda principal, barracas dos restaurantes e palcos para os shows. A expectativa é de mais uma edição de grande sucesso, movimentando moradores e turistas. Para assegurar a segurança e organização, o festival contará com uma operação integrada das forças da Secretaria de Segurança Pública, com reforço da Coordenadoria de Trânsito (COMTRANS), Guarda Civil Municipal e CPROEIS. A Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização também atuará no ordenamento do espaço. Não será permitida a entrada com coolers e garrafas de vidro no local. Na gastronomia, o público poderá aproveitar um cardápio com mais de 80 pratos assinados por chefs renomados, tendo a lula, um dos símbolos da cidade, como grande protagonista. O evento também contará com chope gelado e opções variadas para todos os gostos. A programação musical reúne atrações nacionais, artistas locais e DJs, valorizando talentos da cidade e proporcionando diversidade ao público ao longo dos quatro dias.

Saquarema

Mais empregos, mais oportunidades e um futuro ainda melhor para Saquarema! O Polo Industrial de Saquarema, em Sampaio Corrêa, já é uma grande referência no desenvolvimento da cidade. São cerca de 2 mil empregos diretos e 24 empresas de diversos setores movimentando a economia local e transformando vidas todos os dias.

São Pedro da Aldeia

Edição especial de Páscoa no Quintal das Artes. O evento acontece neste sábado (04/04), das 17h às 22h, na Praça Agenor Santos, conhecida como Praça da Matriz, no Centro. A entrada é gratuita, podendo sofrer alterações conforme as condições meteorológicas. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo, 30 expositores vão apresentar o melhor da gastronomia, moda, acessórios, cozinha artesanal e artesanato. Para animar o público ao longo da noite, o DJ Lourenço comanda a programação musical com um set recheado de sucessos da MPB.